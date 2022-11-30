https://ria.ru/20221130/pensiya-1835273387.html

Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий

Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий - РИА Новости, 30.11.2022

Совфед продлил заморозку накопительной части пенсий

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:06

2022-11-30T14:06

2022-11-30T14:06

пенсия

совет федерации рф

пенсионный фонд рф

россия

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 - 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, отмечается в пояснительной записке к документу.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пенсия, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, россия, общество