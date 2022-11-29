https://ria.ru/20221129/ranenye-1834920422.html

Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР

Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР - РИА Новости, 29.11.2022

Погода и нехватка сил мешают ВСУ эвакуировать раненых, заявили в ЛНР

Погода и нехватка сил затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T07:34

2022-11-29T07:34

2022-11-29T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Погода и нехватка сил затрудняют украинским бригадам эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Из-за этого в рядах противника растет количество санитарных потерь. Марочко уточнил, что на данных направлениях у украинских военнослужащих в целом большое количество раненых и убитых."У них нехватка специалистов-медиков, поскольку количество потерь возросло в разы. В том числе и из-за активной работы нашей артиллерии", — подытожил собеседник агентства.Восемнадцатого ноября Андрей Марочко сообщил, что украинские войска "выдыхаются" на некоторых участках в ЛНР. Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость, объяснил он.При этом офицер напомнил, что ВСУ пытаются штурмовать север республики уже практически месяц.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221129/narkotiki-1834913497.html

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833091485.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей марочко, луганская народная республика