https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html

Германия обвиняет Россию в геноциде

Германия обвиняет Россию в геноциде - РИА Новости, 30.11.2022

Германия обвиняет Россию в геноциде

Сегодня парламент ФРГ намерен рассмотреть — скорее всего, в итоге и принять — резолюцию, признающую "голодомор на Украине" геноцидом, который намеренно был... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:10

авторы

москва

германия

евросоюз

таня савичева

украина

голодомор

голодомор на украине

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Сегодня парламент ФРГ намерен рассмотреть — скорее всего, в итоге и принять — резолюцию, признающую "голодомор на Украине" геноцидом, который намеренно был организован и поддерживался Москвой.Речь идет о массовом голоде и гибели крестьян в СССР в начале 30-х годов. У трагедии с колоссальным количеством жертв имелись разные причины. В их числе стремительная и насильственная коллективизация, уничтожение единоличных хозяйств, массовый исход сельского населения с мест, где эти люди жили и трудились на земле.Исход был в города, где росла промышленность, или в ссылку. В места отдаленные. Там тоже были нужны привыкшие к труду руки.Голод — как результат действий властей, центральных и на местах. Историческая оценка случившемуся дана была. Статистика тоже не под запретом.Случившееся на территории Украины, как и то, что происходило, например, и в Поволжье, и в Казахстане, — это факты общей истории нашей жизни в нашей стране, от которых мы учились (и учимся до сих пор) не отворачиваться, смотря правде в глаза. Какой бы тяжелой эта правда ни была.Но бундестаг — это высокое собрание немецких депутатов, обсуждающих "геноцид посредством голода, сознательно организованный и спланированный Россией", — совсем другая история. И совсем другая, нет, не правда — а постправда. И самые последние, кто может (с моральной прежде всего точки зрения) обсуждать проблемы такого рода, — это немцы. И это тоже должно быть сказано прямо и без обиняков.Потому что прежние поколения политиков Германии как раз были теми, кто использовали голод как военное оружие для достижения политических целей.И речь, конечно, не только о блокаде Ленинграда, а в целом о содержании германской кампании по уничтожению нашей страны и ее народа во время Великой Отечественной войны.Лишь в СССР нацистские бонзы, военные и те, кто работал в иных сферах, обрекали — согласно плану "Ост" — на голодную смерть десятки миллионов советских граждан вне зависимости от того, где они жили. В России, в Белоруссии, на Украине. На Черноземье или на Нечерноземье.Часть плана "Ост" носила название "план голода" — и тут как у российских, так и у добросовестных немецких историков существует коллегиальный консенсус.Предполагалось, что, прекратив снабжение продовольствием "этих грязных и неполноценных славян", чистокровные арийцы уморят голодными муками не менее 30 миллионов человек.Участь Ленинграда (об этом чуть ниже) была предназначена и Москве. Германское командование совсем не хотело тратить ни огневую мощь вермахта, ни его живую силу на уличные бои в столице нашей Родины. Москву хотели полностью окружить, отрезать от всех источников доставки пропитания и иного снабжения, сделав так, чтобы население города, оставшееся после истребления голодом, само бы отдало символические ключи от советской столицы.И лишь операция по разгрому фашистской группировки под Москвой и героизм защитников, которые ложились живьем, чтобы подорвать танки Гудериана, и закрывали немецкие пулеметные доты своими телами, не дали замкнуть кольцо вокруг главного города страны. Разумеется, эти герои, известные и неизвестные, погибшие, раненые или выжившие, вернувшиеся в строй, не знали о том, какая участь уготована была Москве. Но они точно понимали, что наш город и наш народ хотели тогда уничтожить. Не пулей, виселицей — так холодом и голодом.Не получилось. Сам Гудериан в своих "Воспоминаниях солдата" напишет об этом так: "Наступление на Москву провалилось. Все усилия наших доблестных войск оказались напрасными".Нет, Гудериана не судили в Нюрнберге: на трибунале он выступал лишь как свидетель, поскольку союзниками (англичанами, американцами и французами) не были приняты обвинения со стороны СССР против генерал-полковника вермахта, который приказывал расстреливать пленных красноармейцев. Гудериан был достаточно умен, чтобы отдавать такого рода распоряжения устно, не подписывая соответствующих документов.В эпоху нынешней постправды и политической конъюнктуры, у которых цель, собственно, практически та же — уничтожить нас, но нравственно, превратив в общественном сознании Запада в чудовищ, Гудериана наверняка, кстати, рано или поздно тоже могут поднять как штандарт борьбы "с советской большевистской диктатурой". В этом смысле депутатам бундестага, сегодня разбирающим, как "Москва уморила голодом Украину", вряд ли найдутся равные.Спасая от окружения Москву, советское военное командование вынуждено было ослабить оборону Ленинграда, а там группа армий "Север" под командованием генерала фон Лееба при помощи финнов, которыми командовал Маннергейм, сумела взять город в кольцо.Ровно за 80 лет до того момента, когда в Берлине в бундестаге обсуждают, как бы еще раз обвинить Россию в варварстве и организации смертоносного голода, в Ленинграде уже умерла от голода семья Савичевых. Последняя запись в дневнике 12-летней Тани Савичевой датируется маем 1942-го."Мама умерла 13 мая в 7:30 утра. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня". Ребенка не удалось спасти от последствий дистрофии, несмотря на то что ее смогли вывезти чудом из города. Она умрет через два года, ослепнув от голода. Ее легкие сожрал тот же голод. Хроническую дистрофию тогда лечить не умели.Сытые, хорошо питавшиеся на протяжении поколений (в Германии, даже побежденной, и в Берлине, разгромленном и разбитом, усилиями советского командования и главным образом первого военного коменданта столицы бывшего рейха генерала Берзарина дети получали ежедневно молоко, горячее питание, их вакцинировали от инфекционных заболеваний — по приказу, конечно же, "грязных неполноценных славянских варваров") сегодня намерены обсудить, как русские "специально морили голодом по этническому признаку" население республики, которая входила в состав СССР и которую все считали братской.При поиске объяснения подобной законодательной инициативы невольно возникает вопрос: а не является ли она тем самым реваншизмом, о котором говорили и говорят те, кого обвиняют в принадлежности к "пропагандистам Кремля"?Может, действительно, немецкие политические элиты — не все, но очень многие, входящие сегодня в правящий истеблишмент, и не только в самой Германии, но и в ЕС, — и правда затаили то самое желание в итоге нас победить и уничтожить? За то, в частности, что мы их спасли самих от голода, болезней, нацизма, в конце концов?Чем еще, кроме как реваншем, точнее — желанием реванша, этот шаг немецких парламентариев можно объяснить?Русские, положившие на алтарь общеевропейского освобождения от гитлеризма десятки миллионов смертей, в том числе и более миллиона умерших от голода в Ленинграде, помогшие этой своей великой жертвой и Победой создать в том числе и сам Евросоюз, смотрят на происходящее сегодня в бундестаге и глазами наших павших.Глазами семьи Савичевых, погибших от голода. Глазами оставшейся одной Тани, тоже умершей от дистрофии. Мы ничего не будем говорить. Из уважения к памяти этих людей.Мы знаем, что история умеет выносить свои решения. И мы уверены, что и эти действия немецких парламентариев тоже получат свою оценку. Мы не торопимся. Мы просто знаем, что это обязательно произойдет.

https://ria.ru/20221126/posol-1834389244.html

https://ria.ru/20200408/1569723713.html

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200123/1563764050.html

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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