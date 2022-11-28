08:42 28.11.2022 (обновлено: 11:08 28.11.2022)
Посольство: США обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана
Поверенная США в Москве: Штаты обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон по спецканалам продолжает обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд.
"США по специальным каналам продолжают обсуждать с российскими властями вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Как мы уже говорили, США внесли на рассмотрение серьезное предложение. Мы дорабатывали это предложение и предлагали альтернативы. К сожалению, пока со стороны Российской Федерации серьезного ответа на эти предложения не поступило", - сказала Руд.
"Я имею в виду ответ, который бы помог нам прийти к соглашению", - сказала она, объясняя, что подразумевают США под "серьезным ответом".
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).
В ноябре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена Виктора Бута, и предположил, что он среди тех, кто обсуждается в рамках обмена, "потому что это всегда на слуху и много обсуждается". При этом Рябков подчеркнул, что в контексте диалога по теме "американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу".