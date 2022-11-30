https://ria.ru/20221130/kirienko-1835166494.html

Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены

Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены - РИА Новости, 30.11.2022

Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены

Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T06:59

2022-11-30T06:59

2022-11-30T09:11

специальная военная операция на украине

сергей кириенко

денис пушилин

леонид пасечник

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул, рассказал РИА Новости первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметив, что встретился с демобилизованными студентами."Мы встречались... с демобилизованными ребятами, у них студентов демобилизовали, ДНР, ЛНР", - сказал Кириенко.Он уточнил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул по принципу "Университетских смен"."В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ."Университетские смены" проходили с июня по август 2022 года. Федеральный проект "Университетские профильные образовательные смены" реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России. Дети 12-17 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик проходили образовательные смены на базе ведущих университетов России.На сайте Минпросвещения РФ сообщается, что для участников смен проводятся обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России, спортивные мероприятия.Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 18 ноября подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были призваны на военную службу.

https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html

https://ria.ru/20221117/sluzhenie-1832345279.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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сергей кириенко, денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, навигатор абитуриента