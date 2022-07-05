https://ria.ru/20220705/buzova-1800459682.html
Tatarka FM: у Бузовой запланирована свадьба с политиком
Tatarka FM: у Бузовой запланирована свадьба с политиком - РИА Новости, 05.07.2022
Tatarka FM: у Бузовой запланирована свадьба с политиком
Блогер Tatarka FM (Лилия Абрамова) заявила, что у Ольги Бузовой есть влиятельный поклонник, за которого в скором времени звезда планирует выйти замуж. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:47
2022-07-05T16:47
2022-07-05T18:21
шоубиз
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ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Блогер Tatarka FM (Лилия Абрамова) заявила, что у Ольги Бузовой есть влиятельный поклонник, за которого в скором времени звезда планирует выйти замуж.В шоу "Злые языки" вместе с ведущими блогер посмотрела последние фотографии Бузовой в социальных сетях и оценила высокую стоимость ее украшений, предположив, что это могут быть подарки того самого поклонника.Также в студии высказали мысль, что Ольга могла и сама их приобрести, поскольку зарабатывает достаточно.Ранее в Сети раскритиковали Бузову за ремейк песни Лады Дэнс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
16:47 05.07.2022 (обновлено: 18:21 05.07.2022)
Tatarka FM: у Бузовой запланирована свадьба с политиком
Блогер Tatarka FM рассказала о скорой свадьбе Ольги Бузовой с политиком
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Блогер Tatarka FM (Лилия Абрамова) заявила, что у Ольги Бузовой есть влиятельный поклонник, за которого в скором времени звезда планирует выйти замуж.
"У нее сейчас есть очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный мужчина. Ему 43 или 44. Без пузика, абсолютно подтянутый человек. Я его видела, он политик. У них будет свадьба, вроде бы, следующей весной", – сказала Абрамова.
В шоу "Злые языки" вместе с ведущими блогер посмотрела последние фотографии Бузовой в социальных сетях и оценила высокую стоимость ее украшений, предположив, что это могут быть подарки того самого поклонника.
Также в студии высказали мысль, что Ольга могла и сама их приобрести, поскольку зарабатывает достаточно.
"Я вообще не понимаю, почему ее все ненавидят, гадости говорят…", – отметила Абрамова.
Ранее в Сети раскритиковали
Бузову за ремейк песни Лады Дэнс.