https://ria.ru/20221128/arest-1834674843.html

В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной

В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной - РИА Новости, 28.11.2022

В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной

Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:55

2022-11-28T09:55

2022-11-28T09:55

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с ней, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.По данным следствия, подозреваемый и 22-летняя потерпевшая встречались с октября 2022 года. По версии СК, 24 ноября года, после ссоры, подозреваемый прислал женщине с неизвестного номера телефона сообщение с предложением встретиться, на что она согласилась, полагая, что это его сообщение. Ночью 25 ноября подозреваемый, зная, что девушка беременна, встретился с ней возле ее подъезда и угрожая ножом, завел ее в квартиру знакомого, облил антисептическим средством и подстриг волосы. Кроме того, он и ранее неоднократно применял в отношении потерпевшей физическую силу."Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной женщины.

https://ria.ru/20221123/stalker-1833439709.html

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)