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Граждане, бездари и любовники: слова, выдуманные русскими писателями

Граждане, бездари и любовники: слова, выдуманные русскими писателями - РИА Новости, 07.08.2022

Граждане, бездари и любовники: слова, выдуманные русскими писателями

Кто из поэтов и писателей первым завел в русском языке "любовницу"? Как называли "летчиков" и "инопланетян" до того, как придумали такие слова? Какой неологизм не пришелся по вкусу Екатерине II? Благодаря кому ночи в Петербурге — "белые"? Выясняем, как развивался русский язык и какую роль в этом сыграли классики литературы.

2022-08-07T12:00

2022-08-07T12:00

2022-08-07T12:00

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Граждане, бездари и любовники: слова, выдуманные русскими писателями Кто из поэтов и писателей первым завел в русском языке "любовницу"? Как называли "летчиков" и "инопланетян" до того, как придумали такие слова? Какой неологизм не пришелся по вкусу Екатерине II? У какого слова есть конкретная дата рождения? Благодаря кому ночи в Петербурге — "белые"? Выясняем, какими путями развивался русский язык и какую роль в этом сыграли классики литературы. audio/mpeg

Граждане, бездари и любовники: слова, выдуманные русскими писателями Кто из поэтов и писателей первым завел в русском языке "любовницу"? Как называли "летчиков" и "инопланетян" до того, как придумали такие слова? Какой неологизм не пришелся по вкусу Екатерине II? У какого слова есть конкретная дата рождения? Благодаря кому ночи в Петербурге — "белые"? Выясняем, какими путями развивался русский язык и какую роль в этом сыграли классики литературы. audio/mpeg

О словах, придуманных писателями и поэтами, рассказывает филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Анна ГлушенковаГолос эпизода: Анна Глушенкова Звукорежиссер: Андрей Темнов

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