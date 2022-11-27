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Глава СК поставил на контроль дело об истязании беременной красноярки - РИА Новости, 27.11.2022
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Глава СК поставил на контроль дело об истязании беременной красноярки
Глава СК поставил на контроль дело об истязании беременной красноярки - РИА Новости, 27.11.2022
Глава СК поставил на контроль дело об истязании беременной красноярки
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании жительницы Красноярского края, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:42
2022-11-27T18:07
происшествия
здоровье - общество
александр бастрыкин
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании жительницы Красноярского края, сообщает региональный главк СК.Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с ней, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по содержанию разговора и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.Следователи рассказали, что в соцсети выявили видеоролик, на котором мужчина угрожает убить свою девушку. В публикации также сообщается, что мужчина избил девушку, напал на нее с ножом. В сообщении отмечается, что она беременна. Мужчина сам снимал все на телефон."Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании жительницы Красноярского края. &lt;…&gt; Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статьям УК об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности".
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красноярский край
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происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:42 27.11.2022 (обновлено: 18:07 27.11.2022)
 
Глава СК поставил на контроль дело об истязании беременной красноярки

Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной жительницы Красноярского края

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании жительницы Красноярского края, сообщает региональный главк СК.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с обритой почти налысо и облитой зеленкой женщиной. Мужской голос за кадром в грубой форме общается с ней, обещает выбросить с пятого этажа, ударить ногами в голову и убить. Судя по содержанию разговора и примечаниям к видео, конфликт произошел из-за ревности.
Следователи рассказали, что в соцсети выявили видеоролик, на котором мужчина угрожает убить свою девушку. В публикации также сообщается, что мужчина избил девушку, напал на нее с ножом. В сообщении отмечается, что она беременна. Мужчина сам снимал все на телефон.
"Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании жительницы Красноярского края. <…> Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статьям УК об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности".
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