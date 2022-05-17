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Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе - РИА Новости, 17.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220517/buzova-1788985691.html
Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе
Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе - РИА Новости, 17.05.2022
Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе
Ольга Бузова устроила в Москве выставку в честь 18-летия своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе. Закрытое мероприятие посетила Алена Водонаева,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:46
2022-05-17T15:38
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
алена водонаева
андрей малахов
елена катина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ольга Бузова устроила в Москве выставку в честь 18-летия своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе. Закрытое мероприятие посетила Алена Водонаева, Анатолий Цой, Андрей Малахов и другие звездные гости.
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знаменитости, фото, ольга бузова, алена водонаева, андрей малахов, елена катина, шоу-бизнес
13:46 17.05.2022 (обновлено: 15:38 17.05.2022)
 
Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе

Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе шумным вечером в центре Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ольга Бузова устроила в Москве выставку в честь 18-летия своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе. Закрытое мероприятие посетила Алена Водонаева, Анатолий Цой, Андрей Малахов и другие звездные гости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На открытии выставки в честь 18-летия своей работы в российском шоу-бизнесе Ольга представила памятные для нее вещи – мягкие игрушки, наряды и другие личные предметы.

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
1 из 10

На открытии выставки в честь 18-летия своей работы в российском шоу-бизнесе Ольга представила памятные для нее вещи – мягкие игрушки, наряды и другие личные предметы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ольга выставила на показ образ, в котором была на премии МУЗ-ТВ в 2017 году. Тогда ее буквально внесли на красную дорожку в раковине, из которой певица в последствии появилась и предстала публике.

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
2 из 10

Ольга выставила на показ образ, в котором была на премии МУЗ-ТВ в 2017 году. Тогда ее буквально внесли на красную дорожку в раковине, из которой певица в последствии появилась и предстала публике.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Гостей впечатлили наряды артистки. Особенно выделялся костюм Розовой Пантеры, в котором Бузова выступала на шоу "Маска".

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
3 из 10

Гостей впечатлили наряды артистки. Особенно выделялся костюм Розовой Пантеры, в котором Бузова выступала на шоу "Маска".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Алена Водонаева и Ольга Бузова встретились как давние и хорошие приятельницы. Карьера поющей ведущей началась на "Доме-2", где они и познакомились.

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
4 из 10

Алена Водонаева и Ольга Бузова встретились как давние и хорошие приятельницы. Карьера поющей ведущей началась на "Доме-2", где они и познакомились.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Победитель первого сезона "Маски", певец TSOY (Анатолий Цой) также пришел на открытие выставки.

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
5 из 10

Победитель первого сезона "Маски", певец TSOY (Анатолий Цой) также пришел на открытие выставки.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Одним из звездных гостей мероприятия стал певец и блогер Ваня Дмитриенко.

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
6 из 10

Одним из звездных гостей мероприятия стал певец и блогер Ваня Дмитриенко.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым.

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
7 из 10

Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Среди гостей выставки оказался журналист Андрей Малахов.

Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
8 из 10

Среди гостей выставки оказался журналист Андрей Малахов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев

Экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова пришла на выставку без коллег по коллективу. Недавно "Тутси" рассказали о своем воссоединении.

Анастасия Крайнова на выставке в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе в Москве
9 из 10

Экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова пришла на выставку без коллег по коллективу. Недавно "Тутси" рассказали о своем воссоединении.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Мария Погребняк с удовольствием позировала фотографам, несмотря на прохладный ветер.

Мария Погребняк на выставке в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе в Москве
10 из 10

Мария Погребняк с удовольствием позировала фотографам, несмотря на прохладный ветер.

© РИА Новости / Алексей Майшев
 
ШоубизЗнаменитостиОльга БузоваАлена ВодонаеваАндрей МалаховЕлена КатинаШоу-бизнес
 
 
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