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Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 30.11.2022
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Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий
Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:06
2022-11-30T14:06
пенсия
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пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
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пенсия, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, россия, общество
Пенсия, Совет Федерации РФ, Пенсионный фонд РФ, Россия, Общество
14:06 30.11.2022
 
Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий

Сенаторы одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2025 года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.
Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу.
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В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
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