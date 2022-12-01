https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html

Онищенко связал распространение свиного гриппа с постпандемийным стрессом

Онищенко связал распространение свиного гриппа с постпандемийным стрессом - РИА Новости, 01.12.2022

Онищенко связал распространение свиного гриппа с постпандемийным стрессом

Свиной грипп достаточно агрессивный с точки зрения клинических проявлений, а на его распространение повлияли ослабленный после пандемии иммунитет и стресс,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:36

2022-12-01T17:36

2022-12-01T17:36

общество

геннадий онищенко

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Свиной грипп достаточно агрессивный с точки зрения клинических проявлений, а на его распространение повлияли ослабленный после пандемии иммунитет и стресс, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко.По информации Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в России на 18,5% по сравнению с прошлой неделей. Среди случаев вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009 ("свиной грипп"), он выявлен уже в 55 субъектах России. В стране продолжается прививочная кампания против гриппа, на сегодняшний день привито более 66,5 миллиона человек, что составляет 45,5% от численности населения."Конечно же, не без того, что три года мы с вами жили в пандемии. У нас более 21 миллиона переболевших, это официальная статистика. А это значит ослабленный иммунитет. Те, кто не переболел благодаря прививке или мерам предосторожности, все равно находились в состоянии хронического стресса, а хронический стресс, он неблагоприятно сказывается на состоянии иммунной системы... Это первое и второе, сам по себе он достаточно агрессивный с точки зрения клинических проявлений, это тоже играет свою роль", - сказал Онищенко.Он добавил, что если в России привить хотя бы 70 миллионов человек, то это поможет сократить рост заболеваемости в регионах и в целом по стране.Онищенко отметил, что для того, чтобы защититься от эпидемии, необходимо отказаться от "супербольших и суперлюдных" новогодних гуляний, особенно важно следить за здоровьем детей, так как из школы они могут принести вирус домой.Новогодние гуляния для детей эксперт посоветовал не отменять - нельзя лишать детей праздника, надо подарить им подарки, устроить новогодние елки в школах, детских садах."По погоде мы договорились одеваться, режим питания, режим отдыха… Ну, и конечно, если почувствовали плохо, то лучше воздержаться от похода на работу, отпроситься, но вот этот квазигероизм, когда люди приходят с температурой - "да ничего, я перехожу денек". Да, ты переходишь, а своих сотрудников или своих коллег заразишь, а среди них есть и пожилые люди, которые уж точно гораздо тяжелее переносят это все, чем более молодые ребята", - отметил эксперт.По его словам, в России раннее начало распространения вируса - это не очень хороший прогноз - сезон обещает быть интенсивным с точки зрения как количества больных, так и длительности протекания эпидемического сезона.

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834457049.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/gripp-1835261537.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, геннадий онищенко, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)