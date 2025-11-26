Накопительная часть пенсии 2025: кому положена и как получить

МОСКВА — РИА Новости. Накопительная часть пенсии формировалась в рамках обязательного пенсионного страхования. Кому положена накопительная пенсия, ее суть, какие выплаты из накопительной части и при каких условиях можно получить гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, как узнать ее сумму в Социальном фонде и НПФ, куда отсылать пенсионеру заявление на ее предоставление и что изменится в 2025 году, — в материале РИА Новости.

Что такое накопительная часть пенсии

Накопительная часть пенсии — надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования. 6% страховых взносов идут на накопительную пенсию. Она растет за счет инвестиционного дохода, так как негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и СФР вкладывают деньги в облигации и акции. Если инвестиции оказываются прибыльными, то сумма накоплений увеличивается.

С 2014 года власти заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую. При этом деньги, которые у человека уже есть на специальном счете, не сгорят, а станут прибавкой к пенсии.

Как формировалась и почему есть мораторий

Разработка концепции пенсионной реформы стартовала в 1995-1996 гг., спустя несколько лет после создания Пенсионного фонда России как самостоятельной организации. Полноценная реализация началась в 2002 году в связи с переходом от распределительной системы, предполагающей оплату трудовых пенсий работающими гражданами, к накопительно-распределительной модели. Сама реформа базировалась на федеральных законах "Об обязательном пенсионном страховании" (от 15 декабря 2001 г.), "О трудовых пенсиях в РФ" (от 17 декабря 2001 г.) и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ" (от 24 июля 2002 г.).

Суть реформы, реализуемой в 2002 году, заключалась в разделении трудовой пенсии на 3 части:

базовую (из федерального бюджета);

страховую (из страховых взносов работодателей);

накопительную (накопления граждан).

Испытать новую модель на стартовом этапе смогли мужчины, родившиеся в 1953-1966 гг., и женщины 1957-1966 года рождения.

1 января 2005 года введены первые корректировки — для граждан, родившихся в 1966 году и раньше, взносы на накопительную часть пенсии были заменены взносами на страховую пенсию. В том же году будущие пенсионеры получили возможность выбирать, куда направлять свои накопления: в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), частную управляющую компанию или государственную управляющую компанию (Внешэкономбанк).

В 2010 году был отменен Единый социальный налог (налог для мобилизации средств на государственное социальное и пенсионное страхование и медицинскую помощь). Его заменили на страховые взносы, при которых работодателю предстояло выплачивать 26% от всей зарплаты сотрудника, где:

6% уходило на медицинское и социальное страхование;

20% — в пенсионный фонд с распределением: 6% — базовая, 10% — страховая, 4% — накопительная часть.

Позже накопительная часть пенсии составляла 6%, а страховая — 8%.

В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии. По словам экспертов, "заморозка" накоплений стала необходима для пополнения резерва текущих выплат. Так, все 22% страховых взносов автоматически направлялись на страховую часть пенсии. В 2015-м были введены пенсионные коэффициенты (баллы), от суммы которых начал зависеть размер будущей пенсии. В 2018-м произошло повышение пенсионного возраста.

В 2022 году стартовала разработка новой модели пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана (ГПП), которая предлагает гражданам добровольно копить на пенсию, делая взносы в НПФ. По состоянию на 2025 год, система остается на стадии внедрения, мораторий продлен до конца года.

Кому положена накопительная часть пенсии в 2025 году

Накопительная пенсия назначается мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет, при этом не нужно дожидаться общего пенсионного возраста, который после введения реформы меняется каждый год. Она формировалась у двух категорий граждан:

работающие мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов. работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы в размере 2% от фонда оплаты труда работающие граждане, рожденные в 1967 году и позднее работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2014 года, а размер взноса постепенно вырос с 2% от фонда оплаты труда до 6%

Критерии права

Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области, член ассоциации юристов России:

"Накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. До 2014 года работодатели должны были направлять 6% на этот фонд. После этого ввели так называемый "временный режим" перечисления этих 6% на страховую пенсию. Это касается всех типов накопительных пенсий, которые формировались в период с 2002 по 2013 год. Накопительная пенсия имеет свою формулу прироста за счет программы софинансирования и туда же направляют средства от материнского капитала. В период с 2002 по 2004 год накопительный стандарт перечисления и формирования пенсий был также для мужчин и женщин 1953-1966 годов рождения. Начиная с 2005 года эта программа прекратила свое существование".

Кто дополнительно имеет накопления

Рассчитывать на накопительную пенсию также могут:

женщины, направившие материнский капитал;

граждане, которые делают добровольные взносы в Социальный фонд (СФР).

В первом случае женщина до выхода на пенсию может отозвать капитал на улучшение жилищных условий, образование детей или покупку необходимых средств для содержания детей-инвалидов.

Добровольные взносы оформляются напрямую либо через бухгалтера организации.

Как узнать сумму накопительной части пенсии

Размер накопительной части пенсии, учтенной в специальной части индивидуального лицевого счета, можно узнать на портале “Госуслуги” , в личном кабинете на сайте Социального фонда, а также при обращении в территориальный отдел СФР, либо через МФЦ.

Если накопительная часть находится в негосударственном пенсионном фонде, там можно получить сведения о ее размере — сделать запрос на получение выписки индивидуального лицевого счета или при личном обращении.

Онлайн: через Госуслуги и личный кабинет СФР

Получить выписку можно через сайт "Госуслуги" , заказав услугу "Выписка из лицевого счета в СФР" или в личном кабинете в разделе "Работа и пенсия". Информация появится сразу или в течение одного дня.

Также узнать о пенсионных накоплениях легко на сайте Социального фонда в личном кабинете в разделе "Индивидуальный лицевой счет". Результаты запроса появятся в разделе "История обращений", их можно скачать или переслать себе на электронную почту.

Если гражданин хранит пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде, то информацию о их размере можно получить на сайте НПФ в личном кабинете или в мобильном приложении организации после авторизации.

Оффлайн: МФЦ, отделение СФР, банк

Узнать сумму накоплений можно придя лично:

в отделение банка, где есть договор с ПФР;

в отделение СФР (можно предварительно записаться на сайте СФР);

в МФЦ.

Чтобы подать заявку, нужно предоставить паспорт и СНИЛС. В некоторых случаях может потребоваться номер договора с НПФ.

Варианты получения накопительной пенсии

По словам Марины Антоновой, старшего юриста Европейской юридической службы, из накопительной части пенсии можно получить три вида выплат:

единовременная выплата средств пенсионных накоплений;

срочная пенсионная выплата;

накопительная пенсия.

Если пенсионер не успел получить накопительную часть пенсии при жизни, ее могут получить его правопреемники.

Единовременная выплата — условия и расчет

Единовременную выплату могут получить:

Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), для которых размер накопительной пенсии в случае ее назначения составил бы не более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты и ее повышений), в любом случае при наличии необходимого страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента (в 2025 году — не менее 15 лет и не ниже 30 соответственно). Лица, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии ввиду отсутствия у них необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК.

В 2025 году, чтобы претендовать на единовременную выплату, на вашем счете должно быть не более 411 480 руб. Максимум рассчитывается по формуле: 270 х 1525 руб., где 1525 руб. — 10% от прожиточного минимума пенсионера (15 250 руб.), а 270 — количество месяцев, в течение которого проходит период выплаты суммы.

Например, на вашем счету 150 тыс. рублей. 150 000 / 270 месяцев ≈ 555 руб. Это меньше требуемых 1525 руб., поэтому вы получите выплату единовременно.

Если сумма на счету больше, вы будете получать выплату ежемесячно.

Срочная выплата (на срок от 10 лет)

Ее могут получить те пенсионеры, которые формировали пенсионные накопления за счет:

средств дополнительных страховых взносов;

взносов работодателя;

взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений;

средств материнского капитала.

Также как и в предыдущем случае заявителю необходимо достичь возраста 60 и 55 лет соответственно, иметь нужные страховой стаж и величину ИПК. Такая выплата назначается на срок 10 лет, поэтому она и срочная.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в СФР или НПФ, предварительно подав соответствующее заявление через МФЦ, по почте, через работодателя, в личном кабинете СФР или на портале "Госуслуги".

Узнать размер ежемесячной выплаты можно по формуле: сумма накоплений на срочные выплаты / выбранный срок (в месяцах). Например, если сумма накоплений равна 290 000 руб. и вы хотите получить ее в течение 17 лет (204 месяцев), размер выплаты будет следующим:

290 000 руб. / 204 месяцев ≈ 1422 рубля



Если будет выбран меньший срок, соответственно, размер выплаты будет больше. Например, в течение 10 лет вы будете ежемесячно получать ≈ 2417 руб.

Пожизненная (накопительная) пенсия

В отличие от единовременной выплаты средств пенсионных накоплений ее могут получить лица, у которых размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты и ее повышений) и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии, но критерии по возрасту, страховому стажу и ИПК остаются такими же, как для единовременной выплаты.

Чтобы узнать размер пожизненной пенсии, нужно разделить сумму пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты. В 2025 году это 270 месяцев.

Например, вы накопили 570 000 руб. Следовательно, вы будете ежемесячно получать 570 000 / 270 – примерно 2111 руб. Однако, расчеты проводятся индивидуально. На итоговую сумму повлияют размер прожиточного минимума пенсионера, возраст человека и другие факторы.

Программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений разработана Центробанком совместно с Министерством финансов и позволит будущим пенсионерам самостоятельно формировать пенсионные накопления. НПФ, который будет выбран будущим пенсионером, будет инвестировать накопления, приумножая их. Тем самым, можно увеличить размер пенсии с помощью государственного софинансирования, получить налоговый вычет и застраховать свою будущую пенсию.

Важно учитывать риски. Используемые средства в НПФ нельзя будет изъять раньше 15-ти лет или достижения пенсионного возраста. Если будет принято решение досрочно расторгнуть договор, полученные государственные средства придется вернуть в полном объеме. Кроме того, можно выбрать ненадежный НПФ и потерять часть доходности.

Преимущества ПДС и условия участия

Стать участником ПДС может любой гражданин России старше 18 лет. Для участия необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, источники формирования сбережений следующие:

самостоятельные взносы;

государственное софинансирование.

Предусмотрена возможность воспользоваться налоговым вычетом. Получить деньги можно:

через 15 лет после заключения договора;

при достижении определенного возраста (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин);

в экстренной ситуации (при потере кормильца, для оплаты дорогостоящего лечения).

Сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей. Также предусмотрены налоговые льготы: отсутствие налога на инвестиционный налог и выплата денег без удержания НДФЛ наследникам умершего участника ПДС. Участие в программе добровольное.

Как перевести накопления в ПДС

Чтобы перевести накопления в ПДС, нужно:

Заключить договор обязательного пенсионного страхования (ОПС) с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), включенным в реестр Банка России. Обратиться в СФР с заявлением о досрочном или срочном переходе в НПФ. Подать заявление для срочного перехода можно на "Госуслуги". После поступления накоплений в НПФ подать в организацию заявление об единовременном взносе.

Материнский капитал, который был использован для увеличения суммы накоплений, будет перенаправлен в СФР. Его можно будет использовать на другие цели.

Как рассчитывается накопительная пенсия

В соответствии с законом накопительную пенсию рассчитывают делением общей суммы накоплений на 270 — количество месяцев ожидаемых выплат.

Примеры расчета для типичных случаев

Например, если человек успел накопить на своем счете 120 тыс. руб., то ежемесячно он будет получать надбавку в размере 444 руб. При сумме, равной 1 млн руб., накопительная часть составит 3 703 руб. Если обратиться за выплатой не сразу, то она увеличится, потому что период в 270 месяцев будет уменьшаться каждый год на 12 месяцев.

Как получить выплаты: куда обращаться и документы

Чтобы получить накопительную пенсию, необходимо подать заявление в СФР или НПФ, в зависимости от того, где хранятся накопления.

Для получения выплаты потребуется паспорт и СНИЛС. Пакет документов для родственников покойного немного больше. Им нужно подготовить документы о родстве, СНИЛС усопшего и свидетельство о смерти человека. Иногда требуется справка с места проживания.

Срок рассмотрения заявления — 10 дней. Средства выплачиваются в течение месяца после принятия решения.

Если накопления в НПФ

Нужно подать заявление в фонд, где будет указан вариант получения средств — пожизненный или срочный. Направить документ можно любым удобным способом:

онлайн через "Госуслуги" или в личном кабинете на сайте НПФ;

через работодателя;

посетив МФЦ или отделение НПФ.

Вместе с заявлением нужно предоставить:

паспорт;

СНИЛС;

пенсионное удостоверение или свидетельство пенсионера (при наличии);

реквизиты банковского счета для начисления средств;

выписка ИЛС — сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Если документы подает представитель, нужно оформить доверенность.

Заявление рассматривается в течение 10-90 дней. При положительном решении деньги будут перечислены на счет в течение месяца со дня одобрения заявления.

Порядок для правопреемников (наследование)

Чтобы получить накопительную часть пенсии умершего родственника, нужно обратиться в СФР или НПФ в течение 6 месяцев со дня его смерти. Можно прийти лично в отделение, направить документы онлайн или через представителя. В первую очередь претендовать на выплату могут родные и приемные дети, супруг, родители или усыновители, во вторую — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки умершего.

Если в накопительной части был использован материнский капитал, на выплату могут претендовать только второй родитель или дети до 18 лет (до 23 лет, если он учится очно).

Что понадобится:

паспорт заявителя;

свидетельство о смерти родственника;

СНИЛС умершего;

документы, подтверждающие родство — свидетельство о браке, свидетельство о рождении и пр.;

документы, подтверждающие совместное проживание на одной жилплощади (например, выписка из управляющей компании);

справка с места проживания (если информации нет в паспорте).

Как правило, СФР принимает решение в течение 6 месяцев. Если оно будет положительным, до 20 числа следующего месяца правопреемник получит положенную сумму.

Как увеличить или защитить накопления

Эксперты советуют задумываться о размере пенсии заранее. Для того, чтобы его увеличить, можно:

Завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Например, купить один из самых низкорискованных инструментов на фондовом рынке — облигации федерального займа (ОФЗ). По надежности они сравнимы с банковским вкладом, а доходность выше. Открыть вклад с капитализацией процентов в банке и ежемесячно пополнять его. Участвовать в программе долгосрочных сбережений. 29 июня 2023 года Государственная Дума РФ приняла соответствующий законопроект. Это новый инструмент, который позволит копить деньги, получать софинансирование от государства и использовать налоговые вычеты. Участвовать в ПДС. Преимущества в дополнительной защите средств от "Агентства по страхованию вкладов". Отсрочить оформление пенсии. Нужно подать обращение о начислении содержания в более поздний период. Например, если отсрочить выплату пенсии на 5 лет от достижения пенсионного возраста, накопления будут увеличены на 36%. Использование материнского капитала. Докупить пенсионные баллы. Если ИПК менее 30 баллов, можно рассмотреть вариант покупки дополнительных баллов. Эксперты рекомендуют делать это в момент наступления пенсионного возраста и не покупать баллы впрок.

Также можно перевести все свои накопления в НПФ, подав заявление о срочном или досрочном переходе. Первый вариант позволяет сохранить накопления, которые поступят на счет на шестой год от подачи заявления (если перевели средства в 2025 году, они поступят на счет в 2031 году). При втором возможна потеря части инвестиций, так как переход происходит на следующий год после подачи заявления. Кроме того, переведенные средства можно застраховать, защитив их.

Преимущества и риски накопительной пенсии

По российскому законодательству при выходе на пенсию гражданин имеет право получать денежные выплаты из накопительной части. Если наступит страховой случай, правопреемникам выплатят ее в полном объеме. Минус заключается в том, что что на накопительную пенсию в 2014 году был наложен мораторий. Это значит, что все, кто не успел перенаправить свою пенсию в негосударственный фонд, сохраняют только ту сумму, которая накопилась на их счету. Остальные деньги уйдут на выплаты нынешним пенсионерам.

Изменения в 2025 году и что важно знать

В 2025 году увеличен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 270 месяцев (до 22,5 лет), соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы.

Могут ли забрать накопления, если работодатель не платил взносы?

Нет. Если работодатель не платит взносы, это не повлияет на накопительную пенсию работника, только на репутацию работодателя — ему будут назначаться штрафы. Но в случае полного отсутствия пенсионных отчислений и информации о работе сотрудника, СФР может принять решение, что гражданин не работал вообще и лишить его баллов. Чтобы оспорить это, нужно предоставить документы, подтверждающие факт работы — трудовой договор, трудовую книжку и пр.

Как выбрать НПФ

Чтобы выбрать НПФ нужно внимательно изучить официальный сайт, лицензии, документы и рейтинги. Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие критерии:

Доходность. Она должна быть стабильной, чтобы минимизировать риски. Надежность. При сравнении фондов стоит отдать предпочтение организации с долгим сроком работы, наличием лицензии Банка России, высоким рейтингом от агентства "Эксперт РА" или НРА. Также НПФ должен участвовать в системе гарантирования прав застрахованных лиц (АСВ). Программы и условия. Внимательно изучить предлагаемые условия. Они должны соответствовать финансовым возможностям и целям. Размер активов и средств фонда. Чем больше, тем фонд устойчивее к внешним рискам.

Также следует обращать внимания на отзывы клиентов, репутацию НПФ в авторитетных источниках и оценить открытость информации об организации.

