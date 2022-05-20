https://ria.ru/20220520/buzova-1789801212.html

В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс

В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс - РИА Новости, 20.05.2022

В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях ремейк хита Лады Дэнс "Девочка-ночь". Артистка отметила, что хотела добавить в него "свой вайб". РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:04

2022-05-20T18:04

2022-05-20T18:04

шоубиз

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ольга бузова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях ремейк хита Лады Дэнс "Девочка-ночь". Артистка отметила, что хотела добавить в него "свой вайб".Она добавила, что песня Дэнс всегда откликалась в ее сердце. Но многим пользователям новинка не понравилась.Другие поклонники поздравили артистку с премьерой.Несколько дней назад Бузова открыла выставку, посвященную 18-летию своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе.

https://ria.ru/20220510/buzova-1787009870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес