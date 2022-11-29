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В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе - РИА Новости, 29.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221129/kosmos-1834940525.html
В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе
В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе - РИА Новости, 29.11.2022
В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе
Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:13
2022-11-29T10:17
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
российская академия наук
земля
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к такому выводу пришел коллектив отечественных ученых, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).Благодаря особым свойствам внутреннего ядра Земля представляет собой один большой магнит, постоянно создающий геомагнитное поле. По мнению специалистов, под его влиянием на Земле зарождалась и развивалась жизнь, и оно до сих пор остается важным фактором эволюции. Есть свидетельства того, что смена местоположения Северного и Южного магнитных полюсов может влиять на физиологические показатели животных и человека.В новой работе, подержанной РНФ, исследователи из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП, Москва), Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН (ИБВВ, Борок, Ярославская область) и Московского государственного университета имени Ломоносова (Москва) поставили перед собой задачу выяснить, как отсутствие геомагнитного поля влияет на сердечную деятельность эмбрионов рыбок данио рерио — популярной модели, с помощью которой изучают болезни сердечно-сосудистой системы человека. Эти животные удобны тем, что на ранних этапах развития прозрачны, и их "внутренний мир" можно наблюдать в обычный световой микроскоп.В первые несколько дней после оплодотворения исследователи помещали одну группу развивающихся рыбок в условия, где магнитного поля практически нет, а другая часть эмбрионов в это время оставалась в геомагнитном поле. Исследователи сочетали разные магнитные условия с обычной сменой дня и ночи и с постоянным освещением. Это позволило оценить изменение физиологических показателей организма в зависимости от смены дня и ночи.Оказалось, что в отсутствие естественного магнитного поля Земли эмбрионы данио рерио с большей вероятностью гибнут, у выживших развитие происходит с нарушениями, а их сердца начинают биться часто и нестабильно.Он добавил, что увеличение частоты сердечных сокращений может быть адаптивным механизмом, поскольку изменение условий сделало протекание обычных реакций недостаточно эффективным.Авторы исследования предполагают, что нарушения ключевых процессов в организме в условиях "магнитного вакуума" следует учитывать, например, при планировании беременности во время космических перелетов. Ведь в условиях, где нет обычного для Земли геомагнитного поля, она, вероятно, может протекать гораздо сложнее.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, российская академия наук, земля
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Российская академия наук, Земля
10:13 29.11.2022 (обновлено: 10:17 29.11.2022)
 

В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Iurii, ESAКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Iurii, ESA
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к такому выводу пришел коллектив отечественных ученых, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
Благодаря особым свойствам внутреннего ядра Земля представляет собой один большой магнит, постоянно создающий геомагнитное поле. По мнению специалистов, под его влиянием на Земле зарождалась и развивалась жизнь, и оно до сих пор остается важным фактором эволюции. Есть свидетельства того, что смена местоположения Северного и Южного магнитных полюсов может влиять на физиологические показатели животных и человека.
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В новой работе, подержанной РНФ, исследователи из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП, Москва), Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН (ИБВВ, Борок, Ярославская область) и Московского государственного университета имени Ломоносова (Москва) поставили перед собой задачу выяснить, как отсутствие геомагнитного поля влияет на сердечную деятельность эмбрионов рыбок данио рерио — популярной модели, с помощью которой изучают болезни сердечно-сосудистой системы человека. Эти животные удобны тем, что на ранних этапах развития прозрачны, и их "внутренний мир" можно наблюдать в обычный световой микроскоп.
В первые несколько дней после оплодотворения исследователи помещали одну группу развивающихся рыбок в условия, где магнитного поля практически нет, а другая часть эмбрионов в это время оставалась в геомагнитном поле. Исследователи сочетали разные магнитные условия с обычной сменой дня и ночи и с постоянным освещением. Это позволило оценить изменение физиологических показателей организма в зависимости от смены дня и ночи.
Оказалось, что в отсутствие естественного магнитного поля Земли эмбрионы данио рерио с большей вероятностью гибнут, у выживших развитие происходит с нарушениями, а их сердца начинают биться часто и нестабильно.

"Магнитными свойствами обладают многие частицы вокруг и внутри нас. Если геомагнитное поле ослабнет до нулевых значений, то физиологические процессы, зависимые от магнитного окружения, окажутся нарушены. Вероятно, именно поэтому в нашем эксперименте в отсутствие геомагнитного поля возросла смертность и много эмбрионов оказалось с нарушениями развития", — пояснил главный научный сотрудник ИБВВ и старший научный сотрудник НТЦ УП, доктор биологических наук Вячеслав Крылов.

Он добавил, что увеличение частоты сердечных сокращений может быть адаптивным механизмом, поскольку изменение условий сделало протекание обычных реакций недостаточно эффективным.
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Авторы исследования предполагают, что нарушения ключевых процессов в организме в условиях "магнитного вакуума" следует учитывать, например, при планировании беременности во время космических перелетов. Ведь в условиях, где нет обычного для Земли геомагнитного поля, она, вероятно, может протекать гораздо сложнее.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссийская академия наукЗемля
 
 
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