https://ria.ru/20221130/aviakompanii-1834987843.html

Эксперты рассказали, как перевозить горнолыжное оборудование самолетом

Эксперты рассказали, как перевозить горнолыжное оборудование самолетом - РИА Новости, 30.11.2022

Эксперты рассказали, как перевозить горнолыжное оборудование самолетом

Сервис путешествий собрал условия провоза горнолыжного оборудования семи популярных российских перевозчиков, сообщает Туту. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T05:34

2022-11-30T05:34

2022-11-30T05:34

туризм

туризм

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сервис путешествий собрал условия провоза горнолыжного оборудования семи популярных российских перевозчиков, сообщает Туту.Обычно туристам необходимо взять с собой шлем, сноуборд или пару лыж, ботинки. У каждой авиакомпании свои правила провоза спортивного оборудования, а некоторые даже не требуют отдельной платы за это. Чаще всего снаряжение перевозчики просят упаковать в один чехол. В зависимости от авиакомпании разрешенная общая масса спортинвентаря — от 10 до 32 килограммов.Важный момент: провоз осуществляется при наличии "свободной багажной емкости". В связи с этим все авиакомпании требуют от пассажиров заранее предупредить о перевозке лыж или сноуборда. Как правило, сделать это нужно не позднее, чем за 48 часов до вылета. У "Аэрофлота" согласовать и подтвердить перевозку нужно не позднее чем за 36 часов до вылета. В аэропорту пассажиры регистрируют снаряжение и сдают его у стойки для негабаритного багажа."Аэрофлот"В определённые даты "Аэрофлот" дает одно дополнительное место бесплатного багажа для провоза спортивного снаряжения. В 2022 году этот период истек 29 октября. После этой даты, если в билет включено оплаченное багажное место, его можно использовать для провоза инвентаря.Лыжи или сноуборд нужно упаковать отдельно от ботинок. Общий вес не должен превышать 23 килограмма в тарифах "Эконом" и "Комфорт" и 32 килограмма в тарифе "Бизнес". Эксперты напоминают, что снаряжение весит значительно меньше допустимой нормы, так что в чехол можно поместить другие вещи.Если нужно взять еще и чемодан, за него придётся заплатить как за отдельную единицу багажа (до 23 килограммов в тарифах "Эконом" и "Комфорт" и до 32 в тарифе "Бизнес"). Если речь идет о рейсе по России внутри европейской или азиатской части, доплата составляет 3400 рублей. Между европейской и азиатской частями — 4600 рублей. На международных полетах — от 65 до 130 евро.Но на рейсах SU3000–5399 и совместных рейсах "Аэрофлота" и "Победы" горнолыжное оборудование не перевозят.S7 AirlinesГорнолыжное оборудование можно провозить дополнительно и бесплатно, если в билет включен багаж.Лыжи или сноуборд и ботинки должны быть упакованы в один или два чехла. Как и "Аэрофлот", авиакомпания разрешает положить в чехол и другие вещи при условии, что общий вес не превышает 23 килограмма (для тарифа "Эконом Standard") или 32 килограмма (для остальных).На тарифе "Эконом Basic" за провоз горнолыжного оборудования нужно будет доплатить, так как он включает только ручную кладь.Стоимость на рейсах по России — 2500–3300 рублей при оплате за 30 часов до вылета, 3000–4000 рублей при оплате позже. При международных перелетах – от 40 евро.Red WingsАвиакомпания поменяла правила: раньше независимо от тарифа спортинвентарь перевозили бесплатно, теперь только за деньги. Комплект горнолыжного снаряжения должен быть не тяжелее 23 килограммов, других ограничений нет.Цена вопроса на рейсах по России — 2500 рублей при оплате за три часа до вылета, 3400 рублей при оплате позже. На международных рейсах – на 200 рублей дороже."Уральские авиалинии"Разрешают провоз горнолыжного оборудования на всех тарифах, кроме "Промо". Один комплект может весить не более 23 килограмм, а габариты по сумме трех измерений не должны превышать 350 сантиметров (и не более 220 сантиметров по одной из сторон).Если два пассажира провозят свои лыжи или сноуборды в одном чехле, он должен весить не более 30 килограммов. Если тяжелее, его необходимо оплачивать по тарифам сверхнормативного негабаритного багажа.Если вы путешествуете по тарифу "Промо", то за провоз инвентаря надо доплатить. На рейсах по России 2800 рублей при оформлении билета, 3200 – а сутки до вылета и 3500 – менее, чем за 24 до перелета. На международных рейсах сумма доплаты 12, 20 и 30 долларов соответственно.UtairКроме входящего в билет обычного багажа, авиакомпания разрешает перевозить один чехол с парой лыж и парой палок или сноубордом плюс место багажа с экипировкой (ботинки, шлем), то есть два места общим весом до 20 килограммов. Стоимость зависит от тарифа.В тарифах "Премиум" и "Евробизнес" провоз багажа и снаряжения бесплатный. Участники программы Utair Status уровня Gold или Silver могут бесплатно брать с собой снаряжение по тарифам "Минимум" или "Оптимум". Пассажиры с тарифом "Оптимум" с включенным в билет багажом могут везти или спортивное снаряжение, или чемодан (если нужно и то, и другое, нужно доплатить за место). В остальных случаях нужно доплачивать за дополнительное место.Расценки: по России — 2500 рублей, международный рейсы — 3500 рублей при вылете из России, 60 долларов – при вылете в Россию.Если маршрут с пересадками, заплатить придется за каждый перелет (например, перевозка комплекта из Тюмени в Сочи через Москву обойдётся в 5000 рублей)."Победа"Комплект может включать лыжи или сноуборд c ботинками, шлемом и маской, упакованными в один общий или два отдельных чехла. На одного пассажира — не больше двух комплектов.Тарифы "Выгодный" и "Максимум" включают провоз багажа, его можно заменить на горнолыжное оборудование. Размер не должен превышать 203 см по сумме трех измерений и не быть тяжелее 10 килограммов для тарифа "Выгодный" и 20 – для тарифа "Максимум". Во всех других случаях нужно доплачивать за дополнительный багаж. Стоимость на рейсах по России – от 899 рублей.AZUR AirАвиакомпания вне зависимости от тарифа дает возможность бесплатного провоза одного комплекта горнолыжного оборудования. Лыжи или сноуборд с ботинками можно разделить на два чехла весом не более десяти и шести килограммов соответственно. Дополнительный багаж (то есть если надо взять два чемодана или если тариф без багажа) оплачивается по тарифам. До десяти килограммов – 25 евро за полеты короче восьми часов и 30 евро – в случае более длительного рейса. До 20 килограммов – 30 и 35 евро соответственно.NordwindПо условиям авиакомпании, в комплект оборудования входит два чехла: один (не более 15 килограммов) с парой лыж или сноубордом, парой лыжных палок и дополнительным снаряжением (шлем, очки, одежда), второй (не более пяти килограммов) с парой ботинок.С 1 ноября 2022 по 10 мая 2023 на всех тарифах, кроме "Лайт", провоз горнолыжного оборудования бесплатный. Правило действует на всех направлениях, кроме рейсов между Россией и Вьетнамом, Таиландом, Кубой, Доминиканской Республикой, Иорданией, Таджикистаном, Узбекистаном и Ямайкой.За провоз по "Лайту" и дополнительные места оплата идет согласно тарифам. По России — от 1 899 рублей, на международных рейсах – от 30 евро или 35 долларов.Кроме того, у Nordwind есть услуга доставки горнолыжного снаряжения в удаленный багажный терминал новокузнецкого аэропорта — он находится на курорте Шерегеш. Опция доступна пассажирам, прилетающим из Сочи, Казани и Санкт-Петербурга.После прибытия в аэропорт Новокузнецка багаж доставят в Шерегеш в течение трех часов. Получить его можно по посадочному талону. Стоимость услуги — 999 рублей за комплект, оформляется при покупке билета не позднее, чем за 24 часа до вылета.

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

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2022

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, аэрофлот, ютэйр, s7 airlines, azur air, nordwind airlines, уральские авиалинии, победа (авиакомпания), авиакомпании, авиабилеты, сноуборд