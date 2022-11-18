https://ria.ru/20221118/vsu-1832440484.html

ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР

ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.11.2022

ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР

Украинские войска выдыхаются на некоторых участках в ЛНР, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:41

2022-11-18T12:41

2022-11-18T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганск

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832445120_0:10:3177:1797_1920x0_80_0_0_d5350da1037cae018e222298986ccce6.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска выдыхаются на некоторых участках в ЛНР, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.При этом офицер напомнил, что украинские войска пытаются штурмовать север республики уже практически месяц.Сейчас атаки также не прекращаются."Противник <...> ежедневно пытается прорвать линию обороны", — уточнил он . Наиболее интенсивные бои идут около населенного пункта Сватово.Кроме того, офицер рассказал, что ВСУ столкнулись с недостатком западных боеприпасов.Пятнадцатого ноября офицер сообщил, что украинские войска усилили свою группировку в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной бронетанковыми группами. Марочко уточнил, что согласно сведениям разведки и характеру поведения противника, ВСУ направляют свои основные усилия на этот участок.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

луганск

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, андрей марочко, луганск, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр