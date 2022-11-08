https://ria.ru/20221108/goldberg-1829874688.html

Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском - РИА Новости, 08.11.2022

Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Американская актриса Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, пишет Deadline со ссылкой на ток-шоу The View. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:05

2022-11-08T11:05

2022-11-08T11:05

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, пишет Deadline со ссылкой на ток-шоу The View.Авторы Deadline считают: актриса намекнула на увеличение расистских и антисемитских сообщений на платформе.Ранее о своем решении уйти из Twitter объявили модель Джиджи Хадид, сценаристка Шонда Раймс и ряд других знаменитостей. Тем не менее ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой Маском.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за цензурирование. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221012/musk-1823338082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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