https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834672844.html

Никакие санкции Запада уже не могут остановить Россию, считает эксперт

Никакие санкции Запада уже не могут остановить Россию, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2022

Никакие санкции Запада уже не могут остановить Россию, считает эксперт

Антироссийские санкции, вводимые Западом, уже не в состоянии остановить Россию, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:43

2022-11-28T09:43

2022-11-28T09:43

экономика

урсула фон дер ляйен

россия

брюссель

еврокомиссия

российская академия наук

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции, вводимые Западом, уже не в состоянии остановить Россию, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Евросоюз "с максимальной скоростью" готовит уже девятый пакет санкций против России."Никакие санкции Запада нас уже не могут остановить", - сказал Широв."Откровенно говоря, даже представить не могу, что еще такое ужасное против нас Вашингтон и Брюссель могут ввести? Хотя, кто знает? Ну, отключат они оставшиеся российские банки от системы SWIFT, ну, наложат полные санкции на все и вся, но это – если так можно выразиться, уже гомеопатия, по сравнению с тем, что сделано", - добавил он.По его словам, Россия научилась адаптироваться к самым негативным переменам. "Мы научились бороться с кризисами. Если еще в 2013 году, надо признать, экономика России практически не была защищена от давления Запада, то к сегодняшнему дню во многих важных областях, таких, например, как продовольствие, финансы, оборонка, мы стали по-настоящему независимыми", - заметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.Сейчас, уверен эксперт, все усилия нужно сосредоточить на динамичном развитии народного хозяйства, при этом надо научиться разумно рисковать. "Допустим, финансирование инвестиций за счет внутренних заимствований, через дефицит бюджета – это явный риск. Но зато включение этого механизма позволит нам получить дополнительные экономические импульсы и быстрее справляться с последствиями кризиса", - заключил Широв.

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

https://ria.ru/20221126/zakharova-1834512907.html

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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, брюссель, еврокомиссия, российская академия наук, санкции в отношении россии