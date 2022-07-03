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"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка
"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка - РИА Новости, 03.07.2022
"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка
Как составить предложение без слов? Как радость может быть грустной, а тишина шумящей? Порядочная свинья и непорядочная — это одно и то же? Может ли одно существительное иметь сразу три рода? Почему и кошка, и сапог "сидят"? Говорим о самых странных противоречиях в русском языке.
2022-07-03T12:00
2022-07-03T12:00
2022-07-03T10:44
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"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка
Как составить предложение без слов? Как радость может быть грустной, а тишина шумящей? Порядочная свинья и непорядочная — это одно и то же? Может ли одно существительное иметь сразу три рода? Почему и кошка, и сапог "сидят"? Говорим о самых странных противоречиях в русском языке.
audio/mpeg
"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка
Как составить предложение без слов? Как радость может быть грустной, а тишина шумящей? Порядочная свинья и непорядочная — это одно и то же? Может ли одно существительное иметь сразу три рода? Почему и кошка, и сапог "сидят"? Говорим о самых странных противоречиях в русском языке.
audio/mpeg
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подкаст, общество, литература, история, россия, аудио
"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка
Как составить предложение без слов? Как радость может быть грустной, а тишина шумящей? Порядочная свинья и непорядочная — это одно и то же? Может ли одно существительное иметь сразу три рода? Почему и кошка, и сапог "сидят"? Говорим о самых странных противоречиях в русском языке.