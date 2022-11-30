https://ria.ru/20221130/egipet-1835200580.html

В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут

В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут - РИА Новости, 30.11.2022

В АТОР объяснили, почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут

Стоимость новогодних туров в Египет пока не увеличилась, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:33

2022-11-30T12:33

2022-11-30T12:33

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — РИА Новости. Стоимость новогодних туров в Египет пока не увеличилась, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Она отметила высокий спрос на путевки на зимние каникулы в эту страну. "Из-за того, что увеличился объем перевозки, цены не повысились, хотя и существенного снижения тоже не произошло — в пределах пяти-семи процентов", — сказала Ломидзе на полях открывшейся Ташкентской международной туристический ярмарки.Эксперт отметила, что прогнозы повышения стоимости отдыха в Египте на 15 процентов не сбылись. "Поэтому мы будем считать, что это практически снижение", — добавила она.Ранее Ломидзе заявляла, что россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы туристы массово бронировали туры на этот период уже с октября. Среди зарубежных направлений наибольший интерес вызывают ОАЭ, Египет и Турция.

https://ria.ru/20221125/puteshestviya-1833940779.html

египет

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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