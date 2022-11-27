https://ria.ru/20221127/erdogan-1834633878.html

Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время

Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время - РИА Новости, 27.11.2022

Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время

Турция не исключает нормализации отношений с Сирией в ближайшее время, передает агентство Anadolu со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T21:27

2022-11-27T21:27

2022-11-27T23:43

сирия

в мире

цены на нефть

башар асад

ибрагим калын

владимир путин

турция

египет

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АНКАРА, 27 ноя — РИА Новости. Турция не исключает нормализации отношений с Сирией в ближайшее время, передает агентство Anadolu со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана."В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид", — заявил глава государства.При этом турецкий лидер отметил, что никто не может помешать Анкаре обеспечивать безопасность своих границ.В конце минувшей недели турецкая армия провела на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что дальше последует и наземная операция. В МИД России предупредили, что это может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности.Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.В октябре официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия предложила посредничество в организации встречи Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Позднее близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча лидеров двух стран может состояться в России при посредничестве Владимира Путина.Первая в истории встреча президентов Турции и Египта состоялась на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, они пожали друг другу руки. Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого главы государства. В том же году Анкара и Каир отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.

https://ria.ru/20221127/siriya-1834560417.html

https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834419730.html

https://ria.ru/20221127/boeviki-1834636809.html

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турция

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сирия, в мире, цены на нефть, башар асад, ибрагим калын, владимир путин, турция, египет, twitter, реджеп тайип эрдоган