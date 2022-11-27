https://ria.ru/20221127/telefon-1831875299.html

Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"?

Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"? - РИА Новости, 27.11.2022

Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"?

Почему Чехов говорил "в телефон" и какой еще "телефонной" лексикой пользовались русские писатели? Кто придумал слово "алло" и какие еще были варианты приветствия? О каком советском номере телефона пел Высоцкий? Почему больше не говорят "до связи" и все реже "висят на проводе"? Изучаем историю слов и выражений, связанных с телефоном.

2022-11-27T12:00

2022-11-27T12:00

2022-11-27T12:00

как это по-русски

телефон

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Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"? Почему Чехов говорил "в телефон" и какой еще "телефонной" лексикой пользовались русские писатели? Кто придумал слово "алло" и какие еще были варианты приветствия? О каком советском номере телефона пел Высоцкий? Почему больше не говорят "до связи" и все реже "висят на проводе"? Изучаем историю слов и выражений, связанных с телефоном. audio/mpeg

Почему больше не говорят "в телефон" и не "висят на проводе"? Почему Чехов говорил "в телефон" и какой еще "телефонной" лексикой пользовались русские писатели? Кто придумал слово "алло" и какие еще были варианты приветствия? О каком советском номере телефона пел Высоцкий? Почему больше не говорят "до связи" и все реже "висят на проводе"? Изучаем историю слов и выражений, связанных с телефоном. audio/mpeg

О словах, выдуманных русскими писателями и поэтами, слушайте по этой ссылке; о парадоксах в русском языке — здесь. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Виктор Флиер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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