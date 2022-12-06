https://ria.ru/20221206/otdykh-1836657926.html

Лучшие места для встречи Нового 2023 года: куда поехать на каникулы

Куда поехать на Новый год 2023: недорого в России и за границу

Лучшие места для встречи Нового 2023 года: куда поехать на каникулы

Встречу Нового года можно сделать незабываемой, если “сменить картинку”, отправившись в путешествие. Куда поехать отдыхать, варианты провести Рождественские... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:29

2022-12-06T16:29

2022-12-06T17:11

россия

египет

турция

новый год

дед мороз

кыш бабай

куба

таиланд

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Встречу Нового года можно сделать незабываемой, если “сменить картинку”, отправившись в путешествие. Куда поехать отдыхать, варианты провести Рождественские каникулы недорого и с пользой, как сэкономить на поездке в конце 2022-го или начале 2023 года – в материале РИА Новости.Куда поехать на Новый год 2023Куда поехать на Новый 2023 год - выбор во многом зависит от финансовых возможностей и предпочтений. Кроме того, не все переносят резкую смену климата. Поэтому, выбирая локацию, нужно ориентироваться на множество факторов. Забронировать места размещения стоит заранее, т.к. чем ближе праздники, тем выше цены."Семьям с маленькими детьми можно посоветовать выбирать отели, которые работают по системе “все включено”. В этом случае на отдыхе можно будет полностью расслабиться: питание входит, детей развлекают профессиональные аниматоры, работают мини-клубы, а для взрослых подготовлены яркие шоу-программы. Самые популярные страны с отелями такого типа — это конечно Турция и Египет. Но есть достойные варианты и у нас – в Подмосковье, Сочи, Анапе, Геленджике, – говорит Ирина Леденева, руководитель турагентства “АЗИМУТ”.Если цель – активный отдых, то эксперт рекомендует присмотреться к групповым экскурсионным турам или отелям с удобным расположением для самостоятельных поездок по окрестностям. Самые популярные направления такого плана это в основном поездки по России – Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань, Карелия. Из заграничных направлений туристы часто выбирают Стамбул, Дубай, Бангкок.Лучшие места и турыСамыми популярными зарубежными направлениями для отдыха на новогодние праздники оказались Турция, Беларусь, Египет и Израиль. Интерес к путешествиям по нашей стране вырос на 300%: чаще всего россияне выбирают в интернете туры в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг. К такому выводу пришли эксперты ценового агрегатора Price.ru, сравнив онлайн-спрос на новогодние туры в августе-октябре 2022 года со спросом в мае-июле 2022 года."В этом году многие направления больше недоступны или требуют шенгенскую визу, получить которую стало труднее. По сравнению с прошлым годом цены на билеты за рубеж выросли на 53%, а на внутренние перелеты — на 36%. Но, несмотря на все это, на новогодние праздники есть еще много вариантов для путешествия, где виза не нужна или быстро оформляется при въезде. И это не считая российских направлений", – комментирует Сююмбике Давлет-Кильдеева, руководитель направления контента и социальных медиа travel-сервиса Купибилет.На данный момент по продажам билетов на Новый год лидирует Турция. При этом половина из топ-10 зарубежных направлений на праздники принадлежит странам ближнего зарубежья: Армении, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану. В теплые края россияне традиционно собираются в ОАЭ, Египет и Таиланд. Внутри страны большинство планируют посетить Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.В РоссииВ России много прекрасных мест для отдыха на любой вкус: от субтропического Сочи до умеренно муссонной Камчатки и субарктического Мурманска. "В новогодние праздники 2023 наблюдается повышенный спрос на путешествия по России. На основе данных о бронировании отелей, покупке авиа и ж/д билетов через раздел "Тревел" среди участников программы аналитики "СберСпасибо" определили, что лишь 22% отдыхающих предпочитают заграничные направления", –отмечает Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности "СберСпасибо".На основании данных бронирования жилья через Tvil.ru, для празднования Нового года 2023 россияне выбирают регионы нашей страны. Спрос на новогодний отдых в России вырос более чем в пять раз. Самые востребованные направления — это:Популярны также такие города, как Казань, Кисловодск, Калининград, Тула, Нижний Новгород.По словам директора по продажам компании Go Travel Анны Михайловой, в России в холодное время года самым популярным городом для празднования у туристов остаётся Сочи. Многочисленные отели курорта рады предложить гостям свои интересные новогодние программы, мастер-классы, дискотеки. Это прекрасная возможность совместить прогулки вдоль Чёрного моря с катанием на снежных горных склонах."Санкт-Петербург, Казань, Калининград – новогодняя классика, удачное время погулять по красиво украшенным улочкам, посетить интересные музеи и великолепные дворцы, – говорит эксперт. – Великий Устюг, Кострома, Карелия - уникальная возможность познакомиться с главными символами Нового года и русской зимы во всей красе. Катания на собачьих упряжках, хороводы, конкурсы, а также традиционные чаепития – такое зимнее приключение запомнится надолго".Интересный маршрут – Калининград и Калининградская область. "Очень многие хотят провести новогодние каникулы в “почти загранице” на западных рубежах страны, глядя в волны Балтики. В Калининградской области также широкий выбор экскурсий для туриста и предложений на Новый год. Стоимость ночи в объектах размещения здесь приблизительно 3500 рублей", – говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru."Если хочется посмотреть на старую Европу, не выезжая из страны, пройдите по старинным улочкам районов Амалиенау и Хуфен в Калининграде и отведайте местные специалитеты в маленьких ресторанчиках", – советует Кирилл Рожков, профессор Высшей Школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы "Экономика впечатлений".Денис Логанов, руководитель отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Price.ru сообщает, что среди россиян онлайн-спрос на новогодние каникулы в Карелии вырос на 549%. Стоимость таких туров на 7-8 дней составляет от 59 900 рублей. Еще один лидер – Великий Устюг (+484%), цены на новогодние туры начинаются от 16 000 рублей.Колоссальный прирост онлайн-спроса демонстрируют также поездки:"Ценовые предложения достаточно однотипны, и в среднем на человека можно уложиться в 40–50 тысяч руб., но после новогодних праздников уже дешевле – в 30–35 000 руб. Поездки на Дальний Восток или Байкал немного дороже – в районе 60 000 руб., – говорит Олег Безродный, президент НКО “Рустайм” – некоммерческой организации по защите прав и интересов туристов, владельцев туристической инфраструктуры и собственников таймшер-продуктов. – Помимо региональных столиц на новогодние праздники, отдыхающие едут и на курорты Краснодарского края - в Сочи, Геленджик, Анапу. В среднем Сочи стоит 4 000 руб. с человека в сутки при полном пансионе. Также популярностью пользуются туры в Кострому с Ярославлем. По стоимости выходит порядка 17 000 руб. с человека за трехдневный тур с питанием и развлекательной программой".За границей"Послепандемийный сезон 2022/23 подарил нам много вновь открывшихся направлений, ковидные ограничения снимаются, возобновляются прямые рейсы. Многие семьи задаются вопросом: где встретить Новый год и провести каникулы", – говорит Марина Романова, директор туристической компании Sensavi Travel Studio.По словам Дениса Логанова, наибольший рост онлайн-спроса в этом году продемонстрировали туры в Израиль (+584%), и Египет (+288%). Прирост запросов на путешествия в Турцию оказался меньше – +154%, однако поездки в эту страну являются лидером по абсолютным показателям. Стоимость самых популярных туров колеблется в зависимости от продолжительности поездки, уровня отеля и направления. Так, например, бюджетный тур в турецкую Анталию на семь ночей будет стоить от 125 000 руб. Отдохнуть на египетских курортах получится за 135 000 руб., а стоимость поездки в Израиль доходит до 200 000.Кроме того, по данным специалиста, на 110% вырос интерес к поездкам в Беларусь и на 90% – в Абхазию. Оксана Шустикова дополняет, что Новый Год в Абхазии, в том числе в ее столице – Сухуме популярен уже несколько сезонов. "Погода здесь в декабре-январе может быть даже 15 градусов тепла, что, конечно привлекает людей, не желающих мерзнуть. Но Абхазии и кроме этого есть что предложить – прогулки по горам и по берегу моря, экскурсии, удивительное гастрономическое изобилие. Средняя стоимость ночи в объектах размещения здесь 3450 руб., а средняя продолжительность поездки – 5 ночей", – отмечает эксперт.Заметный рост онлайн-спроса, но небольшой интерес в абсолютных показателях наблюдается на новогодние поездки в Болгарию (+515%), на Шри-Ланку (+290%), в Грузию (+219%), Мальдивы (+211%), Таиланд (+196%), ОАЭ (+127%) и Армению (+108%).Марина Романова перечислила варианты проведения новогодних каникул за границей.Арабские ЭмиратыКак добраться? Прямые перелеты в Дубай, Абу-Даби, Шарджу.Отели и резорты подготовили для гостей новогодние и рождественские гала-ужины, правительство страны традиционно устраивает шоу фейерверков в нескольких точках в каждом из эмиратов.Мальдивские островаКак добраться? Прямой рейс Аэрофлота, чартерный Azur, стыковки через ближневосточные хабы.Отдыхающих ждет белый песок, атмосфера райских островов, развлечения для взрослых и детей и своя ёлка на каждом острове.Шри-ЛанкаКак добраться? Прямой рейс Аэрофлот, чартер, ближневосточные хабы.Цейлон - страна национальных парков и неиссякаемого позитива. Обширная экскурсионная программа, флора и фауна, удивляющие даже самых искушенных путешественников. И конечно отели предлагают гала-ужины и праздничные активности.ТаиландКак добраться? Прямые рейсы Аэрофлот в Бангкок и на Пхукет.Удивительный Бангкок, ночная жизнь Паттайи, восхищающие своей красотой пляжи островов. Новогодние программы в отелях представлены, но не во всех, стоит заранее уточнять информацию у менеджеров.Сейшельские островаКак добраться? Прямой перелет Аэрофлота в Маэ, стыковки через Ближний Восток."Россыпь уникальных и неповторимых островов, страна эндемиков, необычных кокосов, буйства природы и бело-песчаных пляжей, неизменно входящих в топ самых красивых пляжей мира", - говорит Марина Романова.ТурцияКак добраться? Прямые рейсы и чартеры, Стамбул, Анталия.О купании в море в Турции речи не идёт, но отели подготовили программы новогодних праздников, гала-ужины, развлечения для взрослых и детей. Во многих отелях работают закрытые и подогреваемые бассейны, спа-центры для восстановления душевного равновесия.КубаКак добраться? Прямой чартерный перелет."Рейсы на Кубу возобновлены, именно в нее, единственную из стран Карибского бассейна есть прямой рейс из Москвы. Когда, если не в Новый год, исполнять свои желания. Остров свободы, улыбающихся кубинцев и лазурного океана", - говорит эксперт.Зарубежные направления, как правило, более затратны. Так, по словам Олега Безродного, Египет с вылетом из Санкт-Петербурга или Москвы со встречей Нового года оценивается в пределах 80 тысяч руб. на человека. Конечно, в период проведения новогодних праздников туристы предпочитают те страны, с которыми есть прямые рейсы. Это ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, а также Мальдивы. По ОАЭ, как правило, бронируются отели уровня 3–4* стоимостью от 90 до 150 000 руб. за двоих на 5–7 дней. По Таиланду туристы выбирают гостиницы 3-4* и ценой от 150 до 200 000 руб. за двоих на 12–15 дней. "В Турции отдают предпочтение пятизвездочным отелям уровня “все включено”, которые летом были значительно дороже – до 200 000 руб. за двоих, а сейчас в них можно отдохнуть со значительной скидкой – всего 70 000 руб. за двоих на 10 дней", – поясняет эксперт.Где можно провести новогодние каникулы с детьми и семьейСемьи с детьми школьного возраста для поездки в новогодние каникулы часто выбирают направления, где можно повстречать Деда Мороза. И это не только Великий Устюг. Ирина Леденева отмечает, что у новогоднего волшебника есть еще несколько резиденций:А еще можно навестить Талвиукко в Карелии и Тол Бабая в Удмуртии – это местные Деды Морозы."Новинка для семей с детьми - тур в Карелию на три дня "Новогодняя ночь на вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко". Главная фишка – это встреча Нового года прямо в резиденции сказочного волшебника. Также туристы посетят: самую весёлую карельскую деревню Киндасово, Онежскую набережную в Петрозаводске, Олонец с интерактивной программой и встречей с Морозцем Паккайне, Александро-Свирский монастырь, водопад Кивач, бальнеологический курорт Марциальные Воды, минеральный центр карельского шунгита, горный парк “Рускеала”, водопады Ахвенкоски, фирменный магазин форелевого хозяйства", – говорит Роман Цветков, генеральный директор туроператора по России "СканТур".Если запланировано путешествие с детьми, то можно совместить поездку с развитием кругозора, выбрав страну с уникальной культурой и природой. Например, доступный Египет (пирамиды Гизы, город Луксор, Большой Сфинкс), Марокко (старый город Медина в Марракеше) и Иордания (вырубленный в скалах город Петра и Мертвое море).Горнолыжные курорты и активный отдых"Для горнолыжного отдыха стоит присмотреться к безвизовой Сербии, куда есть прямые рейсы. А также к российским курортам — Красная Поляна (Роза Хутор, Альпика и Горки Город) и Шерегеш. Инфраструктура и качество трасс тут уже на европейском уровне. Если решите ехать в Красную Поляну, то можно хорошо сэкономить и насладиться морским климатом, поселившись не в самом курорте, а в Адлере", – советует Сююмбике Давлет-Кильдеева.Большим спросом пользуются базы отдыха и коттеджные комплексы полного цикла, где предлагают не только проживание, но и различные зимние развлечения, активности, интересные блюда региональной кухни. "Направления, которые, в основном выбирают гости – это Краснодарский край, Ленинградская область и Московская область, – говорит Оксана Шустикова. – Любители лыжного спорта, в том числе и горного, выбирают Ленинградскую область, спрос по сравнению с предыдущим годом по всей области вырос на 925%. На пике спроса – Выборг, на него пришлось около 20% всех броней. Недалеко от Выборга много интересных горнолыжных курортов. Другие любители горных лыж предпочитают курорты Карелии, в том числе, знаменитую Сортавалу. Не забывают и про Краснодарский край, например, Красную поляну. А те, кто любит более отдаленные места – предпочитают курорт Шерегеш в Кемеровской области, на стыке Алтайских и Саянских гор".По словам экспертов, несколько лет подряд российский курорт Шерегеш набирает большую популярность для горнолыжников. Сезон открылся уже в середине ноября. Курорты Красной Поляны обычно начинают сезон в последних числах декабря и на новогодние праздники не всегда достаточно снега для качественного катания. Большой плюс Красной Поляны в том, что здесь можно выбрать размещение на любой достаток – от хостелов до отелей 5* и комфортабельных шале класса люкс. Инфраструктура тоже отличная – есть торговые центры, рестораны, кинотеатры, казино, аквапарки, многочисленные SPA-центры, теплые открытые бассейны."А вот по заграничным направлениям уже несколько лет приходится переориентироваться. До начала пандемии самым популярным горнолыжным направлением была Европа. Сейчас туристы активно исследуют горнолыжку в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане", – отмечает Ирина Леденева.Пакетные недорогие туры"По сравнению с прошлым годом, россияне стали реже интересоваться новогодними турами. Так, спрос на новогодние путевки в Египет и Турцию в августе-октябре 2022 года по сравнению с августом-октябрем 2021 года упал на 60% и 33%, а спрос на туры по России – на 30%", – говорит Денис Логанов.Самые доступные заграничные направления сейчас – это популярные у россиян Египет и Турция. Пакетные туры выставлены из многих регионов. Наибольшее число рейсов летит из Москвы. Стоимость за недельный тур на двух человек в эти страны с вылетом в последних числах декабря начинается от 125 000 рублей."В этом сезоне очень популярны пакетные туры по России с включенными экскурсиями. Программа на четыре дня со встречей Нового года в Карелии с авиаперелетом из Москвы будет стоить от 53 000 рублей за двух человек, в Казань можно отправиться за 44 000", – поясняет Ирина Леденева.Встреча Нового года на мореОтдохнуть от морозов и понежиться на пляже можно в Доминикане, Таиланде, Индии, ОАЭ, на Мальдивах, Шри-Ланка. На популярных пляжных курортах в этих странах температура воды не опускается ниже 26 градусов, погода порадует солнцем.Если теплая вода в море не обязательна, то стоит рассмотреть Турцию, многие отели имеют открытые подогреваемые бассейны. Здесь гостей ждут отличные развлекательные программы в отелях, качественный сервис и шоппинг."Если выбираете Египет, то обратите внимание, что температура воды здесь в это время будет бодрящей, обычно на уровне 22 градусов, что подходит далеко не всем. И зима в Египте, как правило, ветреная, поэтому для отдыха лучше выбирать закрытые бухты. Множество отелей имеют бассейны и целые аквапарки с подогревом", – советует Ирина Леденева.В России это Краснодарский край, в частности, Сочи. Отсюда можно отправиться на экскурсии по всему Черноморскому побережью Кавказа, да и средние цены на Новый год здесь не так велики – стоимость проживания в среднем в сутки в сезон составляет, по данным Tvil.ru, в районе 4500 руб.Как можно сэкономить на путешествииРаннее бронирование помогает сэкономить существенную долю затрат на поездку. Самые высокие цены на туры будут на период официальных выходных – с 31 декабря по 8 января. Если есть возможность захватить несколько рабочих дней, то удастся сэкономить. Например, сейчас минимальная цена на отель 4* в Египте с вылетом из Москвы 31 декабря – 128 000 руб. на двоих за 6 ночей. А если выбирать тот же отель с вылетом 26 декабря, встретить Новый год и улететь обратно 1 января, то он обойдется уже в 80 000 рублей."Обязательно нужно обращать внимание на доплаты за новогодние ужины в отелях – часто эта доплата обязательная и от нее никак нельзя отказаться", – предупреждает Ирина Леденева.Александр Патешман, независимый эксперт по финансам поделился лайфхаками, как недорого отдохнуть в новогодние праздники, а сэкономленные деньги потратить на долгожданный отпуск летом.Советы путешественникам"Не откладывайте выбор новогоднего путешествия на последний момент – это одни из самых пиковых дат в году. Даже если полноценное новогоднее путешествие сейчас не по карману, обязательно постарайтесь совершить хотя бы однодневную поездку в соседний город. В праздники все города украшены, сияют тысячами огней и вокруг царит сказочная атмосфера. Даже привычные места, которые мы уже много раз видели, могут выглядеть совсем по-другому. Такая поездка обязательно запомнится надолго", – советует Ирина Леденева.

https://ria.ru/20221204/moskva-1836184699.html

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россия

египет

турция

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, египет, турция, новый год, дед мороз, кыш бабай, куба, таиланд, оаэ, туризм