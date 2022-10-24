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Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221024/turisty-1826289906.html
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году - РИА Новости, 24.10.2022
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году
Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:57
2022-10-24T15:04
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."По итогам летнего туристического сезона в стране совершено около 41 миллион туристических поездок, по нашим расчетам до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 миллионов", - сообщили в аппарате вице-премьера РФ.
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россия, туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко
Туризм, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко
14:57 24.10.2022 (обновлено: 15:04 24.10.2022)
 
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году

Чернышенко заявил, что турпоток по России в 2022 составит не менее 58 миллионов человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТуристы на фоне зубцов горы Ай-Петри в Крыму
Туристы на фоне зубцов горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Туристы на фоне зубцов горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"По итогам летнего туристического сезона в стране совершено около 41 миллион туристических поездок, по нашим расчетам до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 миллионов", - сообщили в аппарате вице-премьера РФ.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:41Туризм
Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов
 
ТуризмРоссияТуризмНовости - ТуризмДмитрий Чернышенко
 
 
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