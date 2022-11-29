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"Всемогущий Путин". Генсека НАТО высмеяли за абсурдное заявление о России - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/putin-1835126450.html
"Всемогущий Путин". Генсека НАТО высмеяли за абсурдное заявление о России
"Всемогущий Путин". Генсека НАТО высмеяли за абсурдное заявление о России - РИА Новости, 29.11.2022
"Всемогущий Путин". Генсека НАТО высмеяли за абсурдное заявление о России
Пользователи Twitter раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после обвинения Владимира Путина в попытках использовать зиму в качестве... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:06
2022-11-29T20:20
в мире
владимир путин
йенс столтенберг
украина
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нато
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после обвинения Владимира Путина в попытках использовать зиму в качестве оружия против Украины."По вашим словам, Путин использует в качестве оружия газ, нефть, зерно, а теперь еще и зиму. Путин всемогущий", — пошутил читатель."К вашему сведенью, зима — это время года, а не оружие", — отметил второй."Теперь НАТО будет вооружать и поддерживать зиму, похоже", — сыронизировал еще один комментатор."Путин не создавал зиму, она каждый год наступает, если вы не знали", — написал другой."Зеленский несет ответственность за катастрофу на Украине. Пора заканчивать поддерживать его и выделять финансовую помощь. Ни цента больше!" — потребовал пользователь."Как долго это еще будет продолжаться? Во всех крупных городах на Западе проходят протесты. Запасы оружия подходят к концу", — возмутился еще один читатель.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221129/zelenskiy-1835053101.html
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в мире, владимир путин, йенс столтенберг, украина, россия, донбасс, нато, twitter
В мире, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Twitter, Специальная военная операция на Украине
20:06 29.11.2022 (обновлено: 20:20 29.11.2022)
 
"Всемогущий Путин". Генсека НАТО высмеяли за абсурдное заявление о России

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в использовании зимы как оружия против Украины

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после обвинения Владимира Путина в попытках использовать зиму в качестве оружия против Украины.
"По вашим словам, Путин использует в качестве оружия газ, нефть, зерно, а теперь еще и зиму. Путин всемогущий", — пошутил читатель.
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"К вашему сведенью, зима — это время года, а не оружие", — отметил второй.
"Теперь НАТО будет вооружать и поддерживать зиму, похоже", — сыронизировал еще один комментатор.
"Путин не создавал зиму, она каждый год наступает, если вы не знали", — написал другой.
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"Как долго это еще будет продолжаться? Во всех крупных городах на Западе проходят протесты. Запасы оружия подходят к концу", — возмутился еще один читатель.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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