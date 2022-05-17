https://ria.ru/20220517/buzova-1788985691.html

Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе

Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе - РИА Новости, 17.05.2022

Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе

Ольга Бузова устроила в Москве выставку в честь 18-летия своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе. Закрытое мероприятие посетила Алена Водонаева,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:46

2022-05-17T13:46

2022-05-17T15:38

шоубиз

знаменитости

ольга бузова

алена водонаева

андрей малахов

елена катина

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789017600_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_01187105105db71733f6b773e9f2f8cd.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ольга Бузова устроила в Москве выставку в честь 18-летия своего пребывания на телевидении и в шоу-бизнесе. Закрытое мероприятие посетила Алена Водонаева, Анатолий Цой, Андрей Малахов и другие звездные гости.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, фото, ольга бузова, алена водонаева, андрей малахов, елена катина, шоу-бизнес