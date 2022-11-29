https://ria.ru/20221129/kosmos-1834940525.html
В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе
В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе - РИА Новости, 29.11.2022
В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе
Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:13
2022-11-29T10:13
2022-11-29T10:17
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
российская академия наук
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к такому выводу пришел коллектив отечественных ученых, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).Благодаря особым свойствам внутреннего ядра Земля представляет собой один большой магнит, постоянно создающий геомагнитное поле. По мнению специалистов, под его влиянием на Земле зарождалась и развивалась жизнь, и оно до сих пор остается важным фактором эволюции. Есть свидетельства того, что смена местоположения Северного и Южного магнитных полюсов может влиять на физиологические показатели животных и человека.В новой работе, подержанной РНФ, исследователи из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП, Москва), Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН (ИБВВ, Борок, Ярославская область) и Московского государственного университета имени Ломоносова (Москва) поставили перед собой задачу выяснить, как отсутствие геомагнитного поля влияет на сердечную деятельность эмбрионов рыбок данио рерио — популярной модели, с помощью которой изучают болезни сердечно-сосудистой системы человека. Эти животные удобны тем, что на ранних этапах развития прозрачны, и их "внутренний мир" можно наблюдать в обычный световой микроскоп.В первые несколько дней после оплодотворения исследователи помещали одну группу развивающихся рыбок в условия, где магнитного поля практически нет, а другая часть эмбрионов в это время оставалась в геомагнитном поле. Исследователи сочетали разные магнитные условия с обычной сменой дня и ночи и с постоянным освещением. Это позволило оценить изменение физиологических показателей организма в зависимости от смены дня и ночи.Оказалось, что в отсутствие естественного магнитного поля Земли эмбрионы данио рерио с большей вероятностью гибнут, у выживших развитие происходит с нарушениями, а их сердца начинают биться часто и нестабильно.Он добавил, что увеличение частоты сердечных сокращений может быть адаптивным механизмом, поскольку изменение условий сделало протекание обычных реакций недостаточно эффективным.Авторы исследования предполагают, что нарушения ключевых процессов в организме в условиях "магнитного вакуума" следует учитывать, например, при планировании беременности во время космических перелетов. Ведь в условиях, где нет обычного для Земли геомагнитного поля, она, вероятно, может протекать гораздо сложнее.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html
https://ria.ru/20220412/kosmos-1782978789.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, российская академия наук, земля
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Российская академия наук, Земля
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к такому выводу пришел коллектив отечественных ученых, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
Благодаря особым свойствам внутреннего ядра Земля представляет собой один большой магнит, постоянно создающий геомагнитное поле. По мнению специалистов, под его влиянием на Земле зарождалась и развивалась жизнь, и оно до сих пор остается важным фактором эволюции. Есть свидетельства того, что смена местоположения Северного и Южного магнитных полюсов может влиять на физиологические показатели животных и человека.
В новой работе, подержанной РНФ, исследователи из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП, Москва), Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН (ИБВВ, Борок, Ярославская область) и Московского государственного университета имени Ломоносова (Москва) поставили перед собой задачу выяснить, как отсутствие геомагнитного поля влияет на сердечную деятельность эмбрионов рыбок данио рерио — популярной модели, с помощью которой изучают болезни сердечно-сосудистой системы человека. Эти животные удобны тем, что на ранних этапах развития прозрачны, и их "внутренний мир" можно наблюдать в обычный световой микроскоп.
В первые несколько дней после оплодотворения исследователи помещали одну группу развивающихся рыбок в условия, где магнитного поля практически нет, а другая часть эмбрионов в это время оставалась в геомагнитном поле. Исследователи сочетали разные магнитные условия с обычной сменой дня и ночи и с постоянным освещением. Это позволило оценить изменение физиологических показателей организма в зависимости от смены дня и ночи.
Оказалось, что в отсутствие естественного магнитного поля Земли эмбрионы данио рерио с большей вероятностью гибнут, у выживших развитие происходит с нарушениями, а их сердца начинают биться часто и нестабильно.
"Магнитными свойствами обладают многие частицы вокруг и внутри нас. Если геомагнитное поле ослабнет до нулевых значений, то физиологические процессы, зависимые от магнитного окружения, окажутся нарушены. Вероятно, именно поэтому в нашем эксперименте в отсутствие геомагнитного поля возросла смертность и много эмбрионов оказалось с нарушениями развития", — пояснил главный научный сотрудник ИБВВ и старший научный сотрудник НТЦ УП, доктор биологических наук Вячеслав Крылов.
Он добавил, что увеличение частоты сердечных сокращений может быть адаптивным механизмом, поскольку изменение условий сделало протекание обычных реакций недостаточно эффективным.
Авторы исследования предполагают, что нарушения ключевых процессов в организме в условиях "магнитного вакуума" следует учитывать, например, при планировании беременности во время космических перелетов. Ведь в условиях, где нет обычного для Земли геомагнитного поля, она, вероятно, может протекать гораздо сложнее.