https://ria.ru/20221129/kosmos-1834940525.html

В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе

В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе - РИА Новости, 29.11.2022

В России открыли фактор, осложняющий беременность в дальнем космосе

Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:13

2022-11-29T10:13

2022-11-29T10:17

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университетская наука

российская академия наук

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отсутствие геомагнитного поля, обычного для земных условий, может сильно осложнить беременность у женщин на борту корабля во время дальнего полета в космосе — к такому выводу пришел коллектив отечественных ученых, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).Благодаря особым свойствам внутреннего ядра Земля представляет собой один большой магнит, постоянно создающий геомагнитное поле. По мнению специалистов, под его влиянием на Земле зарождалась и развивалась жизнь, и оно до сих пор остается важным фактором эволюции. Есть свидетельства того, что смена местоположения Северного и Южного магнитных полюсов может влиять на физиологические показатели животных и человека.В новой работе, подержанной РНФ, исследователи из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН (НТЦ УП, Москва), Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН (ИБВВ, Борок, Ярославская область) и Московского государственного университета имени Ломоносова (Москва) поставили перед собой задачу выяснить, как отсутствие геомагнитного поля влияет на сердечную деятельность эмбрионов рыбок данио рерио — популярной модели, с помощью которой изучают болезни сердечно-сосудистой системы человека. Эти животные удобны тем, что на ранних этапах развития прозрачны, и их "внутренний мир" можно наблюдать в обычный световой микроскоп.В первые несколько дней после оплодотворения исследователи помещали одну группу развивающихся рыбок в условия, где магнитного поля практически нет, а другая часть эмбрионов в это время оставалась в геомагнитном поле. Исследователи сочетали разные магнитные условия с обычной сменой дня и ночи и с постоянным освещением. Это позволило оценить изменение физиологических показателей организма в зависимости от смены дня и ночи.Оказалось, что в отсутствие естественного магнитного поля Земли эмбрионы данио рерио с большей вероятностью гибнут, у выживших развитие происходит с нарушениями, а их сердца начинают биться часто и нестабильно.Он добавил, что увеличение частоты сердечных сокращений может быть адаптивным механизмом, поскольку изменение условий сделало протекание обычных реакций недостаточно эффективным.Авторы исследования предполагают, что нарушения ключевых процессов в организме в условиях "магнитного вакуума" следует учитывать, например, при планировании беременности во время космических перелетов. Ведь в условиях, где нет обычного для Земли геомагнитного поля, она, вероятно, может протекать гораздо сложнее.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782978789.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, российская академия наук, земля