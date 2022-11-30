https://ria.ru/20221130/kirienko-1835166494.html
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены - РИА Новости, 30.11.2022
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:59
2022-11-30T06:59
2022-11-30T09:11
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
денис пушилин
леонид пасечник
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул, рассказал РИА Новости первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметив, что встретился с демобилизованными студентами."Мы встречались... с демобилизованными ребятами, у них студентов демобилизовали, ДНР, ЛНР", - сказал Кириенко.Он уточнил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул по принципу "Университетских смен"."В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ."Университетские смены" проходили с июня по август 2022 года. Федеральный проект "Университетские профильные образовательные смены" реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России. Дети 12-17 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик проходили образовательные смены на базе ведущих университетов России.На сайте Минпросвещения РФ сообщается, что для участников смен проводятся обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России, спортивные мероприятия.Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 18 ноября подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были призваны на военную службу.
https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html
https://ria.ru/20221117/sluzhenie-1832345279.html
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сергей кириенко, денис пушилин, леонид пасечник, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, навигатор абитуриента
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кириенко, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Навигатор абитуриента
06:59 30.11.2022 (обновлено: 09:11 30.11.2022)
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены
Кириенко: демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР могут пройти образовательные смены зимой
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе благодаря образовательным сменам на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул, рассказал РИА Новости первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметив, что встретился с демобилизованными студентами.
"Мы встречались... с демобилизованными ребятами, у них студентов демобилизовали, ДНР, ЛНР", - сказал Кириенко.
Он уточнил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул по принципу "Университетских смен".
"В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
"Университетские смены" проходили с июня по август 2022 года. Федеральный проект "Университетские профильные образовательные смены" реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России. Дети 12-17 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик проходили образовательные смены на базе ведущих университетов России.
На сайте Минпросвещения РФ сообщается, что для участников смен проводятся обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России, спортивные мероприятия.
Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин
и Леонид Пасечник 18 ноября подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил, что Владимир Путин
дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были призваны на военную службу.