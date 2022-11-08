https://ria.ru/20221108/rekord-1829835690.html
СМИ: прирост пользователей Twitter за неделю достиг рекордного уровня
СМИ: прирост пользователей Twitter за неделю достиг рекордного уровня - РИА Новости, 08.11.2022
СМИ: прирост пользователей Twitter за неделю достиг рекордного уровня
Ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой американским предпринимателем... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T03:17
2022-11-08T03:17
2022-11-08T04:45
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает издание Verge со ссылкой на внутренний документ компании.Ранее Маск сообщал, что число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил.Как сообщает Verge, ежедневный прирост пользователей ускорился более чем на 20%, а в США их число увеличивается еще быстрее.Как пишет издание, если эти показатели достоверны, это означает, что под руководством Маска соцсеть не пережила массового оттока пользователей.Позднее Маск подтвердил, что число пользователей платформы достигло исторического максимума."Число пользователей Twitter достигло рекордно высокого уровня. Я просто надеюсь, что серверы не расплавятся!" - написал он в Twitter.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, сша, калифорния
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, США, Калифорния
03:17 08.11.2022 (обновлено: 04:45 08.11.2022)
СМИ: прирост пользователей Twitter за неделю достиг рекордного уровня
Verge: прирост пользователей Twitter достиг рекордного уровня после покупки соцсети Маском
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости.
Ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает
издание Verge со ссылкой на внутренний документ компании.
Ранее Маск сообщал, что число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил.
Как сообщает Verge, ежедневный прирост пользователей ускорился более чем на 20%, а в США
их число увеличивается еще быстрее.
Как пишет издание, если эти показатели достоверны, это означает, что под руководством Маска соцсеть не пережила массового оттока пользователей.
Позднее Маск подтвердил, что число пользователей платформы достигло исторического максимума.
"Число пользователей Twitter достигло рекордно высокого уровня. Я просто надеюсь, что серверы не расплавятся!" - написал он в Twitter.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.