https://ria.ru/20221127/tayvan-1834516830.html

Правящая партия Тайваня проиграла местные выборы

Правящая партия Тайваня проиграла местные выборы - РИА Новости, 27.11.2022

Правящая партия Тайваня проиграла местные выборы

Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова и против сближения с Пекином, проиграла выборы в местные... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T00:39

2022-11-27T00:39

2022-11-27T03:17

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ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая за независимость острова и против сближения с Пекином, проиграла выборы в местные органы власти, свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии острова.По итогам голосования кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдань заняли посты глав 13 административных единиц, в том числе четырех из шести крупнейших мегаполисов, где проживает почти 70 процентов населения Тайваня. Оппозиционные кандидаты займут кресла мэров в городах Синьбэй, Таоюань, Тайчжун, Цзилун, глав уездов Синьчжу, Чжанхуа, Юньлинь, Наньтоу, Илань, Хуалянь, Тайдун, Ляньцзян. Административный центр Тайваня Тайбэй выбрал себе самого молодого за свою историю мэра — им стал 45-летний кандидат от партии Гоминьдан Цзян Ваньань.Кандидаты от ДПП выиграли в специальных муниципалитетах Тайнане и Гаосюне, а также в уездах Пиндун, Цзяи и Пэнху. В уездах Мяоли и Цзиньмэнь победили независимые кандидаты, а в городе Синьчжу — кандидат от Партии народа Тайваня.Избранные чиновники вступят в должность 25 декабря.Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь после оглашения результатов заявила, что покидает пост председателя ДПП, подчеркнув, что она принимает разочаровывающие результаты партии на нынешних выборах и должна взять на себя ответственность за них. Центральное информационное агентство острова пишет, что этим решением Цай Инвэнь потенциально создает неопределенность для партии за 14 месяцев до следующих выборов главы администрации Тайваня.Премьер-министр острова Су Чжэньчан также устно подал в отставку, однако Цай Инвэнь ее не приняла, попросив его остаться на посту для гарантии, что реализация основного политического курса не прервется.Вчера жители острова выбирали мэров городов, глав уездов, сельских и волостных управ, микрорайонов, народных представителей общин коренных народов, а также депутатов городских и уездных собраний. В общей сложности речь идет о порядка 11 тысяч мандатов чиновников разных уровней.Более 17,6 тысячи избирательных участков работали с 8.00 до 16.00 (3.00 — 11.00 мск). На выборах могли проголосовать 19,13 миллиона человек старше 20 лет, явка составила всего 60 процентов, что относительно мало для местных выборов на Тайване.Выборы прошли в 21 из 22 административных единиц острова, в городе Цзяи голосование состоится отдельно 18 декабря, его перенесли из-за кончины одного из кандидатов, согласно прогнозам, больше всего шансов на победу есть у нынешнего мэра города, он состоит в Гоминьдане.Наблюдатели зафиксировали более 70 нарушений во время проведения голосования, включая порчу бюллетеней (может повлечь штраф от 160 до 1,6 тысячи долларов), пронос мобильных телефонов в кабинки для голосования (штраф от 970 до 9,7 тысячи долларов), проведение агитации на расстоянии менее 30 метров от избирательных участков (штраф от 1,6 тысячи до 16 тысяч долларов).Центральное информационное агентство отмечает, что субботнее голосование не следует рассматривать как предвестник того, что может случиться на следующих выборах главы администрации Тайваня в начале 2024 года, так как партия Гоминьдан не смогла воспользоваться успехом на таком же голосовании 2018 года для того, чтобы обеспечить себе победу на выборах в парламент и выборах главы администрации в 2020 году.Цай Инвэнь впервые стала лидером ДПП в 2008 году, после чего несколько раз покидала этот пост и возвращалась на него. После выборов в местные органы власти 2018 года, где ДПП потерпела значительное поражение от Гоминьдана, Цай Инвэнь также ушла в отставку с поста председателя партии, как только стали известны результаты, однако в мае 2020 года вновь возглавила партию.

https://ria.ru/20221126/tayvan-1834476449.html

https://ria.ru/20221117/tayvan-1832137949.html

https://ria.ru/20221125/kitay-1834020219.html

https://ria.ru/20221122/tayvan-1833475318.html

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в мире, цай инвэнь, ма инцзю, су чжэньчан, тайвань, китай, пекин