Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском
Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, заявив, что там бардак
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, пишет Deadline со ссылкой на ток-шоу The View.
"Я ухожу сегодня, потому что мне кажется, что там творится бардак. Мне надоело, что некоторые заблокированные отношения (certain kinds of attitudes blocked) теперь возвращаются. Если все успокоится, и я буду чувствовать себя более комфортно, может быть, я вернусь. Но с сегодняшнего дня я покончила с Twitter", — заявила Голдберг.
Авторы Deadline считают: актриса намекнула на увеличение расистских и антисемитских сообщений на платформе.
Ранее о своем решении уйти из Twitter объявили модель Джиджи Хадид, сценаристка Шонда Раймс и ряд других знаменитостей. Тем не менее ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой Маском.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за цензурирование.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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