https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает

Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает - РИА Новости, 29.11.2022

Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что институциональный диалог, который, по его словам, альянс многие годы выстраивал в отношениях с Россией для укрепления... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:54

2022-11-29T12:54

2022-11-29T12:54

в мире

йенс столтенберг

россия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что институциональный диалог, который, по его словам, альянс многие годы выстраивал в отношениях с Россией для укрепления Совета Россия-НАТО, в настоящее время не работает.Во вторник и в среду в Бухаресте проходит заседание глав МИД стран НАТО."От имени НАТО могу сказать, что мы многие годы старались стоить конструктивные отношения с Россией, вести конструктивный диалог. Россия отошла от этого диалога. Нет никакой возможности продолжать содержательный диалог, который мы пытались выстроить на протяжении многих лет… Институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Совета Россия-НАТО, не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем", - сказал Столтенберг, выступавший на форуме в столице Румынии. При этом он подчеркнул, что "в то же время нам необходимы военные линии контактов с Россией, чтобы снизить риски инцидентов, а в случае их возникновения - не дать им выйти из-под контроля". По его словам, также необходимо вести контакты и по контролю над вооружениями.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.3 марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830641158.html

https://ria.ru/20221112/sholts-1831000747.html

https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html

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Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, россия, нато