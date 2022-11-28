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Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле - РИА Новости, 28.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html
Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле
Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле - РИА Новости, 28.11.2022
Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле
Лайма Вайкуле анонсировала гастроли в трех городах Израиля. Она посетит Тель-Авив, Хайфу и Ашдод. Певица сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:20
2022-11-28T11:20
шоубиз
лайма вайкуле
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лайма Вайкуле анонсировала гастроли в трех городах Израиля. Она посетит Тель-Авив, Хайфу и Ашдод. Певица сообщила об этом в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни осудили Вайкуле за то, что она разговаривает на русском языке. Другие пожелали здоровья тяжелобольной исполнительнице. После сначала СВО певица осудила действия российских властей и перестала давать концерты в России. Также она вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений. В конце февраля артистка улетела в США на медицинское обследование, затем вернулась в Прибалтику. Летом в Сети появились слухи, что знаменитость лечилась в Америке от рака: якобы из-за химеотерапии она лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах. Однако Вайкуле никак не отреагировала на них. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить исполнительнице въезд в Россию. Он отметил, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в стране должно быть уважение к ней.
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лайма вайкуле, израиль
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Израиль
11:20 28.11.2022
 
Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле

Вайкуле анонсировала концерты в трех городах Израиля

© Фото : @laima_vaikule_officialЛайма Вайкуле
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : @laima_vaikule_official
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лайма Вайкуле анонсировала гастроли в трех городах Израиля. Она посетит Тель-Авив, Хайфу и Ашдод. Певица сообщила об этом в своей соцсети.
"Я так рада, что уже близко. В феврале я буду в Тель-Авиве, 24го я буду в Хайфе, 25го – в Ашдоде. Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись!" – поделилась артистка.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни осудили Вайкуле за то, что она разговаривает на русском языке.
"Лаймуня разговаривает на русском языке", "Так объявляйте себя на украинском или израильском языке. И выступайте не с русскими песнями!", "Дуй в Хайфу! Вскормила-то тебя Россия!" – возмутились подписчики.
Другие пожелали здоровья тяжелобольной исполнительнице.
"Здоровья вам, Лайма!", "Здоровья певице!", "Здоровья вам и всех благ!" – написали поклонники звезды.
После сначала СВО певица осудила действия российских властей и перестала давать концерты в России. Также она вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений.
В конце февраля артистка улетела в США на медицинское обследование, затем вернулась в Прибалтику.
Летом в Сети появились слухи, что знаменитость лечилась в Америке от рака: якобы из-за химеотерапии она лишилась волос, поэтому появляется на публике или в париках, или головных уборах. Однако Вайкуле никак не отреагировала на них.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить исполнительнице въезд в Россию. Он отметил, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в стране должно быть уважение к ней.
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 11:42Шоубиз
Вайкуле спела на русском языке на фестивале в Юрмале
 
ШоубизЛайма ВайкулеИзраиль
 
 
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