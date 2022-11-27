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СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали
СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали - РИА Новости, 27.11.2022
СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали
Боевики группировки "Аш-Шабаб" атаковали отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал Somali... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T22:06
2022-11-27T22:06
2022-11-27T22:06
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Боевики группировки "Аш-Шабаб" атаковали отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал Somali Guardian.Согласно сообщениям в Twitter портала, в результате атаки был ранен министр безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише.Отмечается, что в самой группировке "Аш-Шабаб" заявили, что боевики атаковали президентский дворец и сейчас "ведут бои внутри дворца".
https://ria.ru/20221003/somali-1821267106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сомали, могадишо, twitter, в мире
Сомали, Могадишо, Twitter, В мире
СМИ: "Аш-Шабаб" атаковала отель вблизи президентского дворца в Сомали
Somali Guardian: боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель вблизи президентского дворца в Сомали