https://ria.ru/20220705/buzova-1800459682.html

Tatarka FM: у Бузовой запланирована свадьба с политиком

Tatarka FM: у Бузовой запланирована свадьба с политиком - РИА Новости, 05.07.2022

Tatarka FM: у Бузовой запланирована свадьба с политиком

Блогер Tatarka FM (Лилия Абрамова) заявила, что у Ольги Бузовой есть влиятельный поклонник, за которого в скором времени звезда планирует выйти замуж. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:47

2022-07-05T16:47

2022-07-05T18:21

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Блогер Tatarka FM (Лилия Абрамова) заявила, что у Ольги Бузовой есть влиятельный поклонник, за которого в скором времени звезда планирует выйти замуж.В шоу "Злые языки" вместе с ведущими блогер посмотрела последние фотографии Бузовой в социальных сетях и оценила высокую стоимость ее украшений, предположив, что это могут быть подарки того самого поклонника.Также в студии высказали мысль, что Ольга могла и сама их приобрести, поскольку зарабатывает достаточно.Ранее в Сети раскритиковали Бузову за ремейк песни Лады Дэнс.

https://ria.ru/20220704/koka-1800153835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес