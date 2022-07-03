https://ria.ru/20220703/paradoksy-1799561939.html

"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка

"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка - РИА Новости, 03.07.2022

"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка

Как составить предложение без слов? Как радость может быть грустной, а тишина шумящей? Порядочная свинья и непорядочная — это одно и то же? Может ли одно существительное иметь сразу три рода? Почему и кошка, и сапог "сидят"? Говорим о самых странных противоречиях в русском языке.

2022-07-03T12:00

2022-07-03T12:00

2022-07-03T10:44

как это по-русски

подкаст

общество

литература

история

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799561483_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0a5b40aa4ac9c045ed71a1748247368f.jpg

"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка Как составить предложение без слов? Как радость может быть грустной, а тишина шумящей? Порядочная свинья и непорядочная — это одно и то же? Может ли одно существительное иметь сразу три рода? Почему и кошка, и сапог "сидят"? Говорим о самых странных противоречиях в русском языке. audio/mpeg

"Ложка лежит", а "стакан стоит". Парадоксы русского языка Как составить предложение без слов? Как радость может быть грустной, а тишина шумящей? Порядочная свинья и непорядочная — это одно и то же? Может ли одно существительное иметь сразу три рода? Почему и кошка, и сапог "сидят"? Говорим о самых странных противоречиях в русском языке. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Анна ГлушенковаГолоса эпизода: Анна Глушенкова, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, общество, литература, история, россия, аудио