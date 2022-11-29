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Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ranenye-1834920422.html
Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР
Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.11.2022
Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР
Погода и нехватка сил затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T07:34
2022-11-29T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Погода и нехватка сил затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Из-за этого в рядах противника растет количество санитарных потерь. Марочко уточнил, что на данных направлениях у украинских военнослужащих в целом большое количество раненых и убитых."У них нехватка специалистов-медиков, поскольку количество потерь возросло в разы. В том числе и из-за активной работы нашей артиллерии", — подытожил собеседник агентства.Восемнадцатого ноября Андрей Марочко сообщил, что украинские войска "выдыхаются" на некоторых участках в ЛНР. Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость, объяснил он.При этом офицер напомнил, что ВСУ пытаются штурмовать север республики уже практически месяц.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html
https://ria.ru/20221121/ukraina-1833091485.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
07:34 29.11.2022 (обновлено: 12:59 29.11.2022)
 
Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: погода и нехватка сил затрудняют бригадам ВСУ эвакуацию раненых

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Погода и нехватка сил затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Специализированная техника, которая в основном сейчас колесная, не справляется с поставленными задачами. Нарушена логистика — плохие погодные условия не позволяют им (украинским эвакуационным бригадам. — Прим. ред.) выехать в места, где большое скопление раненых", — рассказал он, ссылаясь на данные разведки.

Из-за этого в рядах противника растет количество санитарных потерь. Марочко уточнил, что на данных направлениях у украинских военнослужащих в целом большое количество раненых и убитых.
"У них нехватка специалистов-медиков, поскольку количество потерь возросло в разы. В том числе и из-за активной работы нашей артиллерии", — подытожил собеседник агентства.
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Восемнадцатого ноября Андрей Марочко сообщил, что украинские войска "выдыхаются" на некоторых участках в ЛНР. Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость, объяснил он.
При этом офицер напомнил, что ВСУ пытаются штурмовать север республики уже практически месяц.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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