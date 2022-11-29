В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"
Сенатор Ковитиди назвала заявления Столтенберга по Украине "кровавым фарсом"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине являются ничем иным, как "кровавым фарсом", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Заявления Столтенберга - ничто иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США, финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне", - заявила Ковитиди. Сенатор отметила, что именно США втянули Украину в сложившуюся ситуацию, разместив базы НАТО в периметре российских границ, теперь же они пытаются "изобразить хорошую мину при плохой игре", демонстративно поставляя Украине генераторы и запасные части к ним.
"США предпочитают не учитывать тот факт, что Россия неоднократно пыталась найти точки соприкосновения, призывая Украину исполнить минские соглашения, предостерегая НАТО от приближения к границам России, уговаривая не разрушать принципы европейской безопасности. Важно, что лишь исчерпав дипломатический ресурс, Россия с целью прекращения кровопролития на Донбассе и недопущения возрождения неонацизма в Европе, была вынуждена разрушить часть энергетической инфраструктуры Украины", - сказала она.
Сенатор подчеркнула, что непосредственной причиной невозможности урегулирования переговорным путём украинского кризиса является позиция США , использующих Украину в качестве полигона для экономической войны с Россией за мировой рынок энергоресурсов. "Европе и НАТО в этой схватке титанов отведена роль послушного инструмента, выступающего в ущерб своим экономическим интересам", - заключила она.