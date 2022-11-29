https://ria.ru/20221129/ukraina-1835050581.html

В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"

В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом" - РИА Новости, 29.11.2022

В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине являются ничем иным, как "кровавым фарсом", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:34

2022-11-29T15:34

2022-11-29T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

ольга ковитиди

украина

россия

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине являются ничем иным, как "кровавым фарсом", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Столтенберг ранее во вторник в Бухаресте заявил, что Россия пытается использовать наступающую зиму "как оружие против Украины". По его словам, страны-челны НАТО продолжат оказывать "беспрецедентную" поддержку Украине, в том числе, поставки систем ПРО."Заявления Столтенберга - ничто иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США, финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне", - заявила Ковитиди. Сенатор отметила, что именно США втянули Украину в сложившуюся ситуацию, разместив базы НАТО в периметре российских границ, теперь же они пытаются "изобразить хорошую мину при плохой игре", демонстративно поставляя Украине генераторы и запасные части к ним."США предпочитают не учитывать тот факт, что Россия неоднократно пыталась найти точки соприкосновения, призывая Украину исполнить минские соглашения, предостерегая НАТО от приближения к границам России, уговаривая не разрушать принципы европейской безопасности. Важно, что лишь исчерпав дипломатический ресурс, Россия с целью прекращения кровопролития на Донбассе и недопущения возрождения неонацизма в Европе, была вынуждена разрушить часть энергетической инфраструктуры Украины", - сказала она.Сенатор подчеркнула, что непосредственной причиной невозможности урегулирования переговорным путём украинского кризиса является позиция США , использующих Украину в качестве полигона для экономической войны с Россией за мировой рынок энергоресурсов. "Европе и НАТО в этой схватке титанов отведена роль послушного инструмента, выступающего в ущерб своим экономическим интересам", - заключила она.

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834215992.html

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Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, ольга ковитиди, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф