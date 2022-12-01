https://ria.ru/20221201/glyukoza-1835576545.html
Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем
Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем - РИА Новости, 01.12.2022
Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о сложностях в отношениях с мужем Александром Чистяковым. По ее словам, кризис в браке случился пять лет... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:10
2022-12-01T18:10
2022-12-01T18:10
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
александр чистяков
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о сложностях в отношениях с мужем Александром Чистяковым. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад. Также она призналась, что ей не хватало сил на супруга. Кроме того, она раскрыла секрет крепкого союза. По словам певицы, каждый партнер должен делать вклад в отношения. Пара поженилась в 2006 году. В браке родилось двое дочерей – Лидия и Вера. В июне с Глюкозы и ее мужа взыскали 26 миллионов рублей в пользу кредиторов. Причиной послужили долги киностудии, которая принадлежала певице. Ранее управляющий "Руспетро" потребовал в суде от Чистякова 35 миллионов рублей. Он просил признать недействительным трудовой договор с компанией и отменить решение о начислении ему денежных средств.
https://ria.ru/20221019/savicheva-1825188334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глюкоза (наталья ионова), александр чистяков
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова), Александр Чистяков
Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем
Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем Александром Чистяковым
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о сложностях в отношениях с мужем Александром Чистяковым. По ее словам, кризис в браке случился пять лет назад.
"Мне кажется, что мы немножко разошлись в жизненном расписании. У Саши были изменения в карьере. А у меня наоборот. Я только родила. Был рассинхрон. Мне хотелось куда-то пойти, а ему посидеть дома", – пожаловалась
артистка в передаче "Сама Меньшова".
Также она призналась, что ей не хватало сил на супруга.
"Наша семья переживала разные моменты. Последние три года было сложновато. Не хватало сил, чтобы просто побыть женой. Я благодарна мужу. Мы разговариваем", – поделилась знаменитость.
Кроме того, она раскрыла секрет крепкого союза. По словам певицы, каждый партнер должен делать вклад в отношения.
"В браке всегда обоюдно. Саша, конечно, в семье глава. Мы даем ему быть мужчиной. А я должна оставаться женщиной. Смягчение углов – одна из моих задач. Если нет любви, браки распадаются. Особенно, когда основа не любовь", – заключила исполнительница.
Пара поженилась в 2006 году. В браке родилось двое дочерей – Лидия и Вера.
В июне с Глюкозы и ее мужа взыскали
26 миллионов рублей в пользу кредиторов. Причиной послужили долги киностудии, которая принадлежала певице.
Ранее управляющий "Руспетро" потребовал
в суде от Чистякова 35 миллионов рублей. Он просил признать недействительным трудовой договор с компанией и отменить решение о начислении ему денежных средств.