https://ria.ru/20221129/tayvan-1834858777.html

Вашингтон потерпел сокрушительное поражение на Тайване

Вашингтон потерпел сокрушительное поражение на Тайване - РИА Новости, 29.11.2022

Вашингтон потерпел сокрушительное поражение на Тайване

Итоги местных выборов на прекрасном острове Тайвань очень легко воспринять вот как: плохая новость для американских подстрекателей большой войны в Азии, они... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:00

2022-11-29T08:00

2022-11-29T08:06

авторы

цай инвэнь

тайвань

китай

сша

центральное разведывательное управление (цру)

фердинанд маркос

нэнси пелоси

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Итоги местных выборов на прекрасном острове Тайвань очень легко воспринять вот как: плохая новость для американских подстрекателей большой войны в Азии, они лишились тамошнего Зеленского — в женском облике, то есть в виде тайваньского президента Цай Инвэнь. Народ острова проголосовал за единый Китай, нанеся поражение правящей партии демократов.Но на самом деле это и так — и не совсем так: не просто сложнее, но еще и интереснее, а также, возможно, даже хуже для США. Хотя бы потому, что перед нами не одноразовое событие, а продолжение сложного процесса во всей Восточной Азии, так что у американских подстрекателей "украинизации" Тайваня есть множество хороших возможностей помешать этому процессу и поэтому совершить еще немало ошибок.Итак, выборы были по всей стране, но не президентские (таковые назначены на 2024 год) и не в парламент, а только в местные органы власти. И на них потерпела полный провал Демократическая прогрессивная партия во главе с той самой дамой — Цай Инвэнь. Цай после этого ритуально ушла в отставку с поста главы партии, но остается на президентском посту. Так что у нее еще будет шанс организовать визит на остров очередной Нэнси Пелоси из Вашингтона и/или провоцировать Пекин разговорами о независимости Тайваня, неминуемой высадке туда китайского десанта или о разрыве всех связей.В общем, клоунада очередного американского Зеленского в женском обличье необязательно закончена. Кстати, амплуа такого клоуна в мировой политике известно — сегодня очень поучительно перечитать историю более не существующего государства по имени Южный Вьетнам. Первого из тамошних Зеленских американцы попросту убили (в 1963 году в результате заговора ЦРУ и местных военных), но и его политические наследники потом годами изводили США злобными требованиями: больше денег, больше оружия, больше солдат и бомбардировок, "вы предаете нас"… Итог — деморализация южновьетнамского населения и победа Севера над Югом в 1975-м.Но если вернуться к выборам на Тайване, то там результат такой: выбиралось 11 тысяч чисто местных чиновников в 21 регионе. Из этих регионов демократы смогли взять только пять, причем 13 достались старой доброй партии — Гоминьдану. Когда-то Гоминьдан был монополистом во власти на острове, но 34 года назад была сконструирована партия демократов (классических, прозападных во всех смыслах), после чего Гоминьдан начал проигрывать выборы и постепенно пришел в упадок. Сейчас представляется, что появление ДПП так и было задумано — для устранения Гоминьдана, провоцирования Пекина, создания региональных конфликтов, насаждения на острове всех мыслимых западных ценностей и норм. Хотя это, конечно, преувеличение.Как на это событие откликаются азиатские аналитики? Вот хотя бы автор гонконгской South China Morning Post, который замечает: вообще-то местные выборы всегда сосредоточиваются на местной тематике, но ведь сама же Цай говорила, что воспринимает их как референдум ее президентству, с учетом того что "она — единственное, что стоит между вторжением Пекина и тайваньской свободой и демократией". Референдум так референдум, и получается, что избиратели не воспринимают всерьез вопли о "китайской угрозе", регулярно издаваемые ДПП.А что же они воспринимают всерьез? Вот тут мы видим удивительное единодушие экспертов: Цай и ДПП заплатили за загрызшие всех локдауны и прочие ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Все эти меры — фирменный стиль именно демократов по всему миру: в частности, в США в "демократических" штатах людей загоняли в самоизоляцию и в маски, в то время как в "республиканских" штатах такого не было. Результат — медицинская, социальная и экономическая катастрофа именно на территориях демократов, что сейчас повторилось и на Тайване. Где, кстати, на выборах провалился бывший министр здравоохранения, во многом ответственный за эту катастрофу. А то, что одновременно тайваньский режим радовал США по части провоцирования напряженности с Китаем и сворачивания экономических связей с таковым, лишь усугубило ситуацию, потому что устроить два несчастья одновременно — это сильно.Теперь второй важный урок этих выборов: они дают шанс на возвращение к жизни вменяемой политической силы, то есть Гоминьдана ("Национальной партии"). Это не совсем местное событие — это часть глобальной тенденции.В какой-то момент казалось, что эксперимент по внедрению в тайваньское общество "общечеловеческих ценностей" изменит его до неузнаваемости, то есть, скажем так, его "украинизирует". И, соответственно, партия, правившая островом с 1949 года (дата окончания гражданской войны в Китае), — это прошлое, потому что это же дикость — полвека и больше говорить, что Китай един и в каком-то будущем воссоединится. На острове выросло несколько поколений людей, для которых Тайвань — по факту отдельная страна.Но в том-то и дело, что именно Гоминьдан создал на этом острове экономическое чудо, причем начиная с 80-х годов прошлого века ключевая часть этого чуда строилась на интеграции с Китаем во всем, кроме политических структур. "Безвиз", множество совместных предприятий, китайский рынок как ключевой фактор процветания островитян… Если опять же вернуться к украинскому опыту, разумность интеграции — это та идея, которая двигала людьми, уверенными: логика и разум приведут к тому, что у России и Украины все рано или поздно будет хорошо. И вот по этой конструкции тайваньские демократы нанесли удар, раздувая ненависть к Китаю вплоть до разговоров о войне.Но этим они, повторим, дали шанс на возрождение Гоминьдана после долгого упадка. И еще какое возрождение. У партии появился 43-летний лидер по имени Цзян Ванань, который стал теперь мэром столицы — Тайбэя, победив, кстати, того самого экс-министра здравоохранения. А Цзян — это праправнук генералиссимуса Чан Кайши, одного из создателей Гоминьдана, первого правителя Тайваня после 1949 года и, кстати, нашего союзника по антифашистской коалиции. (Настоящее имя Чан Кайши — Цзян Цзеши: тут тяжелый случай неправильного перевода на европейские языки с южного китайского диалекта.) К слову, правил островом и внук генералиссимуса — и очень успешно.Нынешние эксперты вовсе не считают, что этот лидер (если возглавит уже всю страну) будет проводить "прокитайскую" политику. Он, скорее, восстановит нормальность — уважительные отношения с Западом (без "зеленизации" Тайваня) и возрождение интеграции с китайской экономикой. Дело в том, что сегодня множество новых лидеров Азии (и не только Азии) тем и занято — вот хотя бы сын и наследник Фердинанда Маркоса на Филиппинах, тоже президент Фердинанд Маркос. Он встречался уже с руководством и Китая, и США — в обоих случаях говорил о расширении связей. Баланс и рациональность в международных отношениях — это сегодня смысл политики очень многих.

https://ria.ru/20221126/tayvan-1834476449.html

https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html

https://ria.ru/20221122/tayvan-1833475318.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/tayvan-1834793637.html

тайвань

китай

сша

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авторы, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, центральное разведывательное управление (цру), фердинанд маркос, нэнси пелоси, технологии