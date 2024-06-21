Накопительная часть пенсии: кому положена и как ее получить в 2024 году
Накопительная пенсия
Оглавление
- Накопительная часть пенсии
- Кому положена
- Как узнать накопительную часть пенсии
- Как рассчитать
- Пример расчета размера накопительной пенсии
- Как получить
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Сроки
- Индексация накопительной пенсии
- Преимущества и риски накопительной пенсии
- Как планировать свою пенсию
- Долгосрочная программа сбережений
- Изменения в 2024 году
- Вопросы
- Чем отличается накопительная часть пенсии от страховой
- Что происходит с накопительной пенсией после смерти
- Как узнать сумму накопительной части пенсии умершего
- Что можно сделать, чтобы увеличить накопления
- Как получить накопительную пенсию единовременно в НПФ
- Советы экспертов
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Накопительная часть пенсии формировалась в рамках обязательного пенсионного страхования. Кому положена накопительная пенсия, ее суть, какие выплаты из накопительной части и при каких условиях можно получить гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, как узнать ее сумму в Социальном фонде и НПФ,куда отсылать пенсионеру заявление на ее предоставление и что изменится в 2024 году, - в материале РИА Новости.
Накопительная часть пенсии
Накопительная часть пенсии - надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. 6% страховых взносов идут на накопительную пенсию. Она растет за счет инвестиционного дохода, так как негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и СФР вкладывают деньги в облигации и акции. Если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается.
Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна
6 февраля, 08:00
С 2014 года власти заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую. При этом деньги, которые у человека уже есть на специальном счете, не сгорят, а станут прибавкой к пенсии.
Кому положена
Накопительная пенсия назначается мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет, при этом не нужно дожидаться общего пенсионного возраста, который после введения реформы меняется каждый год. Она формировалась у двух категорий граждан:
работающие мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов.
работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы в размере 2% от фонда оплаты труда
работающие граждане, рожденные в 1967 году и позднее
работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 года, а размер взноса постепенно вырос с 2% от фонда оплаты труда до 6%
- Накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. До 2014 года работодатели должны были направлять 6% на этот фонд. После этого ввели так называемый "временный режим" перечисления этих 6% на страховую пенсию. Это касается всех типов накопительных пенсий, которые формировались в период с 2002 по 2013 год. Накопительная пенсия имеет свою формулу прироста за счет программы софинансирования и туда же направляют средства от материнского капитала. В период с 2002 по 2004 год накопительный стандарт перечисления и формирования пенсий был также для мужчин и женщин 1953-1966 годов рождения. Начиная с 2005 года эта программа прекратила свое существование, - объясняет Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области, член ассоциации юристов России.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСпециалист клиентской службы Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области
Специалист клиентской службы Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области
Как узнать накопительную часть пенсии
Размер накопительной части пенсии, учтенной в специальной части индивидуального лицевого счета, можно узнать на портале “Госуслуги”, в личном кабинете на сайте Социального фонда, а также при обращении в территориальный отдел СФР, либо через МФЦ.
"Если накопительная часть находится в негосударственном пенсионном фонде, там также можно получить сведения о ее размере (на сайте или при личном обращении). Получить эти сведения достаточно просто, нужно сделать запрос на получение выписки из ИЛС - индивидуального лицевого счета на вышеуказанных сайтах или при личном обращении", - говорит Марина Антонова.
В СФР и на “Госуслугах”
Получить выписку можно через сайт "Госуслуги", заказав услугу "Выписка из лицевого счета в СФР" или в личном кабинете в разделе "Работа и пенсия". Информация появится сразу или в течение одного дня.
Также узнать о пенсионных накоплениях легко на сайте Социального фонда в личном кабинете в разделе "ндивидуальный лицевой счет". Результаты запроса появятся в разделе "История обращений", их можно скачать или переслать себе на электронную почту.
Через работодателя
Если гражданин официально трудоустроен, он может прийти в бухгалтерию организации и написать заявление на получение сведений о состоянии лицевого страхового счета. Заявление будет направлено в СФР, который передаст сведения о размере пенсии работодателю и заявителю.
В Социальном фонде
Выписку можно получить лично посетив территориальное отделение СФР, запись на прием доступна на сайте фонда. Либо отправив заявление по почте, но тогда к нему необходимо будет приложить копии паспорта и СНИЛС, заверенные у нотариуса.
В МФЦ
О размере пенсионных начислений можно узнать, обратившись в ближайший МФЦ, для этого понадобятся только паспорт и СНИЛС.
В банках
Можно обратиться в отделение банка, который связан с НПФ или СФР, операционисту нужно предоставить паспорт и номер договора с НПФ. Ряд банков предлагает такую услугу онлайн через личный кабинет на сайте организации или мобильное приложение.
В приложении НПФ
Если гражданин хранит пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде, то информацию о их размере можно получить на сайте НПФ в личном кабинете или в мобильном приложении организации после авторизации.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Сотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Как рассчитать
В соответствии с законом накопительную пенсию рассчитывают делением общей суммы накоплений на 264 - количество месяцев ожидаемых выплат.
Пример расчета размера накопительной пенсии
Например, если человек успел накопить на своем счете 120 тыс. руб., то ежемесячно он будет получать надбавку в размере 445,54 руб. При сумме, равной 1 млн руб., накопительная часть составит 3 789 руб. Если обратиться за выплатой не сразу, то она увеличится, потому что период в 264 месяца будет уменьшаться каждый год на 12 месяцев. Поэтому, если, например, женщина вышла на пенсию в 64 года с накоплением в 1 млн, ее надбавка - 4 629,6 руб.
Как получить
По словам Марины Антоновой, старшего юриста Европейской юридической службы, из накопительной части пенсии можно получить три вида выплат:
- единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
- срочная пенсионная выплата;
- накопительная пенсия.
Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2024 году
18 января, 13:22
Кроме того, если пенсионер не успел получить накопительную часть пенсии при жизни, ее могут получить его правопреемники.
● Единовременную выплату могут получить лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), для которых размер накопительной пенсии в случае ее назначения составил бы не более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты и ее повышений), в любом случае при наличии необходимого страхового стажа и величины ИПК - индивидуального пенсионного коэффициента (в 2024г. - соответственно не менее 15лет и не ниже 28,2). И вторая категория лиц - аналогичная по возрасту, однако эти граждане не приобрели право на получение накопительной пенсии ввиду отсутствия у них необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК.
● Вторая выплата - это срочная пенсионная выплата, ее могут получить те пенсионеры, которые формировали пенсионные накопления за счет средств дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств материнского капитала. Также как и в предыдущем случае заявителю необходимо достичь возраста 60 и 55 лет соответственно, иметь нужные страховой стаж и величину ИПК. Такая выплата назначается на срок 10 лет, поэтому она и срочная.
● Третий вид выплаты - накопительная пенсия, в отличие от единовременной выплаты средств пенсионных накоплений ее могут получить лица, у которых размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты и ее повышений) и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии, но критерии по возрасту, страховому стажу и ИПК остаются такими же, как для единовременной выплаты.
В России повысился размер социальных налоговых вычетов
1 января, 04:07
Куда обращаться
Чтобы получить накопительную пенсию, необходимо подать заявление в СФР или НПФ, в зависимости от того, где хранятся накопления.
Необходимые документы
Для получения выплаты потребуется паспорт и СНИЛС. Пакет документов для родственников покойного немного больше. Им нужно подготовить документы о родстве, СНИЛС усопшего и свидетельство о смерти человека. Иногда требуется справка с места проживания.
Сроки
Срок рассмотрения заявления - 10 дней. Средства выплачиваются в течение месяца после принятия решения.
Индексация накопительной пенсии
Индексируется только страховая часть пенсии, размер накопительной части зависит от того, какой доход принесут инвестиции, и рассчитывается по специальной формуле. Их вложениями занимаются управляющая компания или Социальный фонд.
Как самому рассчитать размер пенсии в 2024 году: алгоритм с примерами
28 декабря 2023, 16:12
Преимущества и риски накопительной пенсии
По российскому законодательству при выходе на пенсию гражданин имеет право получать денежные выплаты из накопительной части. Если наступит страховой случай, правоприемникам выплатят ее в полном объеме. Минус заключается в том, что что на накопительную пенсию в 2014 году был наложен мораторий. Это значит, что все, кто не успел перенаправить свою пенсию в негосударственный фонд, сохраняют только ту сумму, которая накопилась на их счету. Остальные деньги уйдут на выплаты нынешним пенсионерам. На данный момент мораторий продлен до 2025 года.
Как планировать свою пенсию
Эксперты советуют задумываться о размере пенсии заранее. Для того, чтобы его увеличить, можно:
- Завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Например, купить один из самых низкорискованных инструментов на фондовом рынке - облигации федерального займа (ОФЗ). По надежности они сравнимы с банковским вкладом, а доходность выше.
- Открыть вклад с капитализацией процентов в банке и ежемесячно пополнять его.
- Участвовать в программе долгосрочных сбережений. 29 июня 2023 года Государственная Дума РФ приняла соответствующий законопроект. Это новый инструмент, который позволит копить деньги, получать софинансирование от государства и использовать налоговые вычеты.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Долгосрочная программа сбережений
Программа разработана Центробанком совместно с Министерством финансов и позволит будущим пенсионерам самостоятельно формировать пенсионные накопления. Для участия необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, источники формирования сбережений следующие:
- самостоятельные взносы;
- государственное софинансирование.
Предусмотрена возможность воспользоваться налоговым вычетом. Получить деньги можно:
- через 15 лет после заключения договора;
- при достижении определенного возраста (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин);
- в экстренной ситуации (при потере кормильца, для оплаты дорогостоящего лечения).
Сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей. Участие в программе добровольное.
Изменения в 2024 году
В 2024 году накопительную пенсию могут получить 210 тыс. человек, в то время как в январе 2023 года их было всего 107 тыс. Это связано с увеличением числа граждан, достигающих возраста назначения выплат. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2024 году составит 1605 руб., в 2025 - 1898 руб., в 2026 - 2142 руб. С 1 января 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в стартовавшую программу долгосрочных сбережений.
В Госдуму внесли проект бюджета Соцфонда на три года
29 сентября 2023, 17:42
Вопросы
На популярные вопросы РИА Новости ответили в пресс-службе Социального фонда России.
Чем отличается накопительная часть пенсии от страховой
Накопительная и страховая части пенсий отличаются формой, способом формирования, индексацией и правом наследования.
Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Сумма выплаты формируется на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2024 году их минимальный размер будет составлять 28,2 балла, при этом стоимость каждого ИПК растет год от года. В 2021 году один пенсионный балл стоил 98,86 руб., в 2022 году - 118,09 руб., в 2023 - 123,77 руб., в 2024 году запланировано повышение до 133,05 руб. В итоге такая пенсия состоит из суммы пенсионных коэффициентов, умноженных на их стоимость на дату назначения пенсии + фиксированная выплата. Ее стандартный размер в 2023 году составляет 7567,33 руб. Для некоторых категорий граждан ее сумма выше, например, для Героев Советского Союза, узников концлагерей, чемпионов Олимпийских игр. Страховая пенсия не выплачивается тем пенсионерам, у которых недостаточный пенсионный коэффициент.
Накопительный компонент пенсии формируется в деньгах в негосударственных пенсионных фондах или СФР. Человек сможет получить свои накопления после выхода на заслуженный отдых. Притом что страховая пенсия индексируется каждый год на сумму, которую устанавливает государство, накопительная составляющая растет за счет дохода, полученного НПФ или СФР от инвестиций. В отличие от страховой пенсии, накопительную можно наследовать. Также ее можно пополнить из материнского капитала или делать взносы с помощью государственного софинансирования пенсий.
Пенсионный фонд РФ
Что происходит с накопительной пенсией после смерти
Наследники могут получить оставшиеся средства после ухода из жизни их получателя. Для этого нужно в течение 6 месяцев со дня его смерти написать соответствующее заявление в СФР или НПФ. Если наследник пропустил срок подачи заявления, он может восстановить его через суд. В договоре с Социальным фондом лицо, оформившее накопительную пенсию, может указать, кто ее получит после его смерти. Если таких указаний нет, то будет действовать общий порядок получения выплат: сначала идут дети, супруг (супруга), родители, во вторую очередь - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Несовершеннолетние, нетрудоспособные дети (супруг, супруга), а также родители умершего имеют право на часть средств накопительной пенсии, даже если не были указаны в договоре. После смерти человека СФР или НПФ должны уведомить наследников о возможности получения такой выплаты. Документы, необходимые для оформления:
- паспорт;
- справка о месте проживания или регистрации, если оно не указано в паспорте;
- документы, подтверждающие родство с умершим - свидетельство о рождении или заключении брака;
- СНИЛС умершего и свидетельство о смерти, если есть.
Как узнать сумму накопительной части пенсии умершего
Чтобы узнать сумму накопительной пенсии, которая осталась на индивидуальном счете умершего, нужно обратиться в СФР по месту его жительства или в НПФ. Можно также отправить запрос на сайте Социального фонда или заказать выписку через “Госуслуги” (она, как правило, приходит в этот же день). Также можно лично обратиться в МФЦ.
Что можно сделать, чтобы увеличить накопления
Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты. На данный момент - это 264 месяца. Для того, чтобы увеличить эту часть пенсионного обеспечения, можно обратиться за назначением пенсии позднее наступления пенсионного возраста. Например, если гражданин обратился за начислением на три года позже, чем получил на него право, то сумма накоплений будет делиться уже на 216 месяцев.
Как получить накопительную пенсию единовременно в НПФ
Единовременно можно получить накопительную пенсию, когда расчетный размер выплат меньше 5% от суммы страховой пенсии (с учетом фиксированной выплаты) и величины накопительной пенсии, которая рассчитывается на день установления накопительной пенсии. Для простоты восприятия условий можно воспользоваться формулой:
Расчетный размер накопительной пенсии < (размер страховой пенсии (с учетом фиксированной выплаты) + размер накопительной пенсии на дату ее назначения) * 0,05.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Советы экспертов
Закон о заморозке накопительных пенсий до конца 2023 года вступил в силу 1 января 2021 года. До этого его продлевали с 2014 года. Этот закон должен уменьшить трансферт из федерального бюджета Социальному фонду России на 669,3 миллиарда руб. 5 декабря 2022 года был подписан закон об очередном продлении заморозки до 2025 года. Это приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет СФР на 925,9 миллиарда рублей.
Эксперты советуют обратить внимание на новую программу долгосрочных сбережений. Она адресована не только людям предпенсионного возраста, но и молодежи. Граждане имеют право открыть счет, получить софинансирование, и закрыть его уже через три года без потери дохода (если не пользоваться налоговым вычетом). Это актуально для женщин, которым в этом году исполняется 51-52 года, и мужчин, которым в этом году исполняется 56-57 лет.