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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 27.11.2022
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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 27.11.2022
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в Санкт-Петербурге задержан, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:19
2022-11-27T15:19
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в Санкт-Петербурге задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Петербурге, подозревается в убийстве женщины. Тело женщины, завернутое в полиэтилен, обнаружили в ее квартире между мешками со строительным мусором. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834442082.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
15:19 27.11.2022
 
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в полиэтилене

© РИА Новости / Евгений БиятовПодсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в Санкт-Петербурге задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Петербурге, подозревается в убийстве женщины. Тело женщины, завернутое в полиэтилен, обнаружили в ее квартире между мешками со строительным мусором. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
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