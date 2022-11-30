https://ria.ru/20221130/ukraina-1835206841.html
Глава ЕК оценила ущерб Украины от спецоперации в 600 миллиардов евро
Глава ЕК оценила ущерб Украины от спецоперации в 600 миллиардов евро - РИА Новости, 30.11.2022
Глава ЕК оценила ущерб Украины от спецоперации в 600 миллиардов евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно подсчетам, ущерб, понесенный украинцами в ходе спецоперации, составляет 600 миллиардов евро. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:01
2022-11-30T11:01
2022-11-30T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно подсчетам, ущерб, понесенный украинцами в ходе спецоперации, составляет 600 миллиардов евро.Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов. При этом в середине ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов."Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро", - отметила фон дер Ляйен в видеозаписи, которую опубликовала в Twitter.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:01 30.11.2022 (обновлено: 11:30 30.11.2022)
Глава ЕК оценила ущерб Украины от спецоперации в 600 миллиардов евро
Глава ЕК фон дер Ляйен оценила ущерб Украины от спецоперации в 600 миллиардов евро