https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html

Накопительная часть пенсии в 2021: как формируется и выплачивается

Накопительная часть пенсии в 2021: как формируется и выплачивается

Накопительная часть пенсии — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных сбережений, аккумулированных за счет взносов работодателя. Чем она отличается от... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:14

2021-04-27T21:14

2021-04-27T21:14

россия

пенсионеры

пенсии

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пенсионная реформа в россии

общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Накопительная часть пенсии — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных сбережений, аккумулированных за счет взносов работодателя. Чем она отличается от страховой, размерах начислений, как рассчитывается в НПФ и ПФР — в материале РИА Новости. Накопительная часть пенсииНакопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. 6% страховых взносов идут на накопительную пенсию. Она растет за счет инвестиционного дохода, так как негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) вкладывают деньги в облигации и акции. Если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается. Накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рождения и моложе.С 2014 года власти заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии. 8 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении моратория до 2023 года. При этом деньги, которые у человека уже есть на специальном счете, не сгорят, а станут прибавкой к пенсии.Отличие накопительной части пенсии от страховойНакопительная и страховая части пенсий отличаются формой, способом формирования, индексацией и правом наследования. Страховая пенсияСтраховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Сумма выплаты формируется на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2021 году их минимальный размер составил 21 балл, при этом стоимость каждого ИПК растет год от года. В 2020 году 1 пенсионный балл стоил 93 руб., в 2021 году — 98,86 руб. В итоге такая пенсия состоит из суммы пенсионных коэффициентов, умноженных на их стоимость на дату назначения пенсии + фиксированная выплата. Ее стандартный размер в 2021 году составляет 6 044,48 руб. Для некоторых категорий граждан ее сумма выше, например, для Героев Советского Союза, узников концлагерей, чемпионов Олимпийских игр. Страховая пенсия не выплачивается тем пенсионерам, у которых недостаточный пенсионный коэффициент. Накопительная пенсияНакопительный компонент пенсии формируется в деньгах в негосударственных пенсионных фондах или ПФР. Человек сможет получить свои накопления после выхода на заслуженный отдых. Притом что страховая пенсия индексируется каждый год на сумму, которую устанавливает государство, накопительная составляющая растет за счет дохода, полученного НПФ или ПФР от инвестиций. В отличие от страховой пенсии, накопительную можно наследовать. Также ее можно пополнить из материнского капитала или делать взносы с помощью государственного софинансирования пенсий.Размер накопительной части пенсииРазмер такой выплаты зависит от того, сколько денег оказалось на счете человека на момент выхода на пенсию. По данным за 2020 год, средний размер накопительной пенсии составил 956 руб. в месяц. Он рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты, который с 2020 года увеличился до 264 месяцев и составляет 22 года. Узнать сумму выплаты можно на сайте Госуслуг, ПФР, через работодателя, в МФЦ, в банке или приложении НПФ.Расчет накопительной части пенсииВ соответствии с законом, накопительную пенсию рассчитывают делением общей суммы накоплений на 264 — количество месяцев ожидаемых выплат. Например, если человек успел накопить на своем счете 120 тыс. руб., то ежемесячно он будет получать надбавку в размере 445,54 руб. При сумме, равной 1 млн руб., накопительная часть составит 3 789 руб. Если обратиться за выплатой не сразу, то она увеличится, потому что период в 264 месяца будет уменьшаться каждый год на 12 месяцев. Поэтому, если, например, женщина вышла на пенсию в 64 года с накоплением в 1 млн, ее надбавка — 4 629,6 руб. Индексация накопительной пенсииС 1 августа 2020 года накопительную пенсию увеличили на 9,13% в отношении 80 тыс. пенсионеров. В 2021 году повышение этой выплаты также произойдет в августе, его процент пока неизвестен. Индексация зависит от того, какой доход принесут инвестиции. Их вложениями занимаются управляющая компания или Пенсионный фонд. В НПФ средний процент годовой индексации составляет примерно 6,7.Что происходит с накопительной пенсией после смерти?Наследники могут получить оставшиеся средства после ухода из жизни их получателя. Для этого нужно в течение 6 месяцев со дня его смерти написать соответствующее заявление в ПФР или НПФ. Если наследник пропустил срок подачи заявления, он может восстановить его через суд. В договоре с пенсионным фондом лицо, оформившее накопительную пенсию, может указать, кто ее получит после его смерти. Если таких указаний нет, то будет действовать общий порядок получения выплат: сначала идут дети, супруг (супруга), родители, во вторую очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Несовершеннолетние, нетрудоспособные дети (супруг, супруга), а также родители умершего имеют право на часть средств накопительной пенсии, даже если не были указаны в договоре. После смерти человека ПФР или НПФ должны уведомить наследников о возможности получения такой выплаты. Документы, необходимые для оформления:Как узнать сумму накопительной части пенсии умершего?Чтобы узнать сумму накопительной пенсии, которая осталась на индивидуальном счете умершего, нужно обратиться в ПФР по месту его жительства или в НПФ. Можно также отправить запрос на сайте Пенсионного фонда или заказать выписку через Госуслуги (она, как правило, приходит в этот же день). Также можно лично обратиться в МФЦ. Последние новости законодательства о накопительной пенсииЗакон о заморозке накопительных пенсий до конца 2023 года вступил в силу 1 января 2021 года. До этого его продлевали с 2014 года. Этот закон должен уменьшить трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России на 669,3 миллиарда руб. В 2019 году Минфин и Центробанк представили гарантированный пенсионный план, согласно которому вводится новая система пенсионных накоплений. ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. Предполагается, что она может заработать уже в этом году. ВопросыНа популярные вопросы РИА Новости ответили в пресс-службе Пенсионного фонда России.Можно ли забрать свои пенсионные накопления?Пенсионные накопления можно забрать при выполнении ряда условий. Вот что РИА Новости ответили в ПФР:Пенсионные накопления в случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии выплачиваются его правопреемникам. Однако, если гражданину при жизни была назначена срочная пенсионная выплата, но до его смерти была полностью не выплачена, остатки средств также выплачиваются правопреемникам умершего. Вышеперечисленные выплаты могут назначаться только при наличии определенных условий, установленных законодательством.Кому положена единовременная выплата за счет пенсионных накоплений?— Единовременная выплата положена гражданам, у которых расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме страховой части пенсии. Тут же учитывается фиксированная выплата и размер накопительной пенсии, рассчитанные по состоянию на день ее назначения.Гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства пенсионных накоплений. Это можно сделать не ранее чем через 5 лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой. Также такая выплата может устанавливаться гражданам, которые к моменту достижения пенсионного возраста не приобрели право на получение накопительной части пенсии. Например, из-за отсутствия необходимых страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.Как узнать свои пенсионные накопления по СНИЛС?— О сумме средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг, а также при личном обращении в клиентскую службу ПФР (в любой территориальный орган, независимо от места жительства).

https://ria.ru/20210423/pensiya-1729563501.html

https://ria.ru/20210423/vyplaty-1729701052.html

https://ria.ru/20210423/pensii-1729561466.html

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https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионеры, пенсии, пенсионный фонд рф, владимир путин, пенсионная реформа в россии, общество