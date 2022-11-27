https://ria.ru/20221127/tovary-1834527647.html
В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз
В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз - РИА Новости, 27.11.2022
В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз
Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, поэтому спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T06:53
2022-11-27T06:53
2022-11-27T07:02
общество
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589754888_0:36:2903:1669_1920x0_80_0_0_bc88f5d3282ceb7d85ba71633aa95477.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, поэтому спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Россияне начали активно покупать товары к Новому году... По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365 процентов), Челябинске (+300 процентов), Нижнем Новгороде (+133 процентов), а также Новосибирске (+67 процентов)", — говорится в материалах.Отмечается, что в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение "дождик", еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.Кроме этого, россияне активно покупают товары для интерьера: по России спрос на такую продукцию вырос на 203 . Покупки жалюзи увеличились на 122 процентов, диффузоров — на 317 процентов. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, жалюзи, диффузоры, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.Жители Волгограда увеличили покупки товаров для интерьера на 288 процентов, Казани — на 200 процентов, Краснодара — на 171 процент, Омска — на 150 процентов, Санкт-Петербурга — на 133 процента, Москвы — на 115 процентов, Самары — на 113 процента, Челябинска — на 109 процентов, Нижнего Новгорода — на 93 процента, Ростова-на-Дону — на 50 процентов, Перми — на 25 процентов, заключили в компании.
https://ria.ru/20221127/advent-1833870798.html
https://ria.ru/20221125/puteshestviya-1833940779.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589754888_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_54ab455d6c083a203b5e700a04b6b753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва
06:53 27.11.2022 (обновлено: 07:02 27.11.2022)
В России спрос на товары к Новому году вырос более чем в пять раз
В России спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году, поэтому спрос на праздничные товары в ноябре 2022 года вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Россияне начали активно покупать товары к Новому году... По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве
(+365 процентов), Челябинске
(+300 процентов), Нижнем Новгороде
(+133 процентов), а также Новосибирске
(+67 процентов)", — говорится в материалах.
Отмечается, что в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение "дождик", еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.
"В прошлом году наши аналитики не отмечали такого ажиотажа на товары для Нового года в ноябре. Для многих людей этот год стал достаточно эмоционально напряженным. Вероятно, россияне стремятся приблизить наступление праздника, создать соответствующее настроение и украсить дом заранее", — подчеркнули в компании.
Кроме этого, россияне активно покупают товары для интерьера: по России спрос на такую продукцию вырос на 203 . Покупки жалюзи увеличились на 122 процентов, диффузоров — на 317 процентов. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, жалюзи, диффузоры, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.
Жители Волгограда
увеличили покупки товаров для интерьера на 288 процентов, Казани
— на 200 процентов, Краснодара
— на 171 процент, Омска
— на 150 процентов, Санкт-Петербурга
— на 133 процента, Москвы — на 115 процентов, Самары
— на 113 процента, Челябинска — на 109 процентов, Нижнего Новгорода — на 93 процента, Ростова-на-Дону
— на 50 процентов, Перми
— на 25 процентов, заключили в компании.