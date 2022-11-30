https://ria.ru/20221130/ek-1835305525.html

Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ

Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022

Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ

Пользователи Twitter из Европы осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за удаление публикации о потерях ВСУ в сто тысяч человек. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:23

2022-11-30T15:23

2022-11-30T16:34

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Европы осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за удаление публикации о потерях ВСУ в сто тысяч человек."Вам нужно пояснить эту цифру, а не вырезать ее из видео, людям теперь интересно", — заявил Flyin’Fella."Почему вы удалили твит?" — поинтересовался Swamp Ghost."Вы можете разъяснить информацию о потерях Украины на войне? Если это было сказано случайно, пожалуйста, проясните", — написал Liodororchid."Ты его удалила! Позор!" — возмутился Gabriel Tm."Еврокомиссия удалила оригинальное видео с YouTube, вау", — с иронией отметил stevante."Серьезный монтаж видео!" — пошутил O."У нас тут есть оригинальное видео, то, которое ты удалила", — заявил Julio.Ранее глава Еврокомиссии опубликовала пост в Twitter с требованием привлечь Москву к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства для помощи Киеву. В подтверждение своих слов фон дер Ляйен отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Спустя некоторое время пост удалили, вместо него опубликовали новый, к которому прикрепили то же самое видео, но уже без этого фрагмента.

https://ria.ru/20221112/zelenskiy-1831062336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/lyayen-1835283019.html

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вооруженные силы украины, еврокомиссия, twitter, украина, европа, урсула фон дер ляйен, в мире