Бузова отпраздновала 18-летие в шоу-бизнесе шумным вечером в центре Москвы
На открытии выставки в честь 18-летия своей работы в российском шоу-бизнесе Ольга представила памятные для нее вещи – мягкие игрушки, наряды и другие личные предметы.
На открытии выставки в честь 18-летия своей работы в российском шоу-бизнесе Ольга представила памятные для нее вещи – мягкие игрушки, наряды и другие личные предметы.
Ольга выставила на показ образ, в котором была на премии МУЗ-ТВ в 2017 году. Тогда ее буквально внесли на красную дорожку в раковине, из которой певица в последствии появилась и предстала публике.
Ольга выставила на показ образ, в котором была на премии МУЗ-ТВ в 2017 году. Тогда ее буквально внесли на красную дорожку в раковине, из которой певица в последствии появилась и предстала публике.
Гостей впечатлили наряды артистки. Особенно выделялся костюм Розовой Пантеры, в котором Бузова выступала на шоу "Маска".
Гостей впечатлили наряды артистки. Особенно выделялся костюм Розовой Пантеры, в котором Бузова выступала на шоу "Маска".
Алена Водонаева и Ольга Бузова встретились как давние и хорошие приятельницы. Карьера поющей ведущей началась на "Доме-2", где они и познакомились.
Алена Водонаева и Ольга Бузова встретились как давние и хорошие приятельницы. Карьера поющей ведущей началась на "Доме-2", где они и познакомились.
Победитель первого сезона "Маски", певец TSOY (Анатолий Цой) также пришел на открытие выставки.
Победитель первого сезона "Маски", певец TSOY (Анатолий Цой) также пришел на открытие выставки.
Одним из звездных гостей мероприятия стал певец и блогер Ваня Дмитриенко.
Одним из звездных гостей мероприятия стал певец и блогер Ваня Дмитриенко.
Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым.
Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина похвалилась кольцом и объявила о скорой свадьбе с возлюбленным Дмитрием Спиридоновым.
Среди гостей выставки оказался журналист Андрей Малахов.
Среди гостей выставки оказался журналист Андрей Малахов.
Экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова пришла на выставку без коллег по коллективу. Недавно "Тутси" рассказали о своем воссоединении.
Экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова пришла на выставку без коллег по коллективу. Недавно "Тутси" рассказали о своем воссоединении.
Мария Погребняк с удовольствием позировала фотографам, несмотря на прохладный ветер.
Мария Погребняк с удовольствием позировала фотографам, несмотря на прохладный ветер.