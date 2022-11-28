Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/arest-1834674843.html
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной - РИА Новости, 28.11.2022
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной
Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:55
2022-11-28T09:55
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834542058_0:2:1257:709_1920x0_80_0_0_b887917d86af5a67230751521a669e5f.png
КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с ней, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.По данным следствия, подозреваемый и 22-летняя потерпевшая встречались с октября 2022 года. По версии СК, 24 ноября года, после ссоры, подозреваемый прислал женщине с неизвестного номера телефона сообщение с предложением встретиться, на что она согласилась, полагая, что это его сообщение. Ночью 25 ноября подозреваемый, зная, что девушка беременна, встретился с ней возле ее подъезда и угрожая ножом, завел ее в квартиру знакомого, облил антисептическим средством и подстриг волосы. Кроме того, он и ранее неоднократно применял в отношении потерпевшей физическую силу."Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной женщины.
https://ria.ru/20221123/stalker-1833439709.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834542058_155:0:1102:710_1920x0_80_0_0_e9a53a38ad581f28029e7a8b42bbe8de.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
09:55 28.11.2022
 
В Красноярске арестовали подозреваемого в издевательствах над беременной

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной жительницы Красноярска

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюВ Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который избил свою подругу
В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который избил свою подругу - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который избил свою подругу
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца подозреваемого в истязании беременной женщины, сообщает региональный главк СК.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с ней, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по разговору и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.
По данным следствия, подозреваемый и 22-летняя потерпевшая встречались с октября 2022 года. По версии СК, 24 ноября года, после ссоры, подозреваемый прислал женщине с неизвестного номера телефона сообщение с предложением встретиться, на что она согласилась, полагая, что это его сообщение. Ночью 25 ноября подозреваемый, зная, что девушка беременна, встретился с ней возле ее подъезда и угрожая ножом, завел ее в квартиру знакомого, облил антисептическим средством и подстриг волосы. Кроме того, он и ранее неоднократно применял в отношении потерпевшей физическую силу.
"Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной женщины.
Подозрительный человек в темном переулке - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:00
"Убийств будет больше": юристы указали на пробел в УК России
 
ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала