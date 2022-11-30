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В ЛНР уволили с военной службы мобилизованных аспирантов
В ЛНР уволили с военной службы мобилизованных аспирантов - РИА Новости, 30.11.2022
В ЛНР уволили с военной службы мобилизованных аспирантов
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:17
2022-11-30T16:17
2022-11-30T16:17
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов."Уволить в декабре 2022 года с военной службы граждан, призванных по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных и научных организациях по имеющим государственную лицензию образовательным программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и получающих образование соответствующего уровня впервые", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.Согласно документу, гражданам, которые не захотят увольняться, предоставят академический отпуск на весь период прохождения службы по контракту. Указ вступает в силу со дня его подписания.Восемнадцатого ноября врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
https://ria.ru/20221130/odessa-1835220155.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР уволили с военной службы мобилизованных аспирантов
Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных в ЛНР аспирантов