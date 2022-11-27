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СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали - РИА Новости, 27.11.2022
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СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали
СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали - РИА Новости, 27.11.2022
СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали
Боевики группировки "Аш-Шабаб" атаковали отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал Somali... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T22:06
2022-11-27T22:06
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Боевики группировки "Аш-Шабаб" атаковали отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал Somali Guardian.Согласно сообщениям в Twitter портала, в результате атаки был ранен министр безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише.Отмечается, что в самой группировке "Аш-Шабаб" заявили, что боевики атаковали президентский дворец и сейчас "ведут бои внутри дворца".
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сомали, могадишо, twitter, в мире
Сомали, Могадишо, Twitter, В мире
22:06 27.11.2022
 
СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали

Somali Guardian: боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель вблизи президентского дворца в Сомали

© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб" во время тренировки на севере Могадишо, Сомали
Член группировки Аш-Шабаб во время тренировки на севере Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб" во время тренировки на севере Могадишо, Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Боевики группировки "Аш-Шабаб" атаковали отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал Somali Guardian.
Согласно сообщениям в Twitter портала, в результате атаки был ранен министр безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише.
Отмечается, что в самой группировке "Аш-Шабаб" заявили, что боевики атаковали президентский дворец и сейчас "ведут бои внутри дворца".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 19:35
США уничтожили одного из лидеров "Аш-Шабаб" в Сомали
 
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