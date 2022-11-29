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Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/kelin-1834954932.html
Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне
Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне - РИА Новости, 29.11.2022
Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне
Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала критикам ознакомиться с оригиналом цитаты посла России в Лондоне Андрея Келина про его сына и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:17
2022-11-29T13:33
специальная военная операция на украине
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
андрей келин
лондон
великобритания
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала критикам ознакомиться с оригиналом цитаты посла России в Лондоне Андрея Келина про его сына и спецоперацию, об этом она заявила в эфире программы "Соловьев Live".Дипломат накануне дал интервью британской телерадиокомпании BBC. Журналисты среди прочего спросили его о возможном участии сына в спецоперации. Келин ответил, что сейчас не видит такой возможности, потому что молодой человек "никогда не был обучен на военного, у него нет соответствующей профессии". При этом посол заверил, что "это, конечно, может случиться, почему бы и нет".В свою очередь, Мария Захарова попросила обратить внимание на формулировку вопроса, который прозвучал во время интервью. По ее словам, "весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос"."Кто обсуждать вообще у нас может такое? Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган", — пояснила она.По мнению дипломата, это был "не вопрос личного отношения российского посла или каких то детей, родственников" к спецоперации на Украине.Как подчеркнула Захарова, "ни у кого не возникнет сомнений относительно того, если повестка будет получена, какие действия предпримут граждане нашей страны"."Я счастлива, что мои близкие сказали мне только одну фразу: если это необходимо и страна позовет, и мы получим повестку, даже вне любого какого-либо контекста, мы придем по повестке", — заключила она.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, андрей келин, лондон, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Мария Захарова, Андрей Келин, Лондон, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:17 29.11.2022 (обновлено: 13:33 29.11.2022)
 
Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне

Захарова призвала критиков ознакомиться с оригиналом слов посла в Лондоне Келина о сыне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала критикам ознакомиться с оригиналом цитаты посла России в Лондоне Андрея Келина про его сына и спецоперацию, об этом она заявила в эфире программы "Соловьев Live".
Дипломат накануне дал интервью британской телерадиокомпании BBC. Журналисты среди прочего спросили его о возможном участии сына в спецоперации. Келин ответил, что сейчас не видит такой возможности, потому что молодой человек "никогда не был обучен на военного, у него нет соответствующей профессии". При этом посол заверил, что "это, конечно, может случиться, почему бы и нет".
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В свою очередь, Мария Захарова попросила обратить внимание на формулировку вопроса, который прозвучал во время интервью. По ее словам, "весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос".
"Кто обсуждать вообще у нас может такое? Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган", — пояснила она.
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По мнению дипломата, это был "не вопрос личного отношения российского посла или каких то детей, родственников" к спецоперации на Украине.

"Здесь вопрос-то был задан о том, где сейчас находится сын и почему он, так сказать, не принимает участие в этих мероприятиях, насколько я понимаю. На это и был дан ответ, что он не является военнослужащим", — пояснила официальный представитель МИД.

Как подчеркнула Захарова, "ни у кого не возникнет сомнений относительно того, если повестка будет получена, какие действия предпримут граждане нашей страны".
"Я счастлива, что мои близкие сказали мне только одну фразу: если это необходимо и страна позовет, и мы получим повестку, даже вне любого какого-либо контекста, мы придем по повестке", — заключила она.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМария ЗахароваАндрей КелинЛондонВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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