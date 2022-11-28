https://ria.ru/20221128/arest-1834674843.html
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной - РИА Новости, 28.11.2022
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной
Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:55
2022-11-28T09:55
2022-11-28T09:55
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с ней, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.По данным следствия, подозреваемый и 22-летняя потерпевшая встречались с октября 2022 года. По версии СК, 24 ноября года, после ссоры, подозреваемый прислал женщине с неизвестного номера телефона сообщение с предложением встретиться, на что она согласилась, полагая, что это его сообщение. Ночью 25 ноября подозреваемый, зная, что девушка беременна, встретился с ней возле ее подъезда и угрожая ножом, завел ее в квартиру знакомого, облил антисептическим средством и подстриг волосы. Кроме того, он и ранее неоднократно применял в отношении потерпевшей физическую силу."Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной женщины.
https://ria.ru/20221123/stalker-1833439709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной жительницы Красноярска
КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с ней, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.
По данным следствия, подозреваемый и 22-летняя потерпевшая встречались с октября 2022 года. По версии СК, 24 ноября года, после ссоры, подозреваемый прислал женщине с неизвестного номера телефона сообщение с предложением встретиться, на что она согласилась, полагая, что это его сообщение. Ночью 25 ноября подозреваемый, зная, что девушка беременна, встретился с ней возле ее подъезда и угрожая ножом, завел ее в квартиру знакомого, облил антисептическим средством и подстриг волосы. Кроме того, он и ранее неоднократно применял в отношении потерпевшей физическую силу.
"Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль
дело об истязании беременной женщины.