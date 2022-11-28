https://ria.ru/20221128/obmen-1834665582.html

Посольство: США обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана

Посольство: США обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана - РИА Новости, 28.11.2022

Посольство: США обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана

Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила в интервью РИА Новости временная РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:42

2022-11-28T08:42

2022-11-28T11:08

россия

сша

бриттни грайнер

пол уилан

виктор бут

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд."Я имею в виду ответ, который бы помог нам прийти к соглашению", - сказала она, объясняя, что подразумевают США под "серьезным ответом".В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

https://ria.ru/20221124/zaklyuchennye-1833919201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Элизабет Руд о вопросе освобождения Грайнер и Уилана Вашингтон продолжает по специальным каналам обсуждать с Москвой вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд. Она отметила, что Грайнер не обращалась с жалобами на содержание в колонии в Мордовии. 2022-11-28T08:42 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, бриттни грайнер, пол уилан, виктор бут