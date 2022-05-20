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В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс - РИА Новости, 20.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220520/buzova-1789801212.html
В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс
В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс - РИА Новости, 20.05.2022
В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс
Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях ремейк хита Лады Дэнс "Девочка-ночь". Артистка отметила, что хотела добавить в него "свой вайб". РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:04
2022-05-20T18:04
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях ремейк хита Лады Дэнс "Девочка-ночь". Артистка отметила, что хотела добавить в него "свой вайб".Она добавила, что песня Дэнс всегда откликалась в ее сердце. Но многим пользователям новинка не понравилась.Другие поклонники поздравили артистку с премьерой.Несколько дней назад Бузова открыла выставку, посвященную 18-летию своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе.
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
18:04 20.05.2022
 
В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс

В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс "Девочка-ночь"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях ремейк хита Лады Дэнс "Девочка-ночь". Артистка отметила, что хотела добавить в него "свой вайб".

"Да-да, это легендарный трек 90-х, который знают все – "Девочка-ночь! И я его решила вернуть в чарты, возродив в новом формате! С новыми куплетами и своим вайбом", – написала Ольга.

Она добавила, что песня Дэнс всегда откликалась в ее сердце. Но многим пользователям новинка не понравилась.

"Голос никакой", "Перепеть песню можно, если голос красивый, но так опошлить", "На свое ума не хватило", "Испортила песню, какие чарты", "Испоганила нормальную песню", – написали в комментариях.

Другие поклонники поздравили артистку с премьерой.

"С премьерой!", "Классная песня", "Класс, мы танцуем", – отметили в Сети.

Несколько дней назад Бузова открыла выставку, посвященную 18-летию своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе.
Российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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