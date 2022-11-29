https://ria.ru/20221129/kelin-1834954932.html

Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне

Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне - РИА Новости, 29.11.2022

Захарова прокомментировала ответ посла в Лондоне Келина на вопрос о сыне

Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала критикам ознакомиться с оригиналом цитаты посла России в Лондоне Андрея Келина про его сына и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:17

2022-11-29T11:17

2022-11-29T13:33

специальная военная операция на украине

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

мария захарова

андрей келин

лондон

великобритания

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала критикам ознакомиться с оригиналом цитаты посла России в Лондоне Андрея Келина про его сына и спецоперацию, об этом она заявила в эфире программы "Соловьев Live".Дипломат накануне дал интервью британской телерадиокомпании BBC. Журналисты среди прочего спросили его о возможном участии сына в спецоперации. Келин ответил, что сейчас не видит такой возможности, потому что молодой человек "никогда не был обучен на военного, у него нет соответствующей профессии". При этом посол заверил, что "это, конечно, может случиться, почему бы и нет".В свою очередь, Мария Захарова попросила обратить внимание на формулировку вопроса, который прозвучал во время интервью. По ее словам, "весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос"."Кто обсуждать вообще у нас может такое? Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган", — пояснила она.По мнению дипломата, это был "не вопрос личного отношения российского посла или каких то детей, родственников" к спецоперации на Украине.Как подчеркнула Захарова, "ни у кого не возникнет сомнений относительно того, если повестка будет получена, какие действия предпримут граждане нашей страны"."Я счастлива, что мои близкие сказали мне только одну фразу: если это необходимо и страна позовет, и мы получим повестку, даже вне любого какого-либо контекста, мы придем по повестке", — заключила она.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, андрей келин, лондон, великобритания, ситуация в днр и лнр