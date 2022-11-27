https://ria.ru/20221127/telefon-1831875299.html
Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"?
Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"? - РИА Новости, 27.11.2022
Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"?
Почему Чехов говорил "в телефон" и какой еще "телефонной" лексикой пользовались русские писатели? Кто придумал слово "алло" и какие еще были варианты приветствия? О каком советском номере телефона пел Высоцкий? Почему больше не говорят "до связи" и все реже "висят на проводе"? Изучаем историю слов и выражений, связанных с телефоном.
2022-11-27T12:00
2022-11-27T12:00
2022-11-27T12:00
как это по-русски
телефон
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Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"?
Почему Чехов говорил "в телефон" и какой еще "телефонной" лексикой пользовались русские писатели? Кто придумал слово "алло" и какие еще были варианты приветствия? О каком советском номере телефона пел Высоцкий? Почему больше не говорят "до связи" и все реже "висят на проводе"? Изучаем историю слов и выражений, связанных с телефоном.
audio/mpeg
Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"?
Почему Чехов говорил "в телефон" и какой еще "телефонной" лексикой пользовались русские писатели? Кто придумал слово "алло" и какие еще были варианты приветствия? О каком советском номере телефона пел Высоцкий? Почему больше не говорят "до связи" и все реже "висят на проводе"? Изучаем историю слов и выражений, связанных с телефоном.
audio/mpeg
О словах, выдуманных русскими писателями и поэтами, слушайте по этой ссылке; о парадоксах в русском языке — здесь. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Виктор Флиер
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телефон, аудио
Как это по-русски, Телефон
Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"?
Почему Чехов говорил "в телефон" и какой еще "телефонной" лексикой пользовались русские писатели? Кто придумал слово "алло" и какие еще были варианты приветствия? О каком советском номере телефона пел Высоцкий? Почему больше не говорят "до связи" и все реже "висят на проводе"? Изучаем историю слов и выражений, связанных с телефоном.