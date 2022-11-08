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Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221108/goldberg-1829874688.html
Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском
Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском - РИА Новости, 08.11.2022
Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском
Американская актриса Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, пишет Deadline со ссылкой на ток-шоу The View. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:05
2022-11-08T11:05
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, пишет Deadline со ссылкой на ток-шоу The View.Авторы Deadline считают: актриса намекнула на увеличение расистских и антисемитских сообщений на платформе.Ранее о своем решении уйти из Twitter объявили модель Джиджи Хадид, сценаристка Шонда Раймс и ряд других знаменитостей. Тем не менее ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой Маском.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за цензурирование. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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новости культуры, илон маск, джиджи хадид, сан-франциско, калифорния, twitter, в мире, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Илон Маск, Джиджи Хадид, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter, В мире, Знаменитости, звезды
11:05 08.11.2022
 
Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, заявив, что там бардак

© AFP 2022 / Angela Weiss/Britta PedersenВупи Голдберг и Илон Маск
Вупи Голдберг и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss/Britta Pedersen
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американская актриса Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском, пишет Deadline со ссылкой на ток-шоу The View.

"Я ухожу сегодня, потому что мне кажется, что там творится бардак. Мне надоело, что некоторые заблокированные отношения (certain kinds of attitudes blocked) теперь возвращаются. Если все успокоится, и я буду чувствовать себя более комфортно, может быть, я вернусь. Но с сегодняшнего дня я покончила с Twitter", — заявила Голдберг.

Авторы Deadline считают: актриса намекнула на увеличение расистских и антисемитских сообщений на платформе.
Ранее о своем решении уйти из Twitter объявили модель Джиджи Хадид, сценаристка Шонда Раймс и ряд других знаменитостей. Тем не менее ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой Маском.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за цензурирование.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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