В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс
В Сети раскритиковали Ольгу Бузову за ремейк песни Лады Дэнс "Девочка-ночь"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях ремейк хита Лады Дэнс "Девочка-ночь". Артистка отметила, что хотела добавить в него "свой вайб".
"Да-да, это легендарный трек 90-х, который знают все – "Девочка-ночь! И я его решила вернуть в чарты, возродив в новом формате! С новыми куплетами и своим вайбом", – написала Ольга.
Она добавила, что песня Дэнс всегда откликалась в ее сердце. Но многим пользователям новинка не понравилась.
"Голос никакой", "Перепеть песню можно, если голос красивый, но так опошлить", "На свое ума не хватило", "Испортила песню, какие чарты", "Испоганила нормальную песню", – написали в комментариях.
Другие поклонники поздравили артистку с премьерой.
"С премьерой!", "Классная песня", "Класс, мы танцуем", – отметили в Сети.
Несколько дней назад Бузова открыла выставку, посвященную 18-летию своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе.