12:41 18.11.2022 (обновлено: 13:31 18.11.2022)
ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР
Офицер Марочко заявил о переходе ВСУ от атаки к обороне на некоторых участках в ЛНР
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска выдыхаются на некоторых участках в ЛНР, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
"Есть положительная тенденция — на некоторых участках видно, что противник выдыхается: с активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и в глухую оборону. Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость", — сказал он.
При этом офицер напомнил, что украинские войска пытаются штурмовать север республики уже практически месяц.
Сейчас атаки также не прекращаются.
"Противник <...> ежедневно пытается прорвать линию обороны", — уточнил он .
Наиболее интенсивные бои идут около населенного пункта Сватово.
Кроме того, офицер рассказал, что ВСУ столкнулись с недостатком западных боеприпасов.
"Ракеты РЗСО HIMARS применяются все более свежие. Те ракеты, которые прилетели в Брянку, датированы уже 2020 годом. Хочу отметить, ранее мы отмечали — 2015-2016 года. Сейчас это уже 2020 год. Это свидетельствует о том, что запасы уже подходят к концу, используются уже все более новые боеприпасы", — заявил Марочко.
Пятнадцатого ноября офицер сообщил, что украинские войска усилили свою группировку в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной бронетанковыми группами. Марочко уточнил, что согласно сведениям разведки и характеру поведения противника, ВСУ направляют свои основные усилия на этот участок.
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