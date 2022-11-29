https://ria.ru/20221129/geroi-1835069521.html
Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор
Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор - РИА Новости, 29.11.2022
Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор
В последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, а места героев войны занимают нацистские приспешники, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:31
2022-11-29T16:31
2022-11-29T16:31
григорий карасин
совет федерации рф
оон
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, а места героев войны занимают нацистские приспешники, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."К сожалению, в последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, ведется неприкрытая борьба против русского языка и культуры, ведется борьба с памятниками, а место героев войны занимают нацистские приспешники", - сказал Карасин в ходе круглого стола, посвященного урокам Нюрнбергского процесса.По его словам, в связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает позиция коллективного Запада, что проявилось в ходе недавнего голосования в ООН по резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".Как уточнила пресс-служба Совфеда, на круглом столе также отдельно обсудили возможность выработки правовых механизмов оценки активности современных неонацистов.
https://ria.ru/20221101/polittekhnologiya-1828265086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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григорий карасин, совет федерации рф, оон, великая отечественная война (1941-1945)
Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, ООН, Великая Отечественная война (1941-1945)
Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор
Сенатор Карасин: во многих странах место героев войны занимают приспешники нацистов
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, а места героев войны занимают нацистские приспешники, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"К сожалению, в последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, ведется неприкрытая борьба против русского языка и культуры, ведется борьба с памятниками, а место героев войны занимают нацистские приспешники", - сказал Карасин в ходе круглого стола, посвященного урокам Нюрнбергского процесса.
По его словам, в связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает позиция коллективного Запада, что проявилось в ходе недавнего голосования в ООН
по резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Как уточнила пресс-служба Совфеда, на круглом столе также отдельно обсудили возможность выработки правовых механизмов оценки активности современных неонацистов.