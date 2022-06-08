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Суд взыскал с Глюкозы и ее мужа 26 миллионов рублей в пользу кредиторов - РИА Новости, 08.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220608/glyukoza-1793899153.html
Суд взыскал с Глюкозы и ее мужа 26 миллионов рублей в пользу кредиторов
Суд взыскал с Глюкозы и ее мужа 26 миллионов рублей в пользу кредиторов - РИА Новости, 08.06.2022
Суд взыскал с Глюкозы и ее мужа 26 миллионов рублей в пользу кредиторов
Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:34
2022-06-08T10:48
новости культуры
глюкоза (наталья ионова)
александр чистяков
москва
фонд кино
шоубиз
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро", более 26 миллионов рублей в качестве привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам киностудии "Система-А" (прежнее название - "Глюкоза Продакшн"), снявшей мультфильм "Савва. Сердце воина".Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, еще одним привлеченным к субсидиарной ответственности стал Сергей Лубинецкий, гендиректор ООО "Система-А". Суд взыскал солидарно со всех троих более 19 миллионов рублей в пользу ООО "Разверни" и более 7 миллионов рублей в пользу ИП Галины Жерздевой.Киностудию "Система-А" суд признал банкротом в ноябре 2017 года. В 2019 году дело о банкротстве было прекращено, так как закончились средства на финансирование процедуры. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого кредитор "Компания "Наше кино" подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности.В ходе разбирательства "Наше кино" частично уступило права требования двум юрлицам. В итоге арбитражный суд Москвы в декабре 2020 года взыскал солидарно с Глюкозы как владелицы компании, ее мужа, осуществлявшего, по мнению суда, реальный контроль, и Лубинецкого 214 тысяч рублей в пользу "Нашего кино", 7,1 миллиона рублей в пользу коллегии адвокатов "Делоер" и 19,3 миллиона рублей в пользу ООО "Разверни".Как установил суд, в 2015 году Фонд кино выдал "Глюкозе Продакшн" 50 миллионов рублей на прокат фильма "Савва. Сердце воина", из них 47 миллионов киностудия должна была заплатить "Нашему кино" за рекламную кампанию, но заплатила только 15 миллионов. При этом 18 миллионов было перечислено Чистякову и его офшору по мнимым, как указал суд, обязательствам. Долг перед "Нашим кино" стал основанием для признания киностудии банкротом. Суд признал мнимыми еще ряд сделок, прикрывавших вывод из киностудии около 95 миллионов рублей в интересах Чистякова как конечного бенефициара.Апелляция в мае произвела процессуальную замену "Делоера" на Жерздеву и утвердила решение. Суд округа в августе отменил судебные акты двух инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Он поручил проверить доводы ответчиков о том, что сделки, которые суды посчитали мнимыми, имели реальный экономический смысл для производства фильма, а банкротство компании было вызвано внешними факторами и, в частности, неполучением ожидаемого результата от проката фильма.Российский 3D-мультфильм "Савва. Сердце воина" снял известный продюсер Максим Фадеев. Продюсировал фильм Чистяков, права на прокат были куплены 50 странами. Российскую версию мультфильма озвучили Константин Хабенский, Армен Джигарханян, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Михаил Галустян, Глюкоза. С участием Вупи Голдберг, Шерон Стоун и Милы Йовович была записана англоязычная версия.
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новости культуры, глюкоза (наталья ионова), александр чистяков, москва, фонд кино
09:34 08.06.2022 (обновлено: 10:48 08.06.2022)
 
Суд взыскал с Глюкозы и ее мужа 26 миллионов рублей в пользу кредиторов

Суд в Москве взыскал с Глюкозы и ее мужа-нефтяника 26 миллионов рублей в пользу кредиторов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков
Певица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро", более 26 миллионов рублей в качестве привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам киностудии "Система-А" (прежнее название - "Глюкоза Продакшн"), снявшей мультфильм "Савва. Сердце воина".
Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, еще одним привлеченным к субсидиарной ответственности стал Сергей Лубинецкий, гендиректор ООО "Система-А". Суд взыскал солидарно со всех троих более 19 миллионов рублей в пользу ООО "Разверни" и более 7 миллионов рублей в пользу ИП Галины Жерздевой.
Киностудию "Система-А" суд признал банкротом в ноябре 2017 года. В 2019 году дело о банкротстве было прекращено, так как закончились средства на финансирование процедуры. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого кредитор "Компания "Наше кино" подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности.
В ходе разбирательства "Наше кино" частично уступило права требования двум юрлицам. В итоге арбитражный суд Москвы в декабре 2020 года взыскал солидарно с Глюкозы как владелицы компании, ее мужа, осуществлявшего, по мнению суда, реальный контроль, и Лубинецкого 214 тысяч рублей в пользу "Нашего кино", 7,1 миллиона рублей в пользу коллегии адвокатов "Делоер" и 19,3 миллиона рублей в пользу ООО "Разверни".
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Как установил суд, в 2015 году Фонд кино выдал "Глюкозе Продакшн" 50 миллионов рублей на прокат фильма "Савва. Сердце воина", из них 47 миллионов киностудия должна была заплатить "Нашему кино" за рекламную кампанию, но заплатила только 15 миллионов. При этом 18 миллионов было перечислено Чистякову и его офшору по мнимым, как указал суд, обязательствам. Долг перед "Нашим кино" стал основанием для признания киностудии банкротом. Суд признал мнимыми еще ряд сделок, прикрывавших вывод из киностудии около 95 миллионов рублей в интересах Чистякова как конечного бенефициара.
Апелляция в мае произвела процессуальную замену "Делоера" на Жерздеву и утвердила решение. Суд округа в августе отменил судебные акты двух инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Он поручил проверить доводы ответчиков о том, что сделки, которые суды посчитали мнимыми, имели реальный экономический смысл для производства фильма, а банкротство компании было вызвано внешними факторами и, в частности, неполучением ожидаемого результата от проката фильма.
Российский 3D-мультфильм "Савва. Сердце воина" снял известный продюсер Максим Фадеев. Продюсировал фильм Чистяков, права на прокат были куплены 50 странами. Российскую версию мультфильма озвучили Константин Хабенский, Армен Джигарханян, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Михаил Галустян, Глюкоза. С участием Вупи Голдберг, Шерон Стоун и Милы Йовович была записана англоязычная версия.
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