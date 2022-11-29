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Внутренний туризм в России восстановился до доковидного уровня
Внутренний туризм в России восстановился до доковидного уровня - РИА Новости, 29.11.2022
Внутренний туризм в России восстановился до доковидного уровня
Туристический поток по России восстановился до допандемийного уровня, сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин на пресс-конференции "Туриндустрия:... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:18
2022-11-29T17:18
2022-11-29T17:18
туризм
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сергей ромашкин
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Туристический поток по России восстановился до допандемийного уровня, сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин на пресс-конференции "Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники"."Мы уже можем говорить о восстановлении внутреннего туризма до доковидных параметров — в районе 60 миллионов поездок. Это достойный результат. Есть регионы, которые росли очень быстро — Дагестан и Северный Кавказ. Обе столицы — Москва и Санкт-Петербург — добавили в районе 30-35 процентов. В целом по стране мы фиксируем успешный сезон", — сказал Ромашкин С этой оценкой согласился и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Итоги говорят о том, что в этом году продажи выше по многим параметрам, в отличие от предыдущего. Конечно, в основном они идут на внутреннем рынке — порядка 85 процентов, но в разных сегментах по-разному", — заявил он.Барзыкин также отметил, что сейчас путешественники массово покупают зимние туры по России. По его данным, в пятерке лидеров по бронированиям находятся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и регионы Северного Кавказа.В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что по итогам летнего сезона в стране совершено около 41 миллиона туристических поездок. Тогда он говорил, что, по имеющимся расчетам, до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 миллионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, сергей ромашкин, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз туриндустрии (рст), туризм, туристы, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Ромашкин, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм, туристы, турпоток
Внутренний туризм в России восстановился до доковидного уровня
АТОР: туристический поток по России вернулся на доковидный уровень