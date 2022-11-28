https://ria.ru/20221128/dizel-1834647764.html

Исследование показало, жители каких регионов могут купить больше дизтоплива

Исследование показало, жители каких регионов могут купить больше дизтоплива - РИА Новости, 28.11.2022

Исследование показало, жители каких регионов могут купить больше дизтоплива

Больше всего дизельного топлива на среднемесячные зарплаты среди россиян могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T00:24

2022-11-28T00:24

2022-11-28T00:24

москва

чукотка

россия

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Больше всего дизельного топлива на среднемесячные зарплаты среди россиян могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ингушетии, Алтайского края и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости.ЦеныЗа первые десять месяцев 2022 года цены на дизельное топливо выросли в большинстве регионов РФ, но темпы роста были преимущественно невысокими. В октябре средние потребительские цены на солярку в целом по стране составили 55,54 рубля за литр, что на 3,1% выше, чем в декабре предыдущего года. Эксперты отмечают, что дизтопливо в 2022 году дорожает быстрее автомобильного бензина, и объясняют это спецификой рынка.По оценкам экспертов, уровень цен существенно отличается в разных регионах - максимальная и минимальная отличаются более чем в полтора раза. Аналитики советуют учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности топлива для населения, так как уровень зарплат также существенно отличается в разных регионах.Для оценки доступности эксперты РИА Новости рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов, и составили рейтинг.Количество дизельного топлива, доступное на чистую заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с сентября 2021 года по август 2022-го за вычетом НДФЛ на средние в регионе потребительские цены на солярку в октябре 2022 года.Лидеры и аутсайдерыРезультаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо – в Москве, здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1891 литр. В число лидеров также входят Чукотка (1823) и ЯНАО (1739). Еще в девяти регионах доступно более 1 тысячи литров.В числе лидеров по доступности дизельного топлива преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку входят только Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области.Анализ показывает, что основным фактором, влияющим на доступность солярки, являются не столько цены, сколько зарплаты. Во многих регионах из первой двадцатки рейтинга цены значительно выше среднероссийских. В регионах из нижней части рейтинга цены на "дизель", напротив, преимущественно ниже средних по стране.Согласно исследованию, меньше всего дизтоплива на среднемесячную зарплату могут купить жители Ингушетии (534 литра). Эксперты отмечают, что уровень цен на солярку в республике ниже общероссийского более чем на 3 рубля за литр, но невысокая доступность топлива обусловлена низкими зарплатами. Еще в четырех регионах можно купить менее 570 литров: Алтайский край (551), Кабардино-Балкария (559), Калмыкия (562), Карачаево-Черкесия (565).Цена вопросаСамое дешевое дизельное топливо продается в Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калужской области, где литр стоит менее 52 рублей, в то время как в целом по стране средняя цена составляет 55,54 рубля.Самый дорогой дизель – 70 рублей– в Магаданской области, Якутии и Сахалинской области. Однако по его доступности эти регионы входят в первую двадцатку, что обусловлено высокими зарплатами.Аналитики отмечают, что в 2022 году цена на дизтопливо в большинстве регионов повысилась. Снижение зафиксировано только в четырех – в Кировской, Костромской и Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. При этом в большинстве регионов темпы роста были небольшими. За десять месяцев только в 16 регионах цены на солярку выросли на 5% и больше.Учитывая ситуацию на рынке в связи с санкционными ограничениями экспорта, эксперты РИА Новости полагают, что существенного удорожания дизельного топлива до конца года не произойдет. В целом по итогам года рост цен не превысит 4%, заключают эксперты.

https://ria.ru/20221128/dizel-1833962670.html

https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html

https://ria.ru/20221125/dizel-1834314468.html

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москва, чукотка, россия