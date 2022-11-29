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В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом" - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ukraina-1835050581.html
В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"
В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом" - РИА Новости, 29.11.2022
В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине являются ничем иным, как "кровавым фарсом", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:34
2022-11-29T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
ольга ковитиди
украина
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине являются ничем иным, как "кровавым фарсом", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Столтенберг ранее во вторник в Бухаресте заявил, что Россия пытается использовать наступающую зиму "как оружие против Украины". По его словам, страны-челны НАТО продолжат оказывать "беспрецедентную" поддержку Украине, в том числе, поставки систем ПРО."Заявления Столтенберга - ничто иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США, финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне", - заявила Ковитиди. Сенатор отметила, что именно США втянули Украину в сложившуюся ситуацию, разместив базы НАТО в периметре российских границ, теперь же они пытаются "изобразить хорошую мину при плохой игре", демонстративно поставляя Украине генераторы и запасные части к ним."США предпочитают не учитывать тот факт, что Россия неоднократно пыталась найти точки соприкосновения, призывая Украину исполнить минские соглашения, предостерегая НАТО от приближения к границам России, уговаривая не разрушать принципы европейской безопасности. Важно, что лишь исчерпав дипломатический ресурс, Россия с целью прекращения кровопролития на Донбассе и недопущения возрождения неонацизма в Европе, была вынуждена разрушить часть энергетической инфраструктуры Украины", - сказала она.Сенатор подчеркнула, что непосредственной причиной невозможности урегулирования переговорным путём украинского кризиса является позиция США , использующих Украину в качестве полигона для экономической войны с Россией за мировой рынок энергоресурсов. "Европе и НАТО в этой схватке титанов отведена роль послушного инструмента, выступающего в ущерб своим экономическим интересам", - заключила она.
https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834215992.html
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в мире, йенс столтенберг, ольга ковитиди, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Ольга Ковитиди, Украина, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет Федерации РФ
15:34 29.11.2022
 
В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"

Сенатор Ковитиди назвала заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине являются ничем иным, как "кровавым фарсом", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Столтенберг ранее во вторник в Бухаресте заявил, что Россия пытается использовать наступающую зиму "как оружие против Украины". По его словам, страны-челны НАТО продолжат оказывать "беспрецедентную" поддержку Украине, в том числе, поставки систем ПРО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
"Заявления Столтенберга - ничто иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США, финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне", - заявила Ковитиди. Сенатор отметила, что именно США втянули Украину в сложившуюся ситуацию, разместив базы НАТО в периметре российских границ, теперь же они пытаются "изобразить хорошую мину при плохой игре", демонстративно поставляя Украине генераторы и запасные части к ним.
"США предпочитают не учитывать тот факт, что Россия неоднократно пыталась найти точки соприкосновения, призывая Украину исполнить минские соглашения, предостерегая НАТО от приближения к границам России, уговаривая не разрушать принципы европейской безопасности. Важно, что лишь исчерпав дипломатический ресурс, Россия с целью прекращения кровопролития на Донбассе и недопущения возрождения неонацизма в Европе, была вынуждена разрушить часть энергетической инфраструктуры Украины", - сказала она.
Сенатор подчеркнула, что непосредственной причиной невозможности урегулирования переговорным путём украинского кризиса является позиция США , использующих Украину в качестве полигона для экономической войны с Россией за мировой рынок энергоресурсов. "Европе и НАТО в этой схватке титанов отведена роль послушного инструмента, выступающего в ущерб своим экономическим интересам", - заключила она.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 14:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергОльга КовитидиУкраинаРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРСовет Федерации РФ
 
 
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