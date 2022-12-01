https://ria.ru/20221201/glyukoza-1835576545.html

Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем

Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем - РИА Новости, 01.12.2022

Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о сложностях в отношениях с мужем Александром Чистяковым. По ее словам, кризис в браке случился пять лет... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:10

2022-12-01T18:10

2022-12-01T18:10

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

александр чистяков

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о сложностях в отношениях с мужем Александром Чистяковым. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад. Также она призналась, что ей не хватало сил на супруга. Кроме того, она раскрыла секрет крепкого союза. По словам певицы, каждый партнер должен делать вклад в отношения. Пара поженилась в 2006 году. В браке родилось двое дочерей – Лидия и Вера. В июне с Глюкозы и ее мужа взыскали 26 миллионов рублей в пользу кредиторов. Причиной послужили долги киностудии, которая принадлежала певице. Ранее управляющий "Руспетро" потребовал в суде от Чистякова 35 миллионов рублей. Он просил признать недействительным трудовой договор с компанией и отменить решение о начислении ему денежных средств.

https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

глюкоза (наталья ионова), александр чистяков