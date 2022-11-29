https://ria.ru/20221129/geroi-1835069521.html

Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор

Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор - РИА Новости, 29.11.2022

Во многих странах героизируют приспешников нацистов, заявил сенатор

В последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, а места героев войны занимают нацистские приспешники, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:31

2022-11-29T16:31

2022-11-29T16:31

григорий карасин

совет федерации рф

оон

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, а места героев войны занимают нацистские приспешники, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."К сожалению, в последние годы во многих странах мира поднимает голову неонацизм, ведется неприкрытая борьба против русского языка и культуры, ведется борьба с памятниками, а место героев войны занимают нацистские приспешники", - сказал Карасин в ходе круглого стола, посвященного урокам Нюрнбергского процесса.По его словам, в связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает позиция коллективного Запада, что проявилось в ходе недавнего голосования в ООН по резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".Как уточнила пресс-служба Совфеда, на круглом столе также отдельно обсудили возможность выработки правовых механизмов оценки активности современных неонацистов.

https://ria.ru/20221101/polittekhnologiya-1828265086.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

григорий карасин, совет федерации рф, оон, великая отечественная война (1941-1945)