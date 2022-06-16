https://ria.ru/20220616/glyukoza-1795829060.html

Управляющий "Руспетро" потребовал от мужа Глюкозы 35 миллионов рублей

Управляющий "Руспетро" потребовал от мужа Глюкозы 35 миллионов рублей - РИА Новости, 16.06.2022

Управляющий "Руспетро" потребовал от мужа Глюкозы 35 миллионов рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" просит арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:32

2022-06-16T16:32

2022-06-16T16:34

шоубиз

происшествия

москва

лондон

глюкоза (наталья ионова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772757156_239:110:2029:1117_1920x0_80_0_0_f2124daa478419c7e4e0ce255eda3400.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" просит арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы, около 35 миллионов рублей, следует из сообщения на Федресурсе.Управляющий требует признать недействительными трудовой договор с Чистяковым от 23 октября 2017 года в редакции допсоглашений, а также отменить решение о начислении ему денежных средств. В качестве санкций за недействительность сделок заявлены требования о взыскании с экс-руководителя около 28,9 миллиона и более 5,7 миллиона рублей.Аналогичные требования предъявили и к другим бывшим топ-менеджерам "Руспетро". От экс-гендиректора Сергея Забавского требуют вернуть более 36 миллионов рублей, от директора департамента разведки и разработки месторождений Ярика Ионникоффа – около 26 миллионов, от директора департамента по правовым вопросам Станислава Бобкова – более 22 миллионов, от директора департамента по персоналу Татьяны Дарковой – около 18 миллионов рублей.Заявления в суд в марте подал конкурсный управляющий Евгений Жуйков. В июне он был освобожден от обязанностей в связи с тем, что покинул ассоциацию арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная столица". Новым конкурсным управляющим утвердили Артема Шульженко. Рассмотрение заявлений о взыскании денежных средств с бывших руководителей "Руспетро" назначено на 17 августа.Как сообщал "Траст", выручка "Руспетро" за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей, основной ее актив – "Инга", которая владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югре. Также в "Руспетро" входит АО "Транс-Ойл" с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО.

https://ria.ru/20220608/glyukoza-1793899153.html

https://ria.ru/20210907/glyukoza-1748987153.html

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, москва, лондон, глюкоза (наталья ионова)