https://ria.ru/20221024/turisty-1826289906.html

Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году

Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году - РИА Новости, 24.10.2022

Чернышенко рассказал о внутреннем туристическом потоке в 2022 году

Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:57

2022-10-24T14:57

2022-10-24T15:04

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."По итогам летнего туристического сезона в стране совершено около 41 миллион туристических поездок, по нашим расчетам до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 миллионов", - сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

https://ria.ru/20221024/turisty-1826256146.html

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