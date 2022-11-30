https://ria.ru/20221130/ek-1835305525.html
Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ
Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ
Пользователи Twitter из Европы осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за удаление публикации о потерях ВСУ в сто тысяч человек. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:23
2022-11-30T15:23
2022-11-30T16:34
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в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Европы осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за удаление публикации о потерях ВСУ в сто тысяч человек."Вам нужно пояснить эту цифру, а не вырезать ее из видео, людям теперь интересно", — заявил Flyin’Fella."Почему вы удалили твит?" — поинтересовался Swamp Ghost."Вы можете разъяснить информацию о потерях Украины на войне? Если это было сказано случайно, пожалуйста, проясните", — написал Liodororchid."Ты его удалила! Позор!" — возмутился Gabriel Tm."Еврокомиссия удалила оригинальное видео с YouTube, вау", — с иронией отметил stevante."Серьезный монтаж видео!" — пошутил O."У нас тут есть оригинальное видео, то, которое ты удалила", — заявил Julio.Ранее глава Еврокомиссии опубликовала пост в Twitter с требованием привлечь Москву к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства для помощи Киеву. В подтверждение своих слов фон дер Ляйен отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Спустя некоторое время пост удалили, вместо него опубликовали новый, к которому прикрепили то же самое видео, но уже без этого фрагмента.
https://ria.ru/20221112/zelenskiy-1831062336.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/lyayen-1835283019.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, еврокомиссия, twitter, украина, европа, урсула фон дер ляйен, в мире
Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Twitter, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, В мире
15:23 30.11.2022 (обновлено: 16:34 30.11.2022)
Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ
Пользователи Twitter обвинили фон дер Ляйен в лицемерии из-за удаления видео о потерях ВСУ
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
из Европы осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за удаление публикации о потерях ВСУ в сто тысяч человек.
"Вам нужно пояснить эту цифру, а не вырезать ее из видео, людям теперь интересно", — заявил Flyin’Fella.
"Почему вы удалили твит?" — поинтересовался Swamp Ghost.
"Вы можете разъяснить информацию о потерях Украины
на войне? Если это было сказано случайно, пожалуйста, проясните", — написал Liodororchid.
"Ты его удалила! Позор!" — возмутился Gabriel Tm.
"Еврокомиссия удалила оригинальное видео с YouTube
, вау", — с иронией отметил stevante.
"Серьезный монтаж видео!" — пошутил O.
"У нас тут есть оригинальное видео, то, которое ты удалила", — заявил Julio.
Ранее глава Еврокомиссии опубликовала пост в Twitter с требованием привлечь Москву к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства для помощи Киеву. В подтверждение своих слов фон дер Ляйен отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Спустя некоторое время пост удалили, вместо него опубликовали новый, к которому прикрепили то же самое видео, но уже без этого фрагмента.