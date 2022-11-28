https://ria.ru/20221128/nato-1834712197.html

Военные склады стран НАТО пустеют из-за помощи Киеву, заявили в Польше

Военные склады стран НАТО пустеют из-за помощи Киеву, заявили в Польше - РИА Новости, 28.11.2022

Военные склады стран НАТО пустеют из-за помощи Киеву, заявили в Польше

Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:56

2022-11-28T11:56

2022-11-28T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

польша

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM.Отвечая на вопрос, почему страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение, он отметил, что "это своего рода естественный процесс, так как с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины"."Второе – это также опустошение складов военной техники, вооружения. И много стран уже с этим столкнулись – поддерживать минимальные (боевые – ред.) возможности или будем дальше поддерживать Украину", - заявил посол.По словам посла, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым продолжать помощь Украине на фоне снижения военных запасов НАТО."Здесь генеральный секретарь идет довольно далеко в своих декларациях или призывах, так как утверждает, что в некоторых случаях намного существеннее для нашей безопасности передача техники Украине, чем поддержание определенных норм, например, предложенные североатлантическим альянсом, если речь идет о запасах военной техники", - сказал Шатковский.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221128/vooruzheniya-1834677334.html

https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины