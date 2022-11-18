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ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/vsu-1832440484.html
ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР
ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР
Украинские войска выдыхаются на некоторых участках в ЛНР, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:41
2022-11-18T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганск
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска выдыхаются на некоторых участках в ЛНР, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.При этом офицер напомнил, что украинские войска пытаются штурмовать север республики уже практически месяц.Сейчас атаки также не прекращаются."Противник &lt;...&gt; ежедневно пытается прорвать линию обороны", — уточнил он . Наиболее интенсивные бои идут около населенного пункта Сватово.Кроме того, офицер рассказал, что ВСУ столкнулись с недостатком западных боеприпасов.Пятнадцатого ноября офицер сообщил, что украинские войска усилили свою группировку в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной бронетанковыми группами. Марочко уточнил, что согласно сведениям разведки и характеру поведения противника, ВСУ направляют свои основные усилия на этот участок.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, андрей марочко, луганск, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:41 18.11.2022 (обновлено: 13:31 18.11.2022)
 
ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР

Офицер Марочко заявил о переходе ВСУ от атаки к обороне на некоторых участках в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска выдыхаются на некоторых участках в ЛНР, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

"Есть положительная тенденция — на некоторых участках видно, что противник выдыхается: с активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и в глухую оборону. Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость", — сказал он.

При этом офицер напомнил, что украинские войска пытаются штурмовать север республики уже практически месяц.
Сейчас атаки также не прекращаются.
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"Противник <...> ежедневно пытается прорвать линию обороны", — уточнил он .
Наиболее интенсивные бои идут около населенного пункта Сватово.
Кроме того, офицер рассказал, что ВСУ столкнулись с недостатком западных боеприпасов.

"Ракеты РЗСО HIMARS применяются все более свежие. Те ракеты, которые прилетели в Брянку, датированы уже 2020 годом. Хочу отметить, ранее мы отмечали — 2015-2016 года. Сейчас это уже 2020 год. Это свидетельствует о том, что запасы уже подходят к концу, используются уже все более новые боеприпасы", — заявил Марочко.

Пятнадцатого ноября офицер сообщил, что украинские войска усилили свою группировку в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной бронетанковыми группами. Марочко уточнил, что согласно сведениям разведки и характеру поведения противника, ВСУ направляют свои основные усилия на этот участок.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.
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