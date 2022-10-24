https://ria.ru/20221024/turisty-1826289906.html
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году - РИА Новости, 24.10.2022
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году
Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:57
2022-10-24T14:57
2022-10-24T15:04
туризм
россия
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788117289_0:282:3078:2013_1920x0_80_0_0_9f8b1de09edbd8920647a95bd08afc14.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."По итогам летнего туристического сезона в стране совершено около 41 миллион туристических поездок, по нашим расчетам до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 миллионов", - сообщили в аппарате вице-премьера РФ.
https://ria.ru/20221024/turisty-1826256146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788117289_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_841aa8ae42773c6b35194ccc76f89c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко
Туризм, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко
14:57 24.10.2022 (обновлено: 15:04 24.10.2022)
Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году
Чернышенко заявил, что турпоток по России в 2022 составит не менее 58 миллионов человек