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Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне

Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне - РИА Новости, 29.11.2022

Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Анкаре сообщило, что турецкая армия завершила подготовку к наземной операции в Сирии. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:00

2022-11-29T08:00

2022-11-29T08:06

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в мире

реджеп тайип эрдоган

башар асад

сирия

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нато

рабочая партия курдистана

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Накануне агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Анкаре сообщило, что турецкая армия завершила подготовку к наземной операции в Сирии."До начала операции осталось не так много. Теперь это зависит от решения президента", — приводятся в статье слова одного из собеседников агентства.Строго говоря, новость о готовящейся наземной операции турецких войск в Сирии немного подзадержалась. О планах ее проведения Реджеп Тайип Эрдоган заявлял еще в мае, и уже тогда она должна была начаться со дня на день, да все никак. Главная цель, которую декларирует Анкара, — борьба против курдских отрядов самообороны, которые, по словам турецкой стороны, очень серьезно угрожают ее безопасности.Правда, за полгода ожидания ударов по сирийским курдам Турция успела провести наземную операцию против курдов иракских и даже едва не начала войну с Грецией и Кипром — ее вероятность, конечно, невелика, но не в 2022 году говорить о невозможности каких-либо сценариев.Более того, турки даже успели провести воздушную операцию против курдов в Сирии — поводом для этого мероприятия послужил теракт в Стамбуле, в котором Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана. Кстати говоря, после самой трагедии на улице Истикляль турецкие власти немного напоминали отвязавшееся в шторм корабельное орудие: вину за случившееся они косвенно возложили не только на РПК. Досталось также Дамаску и — внезапно — Вашингтону.Дело в том, что организатора теракта — гражданку Сирии Ахлам аль-Башир, по данным турецких силовиков, готовили именно американские инструкторы и как раз на подконтрольной Сирийским демократическим силам территории.В общем-то, именно поэтому совместная база международной коалиции и СДС, где также находились военные из США, оказалась в числе 89 объектов, по которым наносились удары. Что интересно, Белый дом особого возмущения по этому поводу не выразил.Грядущая операция "на земле" на севере Сирии станет для турецких войск очередной — Анкара проводит их с завидной регулярностью, декларируя достижения поставленных целей каждый раз, но окончательно устранить "курдскую угрозу" отчего-то не удается.Причин для переноса такой акции множество.В первую очередь, Эрдоган не хотел бы организовывать подобное мероприятие вразрез с российскими интересами: Москва — надежный партнер Башара Асада, а ее поддержка едва ли не ключевой фактор, который позволил сирийскому лидеру остаться у власти.В этой связи очень показательны заявления турецкого президента: в минувшее воскресенье он сказал, что не исключает восстановления и нормализации отношений с Дамаском в ближайшее время.Формально операция, конечно, будет нарушением сирийского суверенитета, но в реальности силы Башара Асада слабо контролируют территории, о которых идет речь. При этом российские власти тоже предупредили турецких партнеров, что такое решение Анкары едва ли поспособствует укреплению стабильности в регионе.Однако подобные доводы едва ли утихомирят пыл своенравного султана — дело в том, что военная кампания в данном случае служит прологом к кампании предвыборной: уже в следующем году турецкие граждане будут выбирать себе президента, а успехами на внутренней арене похвастать не удается — затяжной экономический кризис, сопровождающийся рекордной инфляцией, создает благодатную почву для оппозиции. Поэтому Эрдоган и вынужден компенсировать нехватку хлеба избытком гордости за державу.Но даже здесь он старается быть аккуратным на виражах, осторожно дергая США за усы. Взять, например, эпопею с вхождением в НАТО Швеции и Финляндии. Уже сегодня в Бухаресте пройдет встреча министров иностранных дел трех стран.Здесь важно обратить внимание на контекст: в Стокгольме недавно сменилось правительство, и новый премьер Ульф Кристерссон, комментируя в парламенте бомбардировки курдских формирований в Сирии, заявил, что "Турция имеет право на самооборону". Затронул он и другой важный вопрос, который Анкара считает ключевым для принятия в Североатлантический альянс новых членов: Кристерссон подчеркнул, что Швеция не должна быть убежищем для террористических организаций. Судя по всему, он имел в виду сторонников РПК, экстрадиции которых требуют турецкие власти. Его предшественница Магдалена Андерссон в этом вопросе проявляла куда меньшую покладистость.Однако здесь время играет на руку Эрдогану, этим и объясняется щелчок по носу скандинавским политикам от главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который в преддверии встречи в Бухаресте заявил, что Швеции и Финляндии "необходимо еще предпринять новые шаги для вступления в НАТО".Президент Турции очень хорошо умеет торговаться, и действия, которые идут вразрез с интересами его партнеров — как США, так и России, — он умело балансирует привлекательными уступками и перспективами.Главное в этой ситуации — понимать, что Москва и Анкара не союзники, но партнеры и соседи, у которых много пересекающихся интересов, которые необходимо учитывать, таков уж многополярный мир, который обе страны строят в меру своих сил.И конечно, самостоятельная и хотя бы относительно стабильная Турция для России — вариант куда более предпочтительный, чем Турция, послушная Вашингтону.

https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834481237.html

https://ria.ru/20221123/operatsiya-1833639863.html

https://ria.ru/20221111/shvetsiya-1830973520.html

https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/turtsiya-1831920077.html

сирия

турция

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авторы, в мире, реджеп тайип эрдоган, башар асад, сирия, турция, нато, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы