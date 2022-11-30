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В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221130/egipet-1835200580.html
В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут
В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут - РИА Новости, 30.11.2022
В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут
Стоимость новогодних туров в Египет пока не увеличилась, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:33
2022-11-30T12:33
туризм
туризм
новости - туризм
египет
цены
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — РИА Новости. Стоимость новогодних туров в Египет пока не увеличилась, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Она отметила высокий спрос на путевки на зимние каникулы в эту страну. "Из-за того, что увеличился объем перевозки, цены не повысились, хотя и существенного снижения тоже не произошло — в пределах пяти-семи процентов", — сказала Ломидзе на полях открывшейся Ташкентской международной туристический ярмарки.Эксперт отметила, что прогнозы повышения стоимости отдыха в Египте на 15 процентов не сбылись. "Поэтому мы будем считать, что это практически снижение", — добавила она.Ранее Ломидзе заявляла, что россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы туристы массово бронировали туры на этот период уже с октября. Среди зарубежных направлений наибольший интерес вызывают ОАЭ, Египет и Турция.
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туризм, новости - туризм, египет, цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Цены
12:33 30.11.2022
 
В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут

АТОР: цены на путевки в Египет на Новый год не выросли из-за увеличения частоты авиарейсов

© Pixabay / MonicaVolpinПродажа традиционных египетских сувениров на рынке в Каире, Египет
Продажа традиционных египетских сувениров на рынке в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Pixabay / MonicaVolpin
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 30 ноя — РИА Новости. Стоимость новогодних туров в Египет пока не увеличилась, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Она отметила высокий спрос на путевки на зимние каникулы в эту страну. "Из-за того, что увеличился объем перевозки, цены не повысились, хотя и существенного снижения тоже не произошло — в пределах пяти-семи процентов", — сказала Ломидзе на полях открывшейся Ташкентской международной туристический ярмарки.
Эксперт отметила, что прогнозы повышения стоимости отдыха в Египте на 15 процентов не сбылись. "Поэтому мы будем считать, что это практически снижение", — добавила она.
Ранее Ломидзе заявляла, что россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы туристы массово бронировали туры на этот период уже с октября. Среди зарубежных направлений наибольший интерес вызывают ОАЭ, Египет и Турция.
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25 ноября, 12:59Туризм
Россияне начали раскупать путевки на Новый год позже, чем обычно
 
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