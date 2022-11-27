https://ria.ru/20221127/zaderzhanie-1834579120.html

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 27.11.2022

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в Санкт-Петербурге задержан, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:19

2022-11-27T15:19

2022-11-27T15:19

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564591971_0:151:2994:1835_1920x0_80_0_0_e7848b715edb5510db0da0bcd7e35897.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины в Санкт-Петербурге задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья, делавший ремонт в квартире в Петербурге, подозревается в убийстве женщины. Тело женщины, завернутое в полиэтилен, обнаружили в ее квартире между мешками со строительным мусором. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834442082.html

https://ria.ru/20221127/prigovor-1834533580.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область