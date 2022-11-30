https://ria.ru/20221130/pensiya-1835273387.html
Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий
Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:06
2022-11-30T14:06
2022-11-30T14:06
пенсия
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
россия
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пенсия, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, россия, общество
Пенсия, Совет Федерации РФ, Пенсионный фонд РФ, Россия, Общество
Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий
Сенаторы одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2025 года
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.
Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу.
В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР
на 925,9 миллиарда рублей.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.