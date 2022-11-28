https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html

Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле

Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле - РИА Новости, 28.11.2022

Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле

Лайма Вайкуле анонсировала гастроли в трех городах Израиля. Она посетит Тель-Авив, Хайфу и Ашдод. Певица сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:20

2022-11-28T11:20

2022-11-28T11:20

шоубиз

лайма вайкуле

израиль

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лайма Вайкуле анонсировала гастроли в трех городах Израиля. Она посетит Тель-Авив, Хайфу и Ашдод. Певица сообщила об этом в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни осудили Вайкуле за то, что она разговаривает на русском языке. Другие пожелали здоровья тяжелобольной исполнительнице. После сначала СВО певица осудила действия российских властей и перестала давать концерты в России. Также она вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений. В конце февраля артистка улетела в США на медицинское обследование, затем вернулась в Прибалтику. Летом в Сети появились слухи, что знаменитость лечилась в Америке от рака: якобы из-за химеотерапии она лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах. Однако Вайкуле никак не отреагировала на них. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить исполнительнице въезд в Россию. Он отметил, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в стране должно быть уважение к ней.

https://ria.ru/20220829/vaykule-1812827102.html

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, израиль