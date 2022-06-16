Управляющий "Руспетро" потребовал от мужа Глюкозы 35 миллионов рублей

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" просит арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы, около 35 миллионов рублей, следует из сообщения на Федресурсе.Управляющий требует признать недействительными трудовой договор с Чистяковым от 23 октября 2017 года в редакции допсоглашений, а также отменить решение о начислении ему денежных средств. В качестве санкций за недействительность сделок заявлены требования о взыскании с экс-руководителя около 28,9 миллиона и более 5,7 миллиона рублей.Аналогичные требования предъявили и к другим бывшим топ-менеджерам "Руспетро". От экс-гендиректора Сергея Забавского требуют вернуть более 36 миллионов рублей, от директора департамента разведки и разработки месторождений Ярика Ионникоффа – около 26 миллионов, от директора департамента по правовым вопросам Станислава Бобкова – более 22 миллионов, от директора департамента по персоналу Татьяны Дарковой – около 18 миллионов рублей.Заявления в суд в марте подал конкурсный управляющий Евгений Жуйков. В июне он был освобожден от обязанностей в связи с тем, что покинул ассоциацию арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная столица". Новым конкурсным управляющим утвердили Артема Шульженко. Рассмотрение заявлений о взыскании денежных средств с бывших руководителей "Руспетро" назначено на 17 августа.Как сообщал "Траст", выручка "Руспетро" за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей, основной ее актив – "Инга", которая владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югре. Также в "Руспетро" входит АО "Транс-Ойл" с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО.
Певица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Конкурсный управляющий обанкротившейся нефтяной компании "Руспетро" просит арбитражный суд Москвы взыскать с бывшего председателя совета директоров компании Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы, около 35 миллионов рублей, следует из сообщения на Федресурсе.
Управляющий требует признать недействительными трудовой договор с Чистяковым от 23 октября 2017 года в редакции допсоглашений, а также отменить решение о начислении ему денежных средств.
В качестве санкций за недействительность сделок заявлены требования о взыскании с экс-руководителя около 28,9 миллиона и более 5,7 миллиона рублей.
Аналогичные требования предъявили и к другим бывшим топ-менеджерам "Руспетро". От экс-гендиректора Сергея Забавского требуют вернуть более 36 миллионов рублей, от директора департамента разведки и разработки месторождений Ярика Ионникоффа – около 26 миллионов, от директора департамента по правовым вопросам Станислава Бобкова – более 22 миллионов, от директора департамента по персоналу Татьяны Дарковой – около 18 миллионов рублей.
Заявления в суд в марте подал конкурсный управляющий Евгений Жуйков. В июне он был освобожден от обязанностей в связи с тем, что покинул ассоциацию арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная столица".
Новым конкурсным управляющим утвердили Артема Шульженко.
Рассмотрение заявлений о взыскании денежных средств с бывших руководителей "Руспетро" назначено на 17 августа.
Штаб-квартира компании находится в Лондоне, раньше ее акции торговались на Лондонской бирже. Арбитражный суд Москвы в марте 2021 года признал "Руспетро" банкротом по заявлению банка "Траст", которому компания задолжала 11,4 миллиарда рублей. "Руспетро" выступило поручителем ОАО "Инга" при получении ею займов от "Траста" по договору кредитной линии от 14 ноября 2014 года. Ни заемщик, ни поручитель денег не возвратил. В декабре "Траст" в суде потребовал взыскать около 32,4 миллиона долларов с иностранных структур "Руспетро".
Как сообщал "Траст", выручка "Руспетро" за прошлый год составила 3,5 миллиарда рублей, основной ее актив – "Инга", которая владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югре.
Также в "Руспетро" входит АО "Транс-Ойл" с лицензией на Пальяновский участок в ХМАО.
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