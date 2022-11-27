https://ria.ru/20221127/tovary-1834527647.html

В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз

В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз - РИА Новости, 27.11.2022

В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз

Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, поэтому спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T06:53

2022-11-27T06:53

2022-11-27T07:02

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, поэтому спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Россияне начали активно покупать товары к Новому году... По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365 процентов), Челябинске (+300 процентов), Нижнем Новгороде (+133 процентов), а также Новосибирске (+67 процентов)", — говорится в материалах.Отмечается, что в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение "дождик", еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.Кроме этого, россияне активно покупают товары для интерьера: по России спрос на такую продукцию вырос на 203 . Покупки жалюзи увеличились на 122 процентов, диффузоров — на 317 процентов. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, жалюзи, диффузоры, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.Жители Волгограда увеличили покупки товаров для интерьера на 288 процентов, Казани — на 200 процентов, Краснодара — на 171 процент, Омска — на 150 процентов, Санкт-Петербурга — на 133 процента, Москвы — на 115 процентов, Самары — на 113 процента, Челябинска — на 109 процентов, Нижнего Новгорода — на 93 процента, Ростова-на-Дону — на 50 процентов, Перми — на 25 процентов, заключили в компании.

https://ria.ru/20221127/advent-1833870798.html

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общество, россия, москва