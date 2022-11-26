https://ria.ru/20221126/tayvan-1834472375.html

Партия Гоминьдан предварительно лидирует на местных выборах на Тайване

Партия Гоминьдан предварительно лидирует на местных выборах на Тайване - РИА Новости, 26.11.2022

Партия Гоминьдан предварительно лидирует на местных выборах на Тайване

Оппозиционная партия Гоминьдан лидирует на выборах в местные органы власти на Тайване, свидетельствуют предварительные итоги голосования. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:24

2022-11-26T17:24

2022-11-26T17:24

в мире

тайвань

цай инвэнь

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си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Оппозиционная партия Гоминьдан лидирует на выборах в местные органы власти на Тайване, свидетельствуют предварительные итоги голосования.По сведениям центрального информационного агентства острова, кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдан лидируют в гонке за должности мэров в четырех из шести крупнейших городов острова - Тайбэе, Синьбэе, Таоюане и Тайчжуне, кандидаты от правящей Демократической прогрессивной партии лидируют в Тайнане и Гаосюне.Гоминьдан продолжает лидировать и в городах поменьше, так из 21 города и уезда Гоминьдан пока лидирует в 13, Демократическая прогрессивная партия – в пяти, независимые кандидаты в двух, а Партия народа Тайваня – в одном. Выборы мэра в города Цзяи перенесены на 18 декабря из-за кончины из кандидатов.При этом агентство отмечает, что субботние выборы не следует рассматривать как предвестник того, что может случиться на следующих выборах главы администрации Тайваня в начале 2024 года. Так как партия Гоминьдан так и не смогла воспользоваться успехом на местных выборах 2018 года для того, чтобы обеспечить себе победу на выборах в парламент и выборах главы администрации в 2020 году.На муниципальных выборах в ноябре 2018 года Демократическая прогрессивная партия также набрала меньше голосов, чем партия Гоминьдан в большинстве административных единиц Тайваня. ДПП достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Премьер-министр Тайваня Уильям Лай взял на себя ответственность за столь низкий уровень доверия населения к его партии и заявил, что больше не может находиться на посту премьера, он ушел в отставку вместе со своим кабинетом министров. В отставку с поста председателя партии тогда ушла и глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, однако в мае 2020 года вновь заняла должность председателя партии.ГОЛОСОВАНИЕВыборы, получившие название "9 в 1", прошли в субботу по всему Тайваню, жители острова своим голосованием распределяли 11 тысяч мандатов для чиновников разных уровней, включая посты мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов. Также в субботу состоялось голосование на референдуме по вопросу внесения конституционных поправок о снижении возрастного порога с 20 до 18 лет для голосования на выборах.Более 17,6 тысячи избирательных участков работали с 8.00 до 16.00 (3.00 – 11.00 мск). На выборах могли проголосовать 19,13 миллиона человек старше 20 лет, принять участие в референдуме – 19,24 миллиона человек, достигшие 18 лет.При этом власти запретили приходить на участки людям с COVID-19, а удаленное или электронное голосование на Тайване не разрешено, таким образом порядка 65 тысяч человек в этом году не смогли воспользоваться своим законным правом голосовать. Лицам, которые до сих пор болеют, но нарушили запрет и пришли на участки, может грозить штраф до 65 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до двух лет.ЗА И ПРОТИВОтношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.После прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет "никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня". В 2020 году выступающая против сближения с Китаем правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент острова, а Цай Инвэнь осталось на посту главы администрации острова еще на один срок до 2024 года.

https://ria.ru/20221117/tayvan-1832137949.html

https://ria.ru/20221108/tayvan-1830091855.html

https://ria.ru/20221107/tayvan-1829694991.html

https://ria.ru/20221026/tayvan-1826992404.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, цай инвэнь, ма инцзю, си цзиньпин, китай, пекин