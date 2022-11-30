https://ria.ru/20221130/jimcarrey-1835314522.html
Джим Керри заявил, что покидает Twitter
Джим Керри заявил, что покидает Twitter - РИА Новости, 30.11.2022
Джим Керри заявил, что покидает Twitter
Джим Керри заявил, что покидает Twitter. О решении звезда "Шоу Трумана" и культовой комедии "Маска" сообщил в своем аккаунте этой соцсети. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:15
2022-11-30T16:15
2022-11-30T16:15
культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Джим Керри заявил, что покидает Twitter. О решении звезда "Шоу Трумана" и культовой комедии "Маска" сообщил в своем аккаунте этой соцсети. Перед уходом с площадки он поделился с пользователями короткометражным мультфильмом. "Он основан на моей картине, на которой изображен старый безумный смотритель маяка, стоящий обнаженным в шторм и призывающий ангелов. Лампа его маяка светит, чтобы провести нас через предательскую ночь. Я так вас всех люблю!" — написал актер.Причину ухода из соцсети Керри в посте не назвал. После покупки Twitter Илоном Маском площадку уже покинули несколько селебрити. Среди них актриса Вупи Голдберг, модель Джиджи Хадид, сценаристка Шонда Раймс и другие знаменитости. Первая намекнула, что перестает вести свой аккаунт из-за увеличения расистских высказываний. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за цензурирование.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее основной продукт — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джим керри, илон маск, джиджи хадид, twitter, сан-франциско, калифорния
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джим Керри, Илон Маск, Джиджи Хадид, Twitter, Сан-Франциско, Калифорния
Джим Керри заявил, что покидает Twitter
Джим Керри заявил, что покидает Twitter и поделился мультфильмом о голом смотрите маяка
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Джим Керри заявил, что покидает Twitter. О решении звезда "Шоу Трумана" и культовой комедии "Маска" сообщил в своем аккаунте этой соцсети.
Перед уходом с площадки он поделился с пользователями короткометражным мультфильмом.
"Он основан на моей картине, на которой изображен старый безумный смотритель маяка, стоящий обнаженным в шторм и призывающий ангелов. Лампа его маяка светит, чтобы провести нас через предательскую ночь. Я так вас всех люблю!" — написал актер.
Причину ухода из соцсети Керри в посте не назвал.
После покупки Twitter Илоном Маском площадку уже покинули несколько селебрити. Среди них актриса Вупи Голдберг, модель Джиджи Хадид, сценаристка Шонда Раймс и другие знаменитости. Первая намекнула
, что перестает вести свой аккаунт из-за увеличения расистских высказываний.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за цензурирование.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее основной продукт — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.