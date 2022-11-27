21:27 27.11.2022 (обновлено: 23:43 27.11.2022)
Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время
Президент Турции Эрдоган допустил нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 27 ноя — РИА Новости. Турция не исключает нормализации отношений с Сирией в ближайшее время, передает агентство Anadolu со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
"В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид", — заявил глава государства.
При этом турецкий лидер отметил, что никто не может помешать Анкаре обеспечивать безопасность своих границ.
В конце минувшей недели турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что дальше последует и наземная операция. В МИД России предупредили, что это может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности.
Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.
26 ноября, 10:56Турецкие СМИ узнали подробности о наземной операции в Сирии
В октябре официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия предложила посредничество в организации встречи Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча лидеров двух стран может состояться в России при посредничестве Владимира Путина.
Первая в истории встреча президентов Турции и Египта состоялась на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, они пожали друг другу руки.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого главы государства. В том же году Анкара и Каир отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого главы государства. В том же году Анкара и Каир отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.